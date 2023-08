Leitores discutem ameaça de greve de servidores públicos

Greve dos servidores

"Servidores falam em greve após proposta de reajuste do governo federal para 2024" (Painel). A proposta de reajuste de apenas 1% é preocupante. Estamos testemunhando uma priorização da velha politicagem em detrimento das promessas feitas em campanha de valorização do serviço público. Os governos anteriores e o atual estão desmontando o Estado e fortalecendo interesses outros.

Matias Santos (Acopiara, CE)



O que mais me deixa indignado é que passaram quatro anos sem aumento, sendo amassados pelo Paulo Guedes, e não deram um pio sobre greve.

Carlos Mello (Lavras, MG)

Fachada do Palácio do Planalto, em Brasília - Gabriela Biló-31.out.2022/Folhapress

Violência na Bahia

"O PT e as chacinas baianas" (Elio Gaspari, 30/8). O colunista entra no grupo dos que querem demonizar o PT pela violência na Bahia. Mas sua análise é equivocada, pois é o governo estadual, como gestor, que deve ser criticado.

João Carlos Gonçalves de Souza (Santa Rita do Passa Quatro, SP)



A questão a ser respondida é por que morrem tantas pessoas, independentemente do partido do governador. Depois de se conhecerem os motivos, quais seriam as soluções?

William Rachid (Carapicuíba, SP)



Protesto de familiares e vizinhos de Gabriel Silva da Conceição Júnior, 10 anos, morto após atingido por um tiro em meio a uma operação policial em Lauro de Freitas (BA) - Paula Fróes / Correio da Bahia

O problema central é a guerra pelo controle das drogas, e as PMs participam da disputa. Só a legalização das drogas e muito trabalho para resolver isso, pois o tráfico gera violência e muito dinheiro ilegal que compra políticos, policiais, juízes.

Rubem Corveto Azeredo (Rio de Janeiro, RJ)

Vergonha

"O centro de São Paulo está perigoso? Vamos passear nos bairros!" (São Paulo Antiga). É vergonhoso que os cidadãos não possam usar o centro da cidade.

Alexandre Rodrigues (São Paulo, SP)

Ultraprocessados

"98,8% dos ultraprocessados têm alto teor de sódio, gordura e aditivos químicos" (Cotidiano). Parabéns aos pesquisadores! O alerta aos ultraprocessados é urgência urgentíssima. Os níveis de enfarte, obesidade e câncer de intestino estão aí para confirmar.

Vera Lúcia Lima (Porto Alegre, RS)

"Tia do zap"

"Fake news e sua rede de confiança" (Wilson Gomes, 30/8). Aprecio muito a coluna de Wilson Gomes. A de ontem, sobre fake news, atribui à "tia do zap" um maior potencial de credibilidade como fonte. Sugiro que, se vamos manter a coisa no universo familiar, só a tia não dá conta do lamaçal repassado exponencialmente; melhor assumir a família toda, incluindo os robôs de estimação. Por gentileza e justiça, inocente a tia do monopólio da maldição.

Maria Ester de Freitas (Guarujá, SP)

Microcasas

"As famílias de SP que moram em microcasas para escapar da vida nas ruas" (Cotidiano). Microcasa não é a solução, é tapa-buraco. E tapa-buraco é a base que fundamenta as condições de vulnerabilidade que leva as famílias para as ruas e para as moradias sem estrutura. Habitação passa pelo desenho urbano, algo que os governos abandonaram desde Brasília.

Roberta Melissa Oliveira Sales (Diadema, SP)



Embora micro, já tem a dignidade de um lar.

Léo Ustárroz (Porto Alegre, RS)

Militares na política

"Governo finaliza proposta para proibir militar em cargo político e diz mirar neutralidade das Forças" (Política, 30/8). Está certíssimo. Também deveria se estender para policiais.

Rafael Pimenta (São Paulo, SP)



Não vejo nenhum problema em militares serem convocados para servir em cargos públicos, uma vez que estejam preparados.

Pery Pedro (Campinas, SP)



Os militares devem cumprir os seus deveres, ou seja, defender o território nacional em tempos de guerra e trabalhar para a sociedade em tempos de paz.

Mateus Vaz de S. Sá (Goiânia, GO)



A licença não remunerada para disputar e exercer um cargo eletivo é um direito fundamental de qualquer brasileiro.

Miguel Marcelino (São João Del Rei, MG)

Guerra na Ucrânia

"Rússia acusa Ocidente pelo maior ataque com drones da Ucrânia" (Mundo). Esses ataques são prova da ativa participação da Otan contra a Rússia. A Ucrânia está acabada, não tem mais drones, munições, tropas, não tem mais nada. É a Otan que move a guerra contra a Rússia e está desesperada, pois não consegue sair do lugar.

Jorge Luis Monzani (Campinas, SP)

O primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, come frutos do mar da província de Fukushima em seu gabinete, em Tóquio - Gabinete de Relações Públicas do Japão/via AFP

Peixe de Fukushima

"Premiê do Japão come peixe de Fukushima para mostrar segurança após polêmica" (Mundo). Tivemos um governador no Rio, Chagas Freitas, que, para provar que um rio não tinha poluição, banhou-se e bebeu água. Teve uma infecção intestinal que quase o matou.

Mário Sérgio Mesquita Monsores (Rio de Janeiro, RJ)

