Leitores avaliam novo ministério criado por Lula

Novo ministério

"Lula anuncia criação de seu de seu 38º ministério em meio a negociação com centrão" (Política). E viva o presidencialismo de coalizão! Muito para os políticos, pouco para a população! O Brasil está há décadas com esse sistema atrasado, corrupto e ineficaz. Simplesmente este governo significa mais do mesmo.

Antônio Cantelmo (Francisco Beltrão, PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente do Congresso, Arthur Lira, conversam durante cerimônia no Palácio do Planalto, em Brasília - Evaristo Sá - 28.ago.2023/AFP



Foi-se a época que ministro era um especialista. Hoje são somente interesses políticos. Competência é algo secundário. E o povo que sofra as consequências.

Eduardo Boghossian (Brasília, DF)



Excelente iniciativa do governo. Nos EUA foi criado o Small Business Administration logo após a Grande Depressão, com foco em geração de empregos. Esse órgão criou as Small Business Investment Companies (SBICs), precursoras dos fundos de venture capital que financiam o empreendedorismo. Mais uma de estadista do Lula.

Eduardo Giuliani (São Paulo, SP)

Parcelamento

"81% dos comerciantes paulistanos são contra fim do parcelamento sem juros no cartão de crédito" (Mercado). O que falta ao povo é educação financeira e não mais uma taxa.

Paulo César de Camargo Miranda (São Paulo, SP)



O que precisa acabar mesmo é o crédito rotativo, a possibilidade de o cliente não pagar sua fatura do cartão de crédito e deixá-la acumular para o próximo mês, mediante juros extorsivos. Já o parcelamento de compras sem juros não é tão danoso.

Rodrigo Évora (Guarulhos, SP)



Os bancos querem o fim do parcelamento direto pelo lojista para terem o monopólio do crédito. O lojista concede o crédito a preço muito menor porque precisa vender. Os bancos arrancam até as tripas do consumidor.

João Jaime de Carvalho Almeida Filho (São Paulo, SP)

Super-ricos

"'Ganham muito dinheiro e não pagam nada de IR’, diz Lula ao defender taxação dos super-ricos" (Política). Espero que tudo seja efetivo. E é pouco; estamos aguardando para este ano a taxação dos ricos e milionários no Imposto de Renda. Aceitar que eles fiquem de fora é penalizar trabalhadores, professores, toda a classe média e média baixa. As alíquotas precisam ser revistas neste exercício.

Graça Almeida (Belo Horizonte, MG)



Se eu pago IR mensalmente, esses milionários podem pagar também.

Noé Oliveira (Itupiranga, PA)

Avião da Arajet, nova companhia low cost no Brasil - Divulgação

Low cost

"Empresa aérea low cost chega a São Paulo em setembro; veja preços e condições" (Mercado). Muito bom. Espero que outras low cost passem a operar, quem sabe em rotas internas do país. Hoje há muito abuso nos preços, como bem demonstrado.

Oseias Bueno Ribeiro (São Paulo, SP)

História

"Chacina de Vigário Geral, 30 anos, expôs violência contra moradores de favelas" (Cotidiano, 29/8). Infelizmente, essa é a realidade; veja agora em Guarujá, até o governador defendeu a ação policial. É muito injusto e cruel, desnuda a realidade das forças de segurança, para quem não conhece a vida nessas comunidades. Me sinto muito envergonhado, deprimido. Importante divulgar essas reportagens.

Rafael Gallina Delatorre (Joinville, SC)



Desde então, a situação só piorou. A impunidade dos crimes competidos por maus policiais estimula o cometimento de mais crimes. A morte da menina Eloah aconteceu porque Vigário Geral ficou impune.

Fátima Marinho (São Paulo, SP)

Futilidade

"Descriminação da maconha no STF só resolverá a vida do playboy, diz autor de ação; ministros rebatem" (Mônica Bergamo). Enquanto se preocupam com questões fúteis, como o consumo de droga, esquecem que há milhões que não consomem aquilo que é elementar: a comida de cada dia. Não vejo a questão como assunto polêmico, mas como fantasiosa e cheia de farsa, como é a vida social.

Ozenildo José Costa (Recife, PE)

Prioridade

"Sé e Campos Elíseos, no centro de São Paulo, têm recorde no número de roubos" (Cotidiano). Se o local é prioridade da Segurança Pública de SP e está assim, imagine o resto da capital.

Roniwalter Almeida (São Paulo, SP)

Réu

"Salles vira réu por suspeita de liderar organização que desviava madeira" (Ambiente). Já pensaram um cara desse no Ministério do Meio Ambiente? Opa, peraí...

Benjamin Picado (Rio de Janeiro, RJ)

Sem gelo

"A morte chocante de milhares de bebês pinguins por gelo derretido na Antártida" (Ambiente). Estamos plantando nossa extinção. Vamos dizimando a vida com processos expansionistas insustentáveis e, ignorantes, transformamos tudo em produto, rapidamente descartável e jogado de volta nos ambientes como lixo e poluição. Qualquer ser vivente é usufruído e utilizado. Talvez consigamos mitigar o horror que está por vir se mudarmos vertiginosamente de direção.

Daniel Bertelli (Salvador, BA)

Messi festeja a conquista de seu primeiro titulo com a camisa do Inter Miami - Chandan Khanna - 20.ago.23/AFP

Rei Pelé

"Klinsmann aposta em transformação da MLS com chegada de Lionel Messi" (Esporte). Foram citados Messi, Gullit, Bergkamp, Kaká, Pirlo, Lampard, Rooney e Beckham como impulsionadores do futebol nos EUA. Faltou citar o Rei Pelé, que tudo começou! Imperdoável.

Marcelo Ribeiro Martins (Florianópolis, SC)