'O ódio contaminou o povo argentino?', questiona leitor sobre primárias

Primárias argentinas

Na América do Sul, o comportamento dos eleitores parece um pêndulo oscilando entre a direita e a esquerda. Às vezes, vai aos extremos. Enquanto encararmos as eleições como um combate entre narrativas, e não votarmos de acordo com propostas para o país, ficaremos à mercê de gestões que gerarão descontinuidade de projetos públicos e excessos de poder.

Marcio Stringari (Chopinzinho, PR)



Jornais argentinos estampam vitória de Javier Milei nas primárias presidenciais, em banca de revista em Buenos Aires - Luis Robayo/AFP



Esse filme eu já vi: um político se dizendo outsider prometendo fundos e mundos. A direita tem sido tão desastrosa na condução econômica da Argentina quanto a esquerda. Aqui se elegeu um candidato sem proposta e sem consistência, o resultado foi um governo personalista, corrupto e inepto.

Gustavo Souza Machado (Belo Horizonte, MG)



Como argentino, tenho pena do sofrimento do povo. É triste ver que o ódio se imponha à razão, como aqui. O ódio contaminou o povo argentino? Espero que não.

Claudio Gustavo Orono (São Paulo, SP)



As primárias na Argentina reafirmam a crise que ronda os países da América Latina há décadas. As instituições não funcionam de forma satisfatória para promover o desenvolvimento econômico e social. Os países retrocedem na qualidade de vida. Os povos entram em desespero e testam propostas da esquerda e da direita, liberais e estatistas, mas os resultados continuam decepcionantes. A Argentina passou por várias tendências do peronismo, tentou o liberalismo e agora aposta em algo mais radical.

Hamilton Octavio de Souza (São Paulo, SP)

Redes sociais

"Governo Lula quer turbinar suas redes sociais e planeja R$ 200 mi extras em 2024" (Política). Está certo o governo. A Constituição determina que é dever da administração conferir aos seus atos a mais ampla divulgação possível, principalmente quando os administrados forem individualmente afetados pela prática do ato. E as mídias sociais hoje têm mais alcance que as mídias comuns. Mas que se faça de modo probo e apartidário.

Ricardo Arantes Martins (São Paulo, SP)

Sigilo

"Em 5 pontos, o que a PF busca com quebra de sigilo de Bolsonaro e Michelle" (Política). O que a PF espera encontrar na movimentação financeira de quem só pagava em dinheiro vivo?

José Luiz Coutinho (Salvador, BA)

Rotativo

"Fim de parcelamento sem juros não é solução para rotativo, diz Haddad" (Mercado). Recentemente a França lançou um imposto extra de 40% sobre o lucros dos grandes bancos por não terem repassado parte dos ganhos para os investidores em títulos de renda fixa desses bancos. A Itália fará o mesmo. Aqui no Brasil não há ninguém com coragem para fazer isso. Lula, por exemplo, só fala alto e gesticula em palanques para seus amigos, simpatizantes e correligionários.

Fábio Anderaos de Araújo (São Paulo, SP)

Arqueólogos e historiadores pesquisam e escavam o local onde funcionava o DOI-CODI da rua Tutóia, em São Paulo - Rubens Cavallari - 10.ago/Folhapress

Memória

"Escavação no DOI-Codi acha inscrições na parede, objetos antigos e vestígios de sangue" (Política, 14/8). É preciso registrar toda a barbárie a que fomos submetidos.

Silvia Machado Tahamtani (Cotia, SP)



Importante recuperação! O Brasil precisa conhecer sua história.

Adriana Gragnani (São Paulo, SP)



Já falava o ativista contra o apartheid na África do Sul Steve Biko: "Um povo sem memória é como um carro sem motor". Conhecer os detalhes do funcionamento do maior centro de torturas e assassinatos de São Paulo durante a ditadura militar servirá para que se impulsione o andar para a frente e se conheça a realidade dos anos de chumbo no Brasil.

Maurice Politi (São Paulo, SP)

Larissa Manoela e os pais, Gilberto e Silvana - AgNews

Rompimento

"Larissa Manoela abre mão de R$ 18 mi para encerrar relação com os pais" (Ilustrada). Excelente decisão. Demonstra maturidade. Sucesso para a nova gestão da sua carreira.

Maurício Alves (Águas Lindas de Goiás, GO)



A partir dos 16 anos, não se submetem ao usufruto e à administração dos pais os valores auferidos e os bens adquiridos no exercício da atividade profissional. Portanto, tudo o que a atriz adquiriu após essa idade e os respectivos frutos e rendimentos pertencem exclusivamente a ela.

Márcio Machado (São Paulo, SP)

A psicóloga Leiliane Rocha se tornou influencer ao criar perfil nas redes sociais com postagens com dicas sobre prevenção de abuso sexual - Divulgação

Pedofilia

"‘Pedófilos adoram capa de cordeiro’, diz psicóloga cristã que ensina prevenção de abusos" (Entrevista da Segunda, 14/8). Excelente serviço. Porém, sabe-se que a maioria dos abusos sexuais ocorre dentro de casa e por parentes muito próximos. Por isso, o assunto também deve ser direcionado ao ambiente escolar, pois é ali que a criança irá tomar noção do perigo e denunciar os atos.

Thiago Luiz da Silva (Belo Horizonte, MG)

Resposta

Sobre a matéria "Justiça do Trabalho ignora STF, e ministros veem afronta à corte" (Mercado, 13/8), declaramos que o entendimento do STF sobre a contratação de pessoas jurídicas é bem compreendido e respeitado pela Justiça do Trabalho. O que a matéria não esclarece é que compete a essa justiça examinar o caso quando a alegação é de contratação fraudulenta. Ou seja, trata-se de exame de casos concretos, que sequer são objetos de apreciação pelos tribunais superiores. Ressalta-se que as decisões do TRT-2 são devidamente fundamentadas e com respeito às decisões vinculantes dos tribunais superiores.

Beatriz de Lima Pereira, desembargadora-presidente do TRT da 2ª Região (São Paulo, SP)