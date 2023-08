Leitores debatem elo entre apagão e privatização da Eletrobras

Sem luz

"Luz volta no país após seis horas de apagão; ainda há falhas em algumas cidades" (Mercado). Com a privatização do setor elétrico brasileiro, as empresas privadas reduziram os níveis de segurança do sistema e os investimentos em proteção. O Brasil passou a ter um sistema inseguro. A privatização demandou amortizar novamente aquilo que o consumidor brasileiro já havia pago. Transmutaram o preço da tarifa para níveis iguais ou maiores que o de outras nações. O Brasil perdeu a maior de suas vantagens comparativas.

Antônio João Silva (Brasília, DF)

Empresa fica no escuro durante apagão em Campo Mourão (PR) - Dirceu Portugal/Fotoarena/Agência O Globo



Temos que encontrar soluções e não ficar apontando para outros a dificuldade para resolver problemas estruturais do Estado brasileiro. Devemos aprender com os erros de um sistema que é complexo e requer sofisticação tecnológica tanto com a iniciativa privada quanto com governos, sejam eles quais forem.

Marcelo Martins (São Paulo, SP)



Uma ocorrência no sistema interligado é sempre uma situação interessante a observar. O sistema elétrico está sujeito a intempéries que levam ao desligamento de linhas de transmissão e geradores de energia. A boa performance se mede pelo tempo de recomposição e de retorno à situação normal dos sistemas interligados.

Ana Rita Mussi (Curitiba, PR)

Ligação

"Janja liga privatização da Eletrobras ao apagão que atingiu 25 estados e o DF" (Mercado). Sem dúvida: energia no Brasil hoje é privatizada. Então, o apagão vai ser culpa de quem, do governo? Hein? Gostando ou não, Janja tem toda razão.

Marciano Alves (Recife, PE)

Wellington Macedo, em imagem de novembro de 2022 - Ueslei Marcelino - 22.nov.2022/Reuters

No Paraguai

"Foragido por bomba em aeroporto tenta entrar em posse com Lula no Paraguai" (Política). Bolsonarista foragido com histórico agressivo, violento e envolvido com terroristas se cadastra com seis dias de antecedência num evento do qual iria fazer parte o presidente brasileiro, e foi pedido apenas que não entregassem a credencial? Por que não pediram a sua prisão e deportação visto o seu alto grau de periculosidade?

Marcelo Alvarez Ghibu (Santos, SP)

Militares

"Bolsonaro simulou atrito com TCU para ganhar tempo e resgatar joias nos EUA" (Política, 15/8). Quais são as funções dos oficiais e soldados para um país que é roubado todos os dias por tais sujeitos? Forças Armadas para desvio de dinheiro e pagamento de viúvas e filhas ad aeternum [para sempre]?

Marisa Oliveira (Curitiba, PR)



Nós temos Forças Armadas e polícias civis e militares que são relevantes. O que devemos solicitar é que aqueles que cometem crimes ou não tenham agido com dignidade sejam expulsos das forças. O que tem de errado nisso? Foram instaurados procedimentos administrativos contra esses da ativa, incluindo os generais que estiveram no governo Bolsonaro, para apurar irregularidades?

José Roberto X. de Oliveira (São Paulo, SP)

Léa Garcia homenageada durante sessão de encerramento do 14 Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo, em 2019 - Mathilde Missioneiro/Folhapress

Léa Garcia

"Morre atriz Léa Garcia, ícone de ‘Orfeu Negro’, aos 90 anos, em Gramado" (Ilustrada). Assim como Ruth de Souza e Chica Xavier, Léa Garcia foi um ícone da dramaturgia brasileira. Uma das atrizes mais expressivas que conheci. Descanse em paz.

Marcelo Ribeiro (Belo Horizonte, MG)



Uma grande dama da sétima arte. Dona Léa, presente!

Carlos Augusto Borba Meyer Normann (Porto Alegre, RS)

Violência

"Mãe e filha são acusadas de sequestrar, matar e carbonizar professora" (Cotidiano). Quando um adulto se aproveita de um menor, outro adulto usa o menor para tirar proveito daquele primeiro, e

comete-se um homicídio, a pergunta é quem era vítima e quem é culpado.

Juliana Alves (São Paulo, SP)



Leis fracas que menosprezam as vítimas e enaltecem os algozes são fermento para todos esses atos de atrocidade.

Alexandre de Castro (São Paulo, SP)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) sem camisa em foto divulgada após o resultado do julgamento que o tornou inelegível no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) - João Menna

Calendário

"Eduardo Bolsonaro lança calendário do pai sem camisa por R$ 69,90" (Mônica Bergamo). Achei joia.

Henrique Gonzales (São Caetano do Sul, SP)



É muito mais que uma fotografia. Atentar para as cicatrizes das feridas curadas, a contar histórias das guerras, batalhas, feitos dos grandes heróis.

Aristides Silva (Pimenta Bueno, RO)



Aguardem para breve o lançamento de um com camisa listrada e aquela plaquinha no peito com o número.

Cícero Batista Diniz (Fortaleza, CE)

Deputado ultraliberal Javier Milei comemora resultados nas eleições primárias deste domingo (13), na Argentina - Alejandro Pagni/AFP

Peronismo

"Primárias na Argentina foram terremoto político de dimensão inédita" (Ilustríssima). Excelente artigo. Acrescento um mote vindo do anedotário político argentino (e antiperonista): o peronismo faz mal o bem e bem, o mal. Espero que a oposição vença com maioria no Congresso. A Argentina merece uma chance de

mudar sua trajetória política dependente do populismo peronista.

André Silva de Oliveira (Belém, PA)

Livros didáticos

"Governo de SP vai comprar 200 milhões de livros digitais sem licitação" (Cotidiano, 15/8). A compra sem licitação por si só já é suspeita. Sem falar na questão pedagógica, que é absurda. Isso tem que ser averiguado. Tarcísio de Freitas não pode agir como bem entende, São Paulo não é terra sem leis!

Therezinha Lima e Oliveira (São José dos Campos, SP)

O economista Regis Feitosa Mota com os filhos Ana Carolina (à esq.), Pedro e Beatriz; foi a última foto dele com todos os filhos - no instagram @regisfeitosamota

Pai e filhos

"Morre pai que havia perdido os 3 filhos para câncer causado por síndrome hereditária" (Cotidiano, 14/8). Como pai, me comovo com a dor inimaginável desse pai ao ver a partida de cada um dos seus filhos. Muita paz para todos!

João Antônio da Silva (Rio de Janeiro, RJ)