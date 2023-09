Leitores elogiam charge de Jean Galvão sobre doação de órgãos

A charge

Jean Galvão nos brinda com excelentes charges. Pela oportunidade da mensagem, a de domingo (3/9) superou.

Geraldo Brasileiro Filho (Belo Horizonte, MG)

Charge de Jean Galvão publicada na pág. A2 da Folha em 3.set.23, sobre doação de órgãos - Jean Galvão/Folhapress

Que charge extraordinária. Não deixe que a morte leve você por completo.

Flávio Lima Silva (Maceió, AL)



Insegurança em São Paulo

Os índices de crimes mostram que não se trata apenas de sensação de violência. Estamos em franco retrocesso na Segurança Pública em São Paulo. Truculência e mais violência não são eficazes ("Violência se torna maior preocupação na cidade de São Paulo", Cotidiano, 2/9).

Oswaldo Aparecido Valentim Barbosa

(São Paulo, SP)



É preciso esclarecer que a preocupação apontada não é indicador de agravamento dos crimes na cidade, onde homicídios seguem em queda e os roubos em geral, os crimes que mais impactam a sensação de segurança, tiveram queda de 4,5% no primeiro semestre na comparação com 2022. O que faz a diferença, diz Mike Warr, pesquisador da Universidade do Texas, é a intensidade da cobertura da mídia, principalmente televisiva. Apenas 20% da formação da sensação de medo vem da experiência pessoal e do entorno com situações de violência.

José Vicente da Silva Filho, coronel reformado da PMSP e membro do conselho da Escola de Segurança Multidimensional da USP (São Paulo, SP)

Cracolândias

Os governantes devem se preocupar com o motivo de tanto crescimento de usuários de drogas ("Metade dos paulistanos afirma que há cracolândias em seus bairros", Cotidiano, 2/9). A droga é um trampolim para a fuga da realidade. Quanto mais aumentam os usuários, pior é a qualidade de vida nesses lugares.

Gaya Becker (Porto Alegre, RS)



Viver na cidade

Eu pensava que nunca sairia de São Paulo. Foi voltar de umas três férias para o Nordeste e nunca mais quis morar nela. Quando visito, em sete dias a ansiedade ataca. É viver trancado e, para sair, só gastando muito ("9 de cada 10 paulistanos estão satisfeitos em morar na cidade", Cotidiano, 2/3).

Jonhnatan Cordeiro de Almeida (Petrolândia, PE)



Petistas e bolsonaristas

São Paulo está tendo uma amarga experiência com o governo bolsonarista, dificilmente repetirão o erro novamente em 2024 ("Datafolha: 32% dos paulistanos se dizem petistas e 15%, bolsonaristas", Política, 3/9).

Moisés Mariano (Três Lagoas, MS)



Nunes de centro-direita? Que desorientação espacial. Ele é dos medíocres anódinos e nefastos. Para usar um qualificativo caro a Marta Suplicy, que no ocaso de sua carreira política junta-se aos piores.

Maria Lopes (São Paulo, SP)



Justiça

Chama-se justiça, ainda que tardia ("O CNJ afasta e investiga a juíza", Elio Gaspari, 2/9). Voltou a tomar decisões fora das atribuições e dos ritos previstos nos códigos. Já deveria ter seus procedimentos e decisões revistos pelo Conselho Nacional de Justiça há mais tempo. Juiz tem regras a seguir.

Jussara Balland (Florianópolis, SC)

Juscelino Filho

Esqueceram de citar o uso da máquina pública usada por este cidadão, no início do ano, para ida a um leilão de cavalos de raça ("PF cita pagamentos a empresas de fachada, e ministro de Lula tem bens bloqueados", Política, 1º/9).

Lenise de Souza Ferreira (Joinville, SC)



Elon Musk

O que esperar dessa personalidade histriônica, prepotente e arrogante, que disse, acerca de um golpe na Bolívia, que "se a gente quiser, dá golpe em qualquer lugar". Por suposto nada faria em relação ao Brasil, assim como não faria no 6 de janeiro dos EUA caso estivesse no controle do Twiter ("Musk se reuniu com governo após 8/1, criticou Moraes e jamais removeu post golpista", Política, 2/9).

Sonia Dionisio (Vitória, ES)



Estão ajudando a promover violência nas escolas, fake news. Regulação urgente ou banimento.

Katia Pessanha (Curitiba, PR)



Ser rico não é pecado

O duplo twist carpado do articulista ("Ser rico não é pecado", João Camargo, Tendências/Debates, 2/9) não responde à questão central: por que os pobres pagam proporcionalmente mais impostos se comparados aos super-ricos.

Fernando Carvalho Jr. (São Paulo, SP)



A curva de Laffer deveria estar na moda, mas nunca aprendem, nem com exemplos de outros países que trilharam caminhos semelhantes. Sem redução do gasto público, as despesas são um poço sem fundo. Ilusão pensar que, no país da farinha pouca, suas majestades servirão o pirão da choldra primeiro.

Alexandre Pereira (Rio de Janeiro, RJ)

Só não fiquei mais chocado com a defesa dos ultrarricos no jornal deste domingo porque eu já esperava por ela. Mas uma coisa só: o governo não está propondo, ao contrário do que o sr. João Camargo diz, nenhum imposto sobre fortunas. Apenas pede que os riquíssimos paguem, por suas aplicações, os mesmos impostos que todos os cidadãos que têm menos dinheiro aplicado. Qual o problema disso? Por que defender uma isenção de tributos só para quem tem mais de R$ 5 milhões investidos? Isso lembra o Antigo Regime na França, quando os nobres eram isentos de impostos. Alguma justificativa para o Leão ser manso apenas com os milionários?

Renato Janine Ribeiro, professor da USP e presidente da SBPC (São Paulo, SP)



Antonio Prata

A natureza é hilária ("A turma do funil", Antonio Prata, 2/9). O pescoço da girafa, a corcova do camelo, a blindagem do rinoceronte... E, obra completa do sarcasmo, o ornitorrinco, no nome e no resto.

Berenice Gaspar de Gouveia (Rio de Janeiro, RJ)