Leitores discutem causas para queda de renda entre escolarizados

"Brasileiro mais escolarizado vê renda desabar e cai na informalidade" (Mercado, 4/9). Tudo graças às reformas trabalhista e previdenciária. A terceirização irrestrita deixará tudo cada dia mais caótico.

Larissa Bertani (São Bernardo do Campo, SP)

Mulher segura carteira de trabalho em fila do mutirão de emprego do Sindicado dos Comerciários de São Paulo - Zanone Fraissat - 1º.ago.23/ Folhapress



São dados preocupantes, mas precisamos discutir melhor as causas. A economia brasileira passou por um processo de desindustrialização e perda de complexidade. Investir em educação sem cuidar da inovação tecnológica e industrial não adianta muito. A matéria aponta como causa a economia fechada. É contraditório; se fosse realidade, os números seriam diferentes, tendo em vista que a economia vem em crescente abertura.

José Marcondes Alves Santana (Goiânia, GO)



Culpar o governo é fácil. A ineficiência da maioria dos "capitalistas" brasileiros, que gostam de viver de juros mais do que de investimentos, a multiplicação de cursos superiores em áreas "improdutivas" e a mecanização não são consideradas.

Francisco Pucci (Curitiba, PR)

Negros no Judiciário

"Judiciário no Brasil tem apenas 15% de magistrados negros, indica CNJ" (Política). Isso é um escárnio, considerando que 54% da população brasileira é negra. Os ajustes realizados na Resolução 516, de 22 de agosto, pelo CNJ nos concursos da magistratura são ações para mudar esse cenário.

João Pedro Sousa (São Paulo, SP)



Que importa se é branco ou negro? O que realmente importa é que o magistrado seja um bom juiz, fiel cumpridor das normas e leis.

Marco José Cornacchia Landucci (Campinas, SP)

Delaine Kühn, formada no Brasil, se licenciou para advogar na Alemanha, onde tem seu escritório e atua como vereadora - Bilal Ahmad via DW

Racismo

"‘É mais difícil ser respeitada no Brasil’, diz carioca negra eleita na Alemanha" (Mundo). O Brasil se autodeclara um país acolhedor, alegre, humano, e por aí vai enganando os outros. A era Bolsonaro fez o Brasil feio se mostrar, o verdadeiro, misógino, racista e que joga a sujeira para debaixo do tapete.

Ricardo S. Reis (Rio de Janeiro, RJ)

Área destinada as vítimas de Covid-19 no Cemitério Nossa Senhora Aparecida, em Manaus - Michael Dantas/Folhapress

Covid

"Excesso de mortes por Covid no Brasil ainda é maior que o esperado em 2023" (Cotidiano). A desinformação e os ataques às vacinas estão cobrando um preço caro agora. E não dá para isentar de culpa o governo antecessor, não.

Alessandra Alves Florentino (Porto Velho, RO)

Melhores amigos

"A dificuldade de sermos nossos amigos" (Jairo Marques, 30/8). Imagino as dificuldades para enfrentar as limitações de seu corpo. Nós e a velhice também precisamos ser nossos amigos, pois se não somos, vamos sucumbir diante do preconceito. Apenas um olhar de atenção, deixar que nos ouçam, pois um dia também vão ter a necessidade de serem aceitos com a idade. Jairo Marques perfeito como sempre. Parabéns.

Terezinha Dias Rocha (São Paulo, SP)

Um dia após ser apreendida a bicicleta foi fotografada por peritos no pátio do 77° DP (Santa Cecília) - Reprodução/Processo

Apreensão

"Bicicleta usada por palhaço da cracolândia segue em depósito um ano após apreensão" (Cotidiano). A Justiça conseguiu apreender uma bicicleta, parabéns.

Pedro Souza (São Paulo, SP)



Essas ONGs vêm tumultuar e atrapalhar o trabalho do serviço público municipal e estadual na questão de coibir a baderna e a bandidagem na cracolândia.

Erivaldo Pereira de Lima (Lorena, SP)

Material com erros

"Justiça determina que governo Tarcísio suspenda distribuição de material com erros" (Mônica Bergamo). O que resta saber é quem pagará por tamanho prejuízo e aberração na educação dos paulistas. Pagar em dinheiro, mesmo!

José Bueno (São Paulo, SP)

Feito para ser usado de forma digital, material didático precisa ser impresso pelas escolas para ser usado - Reprodução



O povo tem o governo que merece. Tarcísio foi eleito com larga margem de votos, de forma que os paulistas acreditam no governo dele e consequentemente na educação que é ofertada aos alunos das escolas públicas. Parabéns, povo de São Paulo, pela escolha desastrosa.

Ivandete Gomes Oliveira (São Raimundo Nonato, PI)



A República se beneficia da homogeneidade entre os conhecimentos de língua portuguesa e de história do país dentre sua população graças à centralização do material didático pelo Ministério de Educação. A produção descentralizada de material, em cada estado, tende a distorcer essa homogeneidade, nociva à noção de pátria e ao conceito de brasilidade.

Paulo de Cardoso (São Paulo, SP)

O presidente Lula (PT), em desfile de 7 de setembro de 2010, com a então primeira-dama Marisa Letícia e o então vice-presidente, José Alencar - Lula Marques - 07.set.2003/Folhapress

7 de Setembro

"Lula já usou 7/9 para se defender do mensalão e agora deve pedir união" (Política). Lula está melhor nesse seu terceiro mandato, mas se é verdade que quer união, tem que parar de falar em reconstrução.

Nelson Vidal Gomes (Fortaleza, CE)

Acordos políticos

"Processo (in)decisório" (Dora Kramer). Deixa o homem trabalhar. Não é fácil costurar acordos políticos num país tão grande e com uma herança terrível dos últimos quatro anos. Fazer política é uma arte. Lula tem seus defeitos, assim como todos nós, mas é experiente, já viu de tudo na política, sabe o que está fazendo.

Klaus Serra (Brasília, DF)