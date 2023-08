Por que SP está trocando o certo pelo vexaminoso, questiona leitora sobre material didático

Gestão Tarcísio

"Material didático da gestão Tarcísio diz que Lei Áurea foi assinada por dom Pedro 2º" (Cotidiano). Sou professora de universidade federal, doutora, tendo atuado como avaliadora de livros didáticos do programa do MEC algumas vezes. Trata-se de um processo qualificado, objetivo, transparente, democrático, que vem sendo aprimorado desde FHC, transformando-se em política de Estado. Por que a maior e mais rica rede do país está trocando o que deu certo por um processo vexaminoso? O que querem o governador e seu secretário? Este deveria ser imediatamente afastado.

Maria Gouvea (Belo Horizonte, MG)

Feito para ser usado de forma digital, material didático precisa ser impresso pelas escolas para que alunos possam usá-lo - Reprodução



Daqui a pouco, estarão criando "material didático" dizendo que a Terra é plana e que a cloroquina salvou pessoas da Covid.

Antonio Catigero Oliveira (São Paulo, SP)

Silêncio

"Bolsonaro e Michelle optam pelo silêncio em depoimento sobre joias à PF" (Mônica Bergamo). Um silêncio comprometedor.

Ana Cenamo (São Paulo, SP)

O advogado de Jair Bolsonaro, Daniel Tesser, chega à Polícia Federal para acompanhar ex-presidente em depoimento - Gabriela Biló /Folhapress



Quem cala consente. O silêncio ensurdecedor dos investigados só confirma os atos cometidos.

Vilarino Escobar da Costa (Viamão, RS)



O direito ao silêncio é pressuposto fundamental previsto na Constituição. Mas não custava ao menos dizer ser inocente, se fosse o caso.

Fernando Ribeiro de Morais (Belo Horizonte, MG)

Pesos e medidas

"Lula não pode condenar só violações da direita, afirma diretora da HRW" (Mundo, 30/8). Urge defender os direitos que são violados pela direita e pela esquerda. Do contrário, são dois pesos e duas medidas.

Roberto Cardoso (Florianópolis, SC)



A meu ver, Lula quer manter relações com todos, porque o que interessa são negócios que gerem empregos e incrementem a nossa economia, sem se intrometer na soberania desses países e condenando os embargos dos americanos porque empobrecem os contratos.

Fauzi Salmen (Rio de Janeiro, RJ)

PCC, 30

"Guerra de ‘primeiras-damas’ mudou rumo do PCC, que completa 30 anos" (Cotidiano, 31/8). A ausência do Estado e o encarceramento em massa que temos no Brasil é o cenário perfeito para esse tipo de distopia social.

Renata Ferreira da Silva (Campinas, SP)

Outro lado

"Rentabilidade é prioridade e envolve reajuste em plano de saúde, diz CEO da SulAmérica" (Mercado, 30/8). Por tudo que a Folha representa, a entrevista com a presidente da SulAmérica, com título generoso no dia seguinte ao anúncio publicitário de página inteira da empresa, deveria ser seguida de uma entrevista com algum representante dos consumidores e dos prestadores de serviços de saúde, estes preferencialmente das empresas médias e pequenas.

Jairo Geraldo Guimarães (Santo André, SP)

Rosivaldo Neves de Brito, 54, o Bahia, chef do restaurante Fasano Salvador - Renato Stockler/Folhapress

Chef Bahia

"Conheça o retirante que saiu do sertão, lavou chão e hoje é chef do Fasano Salvador" (Turismo). Chef Bahia é um monstro. Sabe muito.

Fabio Mendes (Salvador, BA)



É isso mesmo, Rosivaldo. E ainda há políticos que não aceitam o povo nordestino, lutador, inteligente e "bravo" no sentido de desbravamento como o seu. Parabéns a você e a todos os nordestinos que habitam esse Brasil.

Wilson Barbosa da Silva Júnior (Campinas, SP)

Charge da leitora Josiane Orsolino Massa Hierikim, de Ribeirão Preto (SP), faz alusão à reportagem “Premiê do Japão come peixe de Fukushima para mostrar segurança após polêmica” (Mundo, 31/8) - Josiane Orsolino Massa Hierikim/Leitora

Coração do Faustão

"Faustão diz sentir o coração ‘batendo mais forte’ e faz apelo a doação de órgãos" (Ilustrada). Venceu, Faustão. Vida longa. Você pode agora abraçar essa causa. Quem está na fila do SUS de transplantes precisa de hospitais melhores. Encurtar distâncias nas doações.

Rosana Gaio (Florianópolis, SC)

Covid

"Internações por Covid têm alta em SP" (Cotidiano). A ausência de interesse de parte da população levará a um incremento dos números no futuro. Não custa ter um pouco mais de cuidado, mormente em locais fechados com maior aglomeração de pessoas.

Vitor Luis Aidar Santos (Jaboticabal, SP)

Algumas marcas de geleia estão em falta em supermercado de Buenos Aires, na Argentina, após subida do dólar - Júlia Barbon/Folhapress

Argentina

"Produtos somem das prateleiras na Argentina após subida do dólar" (Mercado). Macri (direita) fracassou, Fernández (esquerda) também fracassou. A Argentina é um caso para estudo profundo.

Raimundo Campos (Brasília, DF)

Aprendizado

"O experimento libertário que terminou em tragédia nos EUA" (Mundo). É triste reconhecer como a massa é facilmente manipulada por populistas sem vergonha, sem projeto sério, sem moral ou ética para governar. Como o povo nunca aprende com fracassos de experimentos sociais na Alemanha nazista, na União Soviética stalinista, no apartheid branco da África do Sul.

Raymundo De Lima (Maringá, PR)

Ilha dos bilionários

"Saiba como é a ilha de Richard Branson no Caribe, que oferece vida de bilionário" (Turismo). Enquanto isso, milhões morrem de fome. E ainda querem convencer que o capitalismo é justo e democrático e que todos têm as mesmas oportunidades. Reportagens dessa natureza me deixam mais convicto de que o anarquismo é um caminho para se fazer justiça social.

Alípio Dias dos Santos Correia (Vitória da Conquista, BA)

Inteligência artificial

"Os golpistas cruzam uma nova fronteira: guias de viagem gerados por IA" (Mercado). A ótima reportagem demonstra como as IAs podem ser instrumentos nocivos nas mãos de pessoas sem moral nem caráter. No momento, eles estão focados em guias de viagem; mas, e quando resolverem invadir o mercado dos livros médicos, de autoajuda, de psicologia e psiquiatria? Ou de conteúdo religioso ou de comportamento familiar? O potencial de risco é imenso, e o alerta da reportagem não merece cair no vazio.

Wilson Barbosa Soares (Rio de Janeiro, RJ)