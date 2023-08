Uso de farda por Mauro Cid em CPI compromete Forças Armadas, opina leitor

Farda

"Cid vai fardado a CPI, fala em atuação militar com Bolsonaro e silencia em perguntas" (Política). Como disse o grande historiador brasileiro José Murilo de Carvalho, recentemente falecido, o desastre do governo Bolsonaro tem a cor verde-oliva. Ao portar a farda do Exército, Mauro Cid não só compromete as Forças Armadas, como também comprova seu DNA golpista.

Fernando Hintz Greca (Curitiba, PR)



Não precisa falar nada, senhor Cid, o seu celular já deu tudo "de graça". Acho uma perda de tempo essa nova convocação. Só serve para alimentar as manchetes. O que mais interessa é que a Justiça siga direitinho com o devido processo legal e prenda o mentor.

Dinalva Rosa Maurício (São José dos Pinhais, SP)

Mauro Cid na CPI do 8 de janeiro da Câmara Distrital - Pedro Ladeira/Folhapress

Jair Renan

"Filho 04 de Bolsonaro, Jair Renan é alvo de operação e chamado de ‘comparsa’" (Política). Ele disse "estar tranquilo". Conhecem alguém que esteja sendo investigado que não esteja tranquilo? Os médicos deveriam prescrever isso para os ansiosos: investigação da polícia e dois copos de água com açúcar.

Paulo Cesar Cruz (Rio de Janeiro, RJ)

Jair Renan Bolsonaro, o filho 04 de Jair Bolsonaro - Adriano Machado-9.dez.21/Reuters

Golpe

"Aposentados do INSS recebem carta oferecendo revisão da vida toda, que está parada na Justiça" (Mercado). O golpe vem de qualquer forma, pelos estelionatários ou pelo governo. Os aposentados estarão sempre no fogo cruzado.

Antônio Sanches (Barueri, SP)

Dubai brasileira

"Quitinete de 33 metros quadrados na ‘Dubai brasileira’ custa R$ 1,6 milhão" (Mercado). Daqui a 20 anos, será um cemitério de prédios encalhados. Praia minúscula, suja, ruas apertadas, sem sol. Nunca colocaria um centavo lá.

Ranulfo Felix Júnior (Piracicaba, SP)

Anúncio de Airbnb do imóvel que ficou conhecido como a 'quitinete mais cara do Brasil' - Reprodução

Deslocamento custoso

"36% dos brasileiros passam mais de 1h por dia no transporte" (Cotidiano). Para os estados, compensa ter um transporte ruim, pois isso beneficia a indústria automotiva. Porém, perdemos capacidade de produção. O trabalhador já chega exausto física e mentalmente ao trabalho. É um problema que nenhum estado quer resolver. Sem contar o forte lobby contra os transportes públicos no Congresso.

Maurício Alves (Águas Lindas de Goiás, GO)

Sinusite e poluição

"Atendimentos por sinusite crescem mais de 90% no estado de São Paulo" (Cotidiano). Eis o resultado da volta para os escritórios e a consequente volta dos congestionamentos. Poluição de ar (ou particulado fino) em níveis alarmantes, a variável mais oculta da cidade de São Paulo. A era do automóvel tem que ser encerrada. Carros deveriam ser impedidos de circular nas metrópoles salvo pela posse de permissão específica, e a quantidade de ônibus circulando tem que quintuplicar. Só assim recuperaremos o nosso ar, os nossos ouvidos, o nosso fluxo de movimento e os espaços de convívio público.

Danilo Lessa Bernardineli (Ariquemes, RO)

Luiz Inácio Lula da Silva, Xi Jinping, Cyril Ramaphosa e Narendra Modi, respectivamente líderes do Brasil, China, África do Sul e Índia, posam ao lado do chanceler da Rússia Serguei Lavrov durante cúpula do grupo no Centro de Convenções Sandton, em Joanesburgo - Gianluigi Guercia - 23.ago.23/via Reuters

Brics expandido

"Expansão do Brics é ‘sem critérios’ e pode prejudicar Brasil, diz criador do termo" (Mundo). O critério inicial foi ideológico e meio fraco: similaridade por ser emergente. Agora o critério está evoluindo para algo muito mais nobre, uma nova maneira de ver e participar do mundo com multilateralismo. O Brics agora precisa mudar de nome, para algo que represente melhor a causa social, ambiental e humanitária que buscam.

Eduardo Giuliani (São Paulo, SP)



Parabéns à Folha pela ótima cobertura da cúpula do Brics, porque certa mídia diz que ele não existe. Desde Colombo até hoje os povos de culturas chinesa, hindu, islâmica, russa e povos das Américas são considerados introvertidos, estáticos. Mas agora dispõem de tecnologia e força suficientes para se imporem como iguais.

Pedro Portugal (Belo Horizonte, MG)

Barretos

"Peão é internado após ser pisoteado por touro em montaria na festa de Barretos" (Cotidiano). É necessário terminar com essa crueldade com os animais. Esse é um sinal de que já chega.

Carlos Frederico Ferreira Vittorazzi (Ribeirão Preto, SP)

Ilustração de Galvão Bertazzi para coluna de Flávia Boggio de 23.ago.2023 - Folhapress

Humor

"Religiosos da Ciência" (Flávia Boggio, 24/8). Sem enveredar pelo negacionismo, Flávia Boggio elabora brilhante crítica ao cientificismo radical, e consequentemente reducionista, da grande bióloga Natália Pasternak em seu novo livro. Sou pautado pela visão científica e nada religioso, mas penso que os cientificistas radicais devem ser mais humildes, lembrando que a ciência não consegue explicar 95% da composição do universo.

Jonas Nunes dos Santos (Juiz de Fora, MG)



Parece que a roteirista fica incomodada com a ciência.

Sérgio Luiz Zandoná (Cascavel, PR)

A ex-presidente Dilma Rousseff na cerimônia de posse de Aloizio Mercadante como presidente do BNDES - Mauro Pimentel - 8.fev.23/AFP

Pedaladas

A Justiça por unanimidade decretou a inocência da ex-presidente Dilma Rousseff nas tais pedaladas fiscais, que serviram de pretexto para o golpe que a afastou. É uma reparação histórica para a primeira mulher que galgou a presidência da República, primando pela lisura e honestidade. Pena que seu mandato tenha sido ceifado com base numa mentira.

Sylvio Belém (Recife, PE)



As pedaladas de Dilma em 2016 foram perdoadas devido a uma alteração da lei em 2021. É o "perdão retroativo". Muda a lei hoje, perdoam-se os malfeitos de ontem. Isso também vale para cidadãos comuns?

Rubens Sayegh (São Paulo, SP)