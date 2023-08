Pedido de aumento para militares é chantagem, opinam leitores

Aumento

"Ministro da Defesa pede a Lula aumento de salário de militares após crise de desconfiança" (Política). Isso no meu tempo era chamado de chantagem.

Jailson de Bezerra (Brasília, DF)



Ajudam a desestabilizar o país e agora pedem aumento? Caso não consigam, tentarão um golpe?

Jane Silva (Crato, CE)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa da comemoração do Dia do Exército com o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro (à esq.) e o comandante do Exército, Tomas Paiva (à dir.), em Brasília - Gabriela Biló - 19.abr.23 /Folhapress



Lula precisa exonerar José Múcio Monteiro. Ele trará sérios problemas ao governo Lula e à democracia brasileira, já fragilizada. Sua intenção é afagar os militares, não comandá-los.

Jocimar Bruno dos Santos (Rio das Ostras, RJ)



O que podemos fazer para reduzir a quantidade de militares e o custo das Forças Armadas? Dinheirão mal gasto!

Flavia Sá (Brasília, DF)

Logo do 7 de setembro do governo Lula, em 2023. - Divulgação

Verde e amarelo

"Governo Lula vai explorar verde e amarelo no 7/9 e ligar Forças Armadas à democracia" (Política). Votei no Lula, mas discordo da ligação das Forças Armadas à democracia, por tudo o que fizeram, principalmente nos últimos quatro anos, com atos contra a eleição do Lula e contra urnas eletrônicas. Não vejo confiança nessa tentativa de aproximação. Duvido que tenha sucesso.

Carlos Eduardo dos Santos Balasteghin (Ribeirão Preto, SP)

Não adianta. Todos sabem que a esquerda é vermelha. Cor do comunismo. Estão querendo enganar o povo mais uma vez.

João Leite (Osasco, SP)

"Corredor ortopédico"

"O clima tá sexo" (Becky Korich). Belíssimo texto, escrito com graça e muito humor. Li gargalhando. A colunista falou por tantos quantos enviam mensagens por WhatsApp e são vítimas do "doutor léxico" que reside nessas maquininhas maravilhosas. Obrigado, Becky!

João Ramos de Souza (São Paulo, SP)

Telepatia

O cômico e o trágico da cena brasileira se materializaram em Opinião do último domingo (27/8), quando, numa prodigiosa e feliz coincidência, estabeleceu-se diálogo telepático entre Ruy Castro ("Vivos para sempre") e Muniz Sodré ("Tempo de mortos-vivos"), com encantos dignos de obra-prima.

Francisco Pedro Reis Júnior (Santos, SP)

Versões em laser-disc e CDs com a trilha sonora dos filmes "E.T.", "Um Corpo que Cai" e "Casablanca" - Heloisa Seixas

Interesses

"Milionários pagam menos imposto de renda que professores, médicos e policiais, mostra estudo" (Mercado). O estudo demonstra a ignorância da classe média, que defende os ricos como se o fosse e paga mais impostos do que eles. Quando se fala em taxar mais os ricos, logo se exaltam, como se fosse com eles. O Congresso, por sua vez, defende os privilégios dos ricos em detrimento dos mais pobres e da classe média. Sequer os fundos exclusivos de bilionários querem taxar. Essa gente representa o povo, mas o povo sabe em que interesses vota quando os elege?

José Padilha Siqueira Neto (São Paulo, SP)

Medo

"Moradores deixam Guarujá por medo da PM após 30 dias de Operação Escudo" (Cotidiano). A que ponto chegamos, de ter medo da PM. E vai piorar para o povo das periferias. São esses o "inimigo interno".

Renato Vieira (Florianópolis, SC)

Eventualmente se chegará a uma situação como no Rio, onde não há nem inquérito e reina a milícia.

Flávio Leal Rodrigues (Rio de Janeiro, RJ)

Polícia tem que enfrentar a criminalidade com toda força e inteligência, dentro da lei e sem matar pobres inocentes. Difícil entender isso?

Claudio Goldman (São Paulo, SP)

Na Bahia

"Nove pessoas, sete delas carbonizadas, são encontradas mortas na Bahia" (Cotidiano). O governo baiano está demorando para pedir ajuda federal.

Severo Pacelli (São Paulo, SP)



O estado é um dos mais violentos do Brasil, e o povo está preso entre a cruz e a espada. O que o PT tem a oferecer em matéria de segurança pública, o mesmo que Tarcísio?

Hernandez Piras (São Paulo, SP)



Carrinho para bagagem com propaganda da 123milhas, no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. - Danilo Verpa/Folhapress

Arapucas

"123milhas entra em reestruturação, demite e suspende HotMilhas" (Mercado). Um monte de cliente vai perder dinheiro. A empresa irá à bancarrota. Talvez feche ou mude de nome. Mas seus donos continuarão ricos e investindo em novas arapucas. Àqueles que sobreviverem sugiro maior cautela quando se interessarem por novas ofertas extremamente atraentes.

João Pinheiro (São Paulo, SP)

Grupo Wagner

"Putin controla espólio militar e econômico do Grupo Wagner" (Mundo). Uma supermilícia agora nas mãos do seu inventor, Vladimir Putin. Foi usada com sucesso na Crimeia em 2004 e desde então faturava bilhões para seus donos, que explodiram juntos com o avião no qual foram embarcados.

José Vanzo (Franca, SP)

O Melhor de São Paulo

Muito bem feito o indicador gastronômico. Fácil na procura, ótima apresentação e histórias interessantes dos escolhidos. Parabéns!

Cristina Reggiani (Santana de Parnaíba, SP)

Professores

Li com atenção e revolta a coluna "O piso salarial do magistério" (Marcos Mendes, 26/8). Não sei qual é a formação do colunista, mas acho que não se dedicou a ensinar 45 alunos em uma classe superlotada, porque sua opinião (morde e assopra) deixa claro o seu ponto de vista, a desvalorização do magistério. Ele acha que o professor é muito bem renumerado e está no mesmo nível das outras categorias do funcionalismo de nível universitário. Como sempre, o professor não tem valor, apesar de ser o formador de todas as outras categorias. É revoltante!

João Pastina Neto (Pereiras, SP)