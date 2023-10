'O Exército está correto em investigar', diz leitora sobre sumiço de metralhadoras

Exército

"Enquanto não acham as armas, eles vão pagando, diz pai de soldado do Exército aquartelado" (Cotidiano, 15/10). Diante de tal falha, a unidade precisa recuperar não somente as armas, mas também a honra. O armamento é tangível e a dignidade é abstrata; demandará mais tempo.

Renato Dias Baptista (Bauru, SP)



Pareceu-me um pouco de exagero os aquartelados estarem psicologicamente abalados. O Exército está correto em investigar.

Maria Lúcia Bergami (Lins, SP)



Ficar aquartelado é o mínimo. Pior é a guerra. Quanto mais disciplina em um Exército, melhor preparo para defender nosso território.

Leonardo Soares Machado (São Paulo, SP)

Entrada do Arsenal de Guerra do Comando Militar Sudeste, Em Barueri (Grande São Paulo); no local foram furtadas 21 metralhadoras do Exército - Paulo Eduardo Dias/Folhapress

Oposição

"Guerra em Israel vira munição para oposição, e governo Lula prepara estratégia no Congresso" (Política, 15/10). Que esses políticos da direita tentem ajudar a resolver os problemas do país ao invés de atrapalhar o governo como sempre estão fazendo. A cada hora é uma história. O governo Lula está fazendo de tudo para trazer os brasileiros que estão na zona de guerra e está se posicionando corretamente. Chega de extremismos de direita no Congresso, chega de perda de tempo.

Regina Cambero (São Paulo, SP)

Contagem regressiva

"EUA e Irã trocam ameaças com escalada entre Israel e Hizbullah" (Mundo, 15/10). Os cientistas que adiantaram os ponteiros do relógio do fim do mundo, meses atrás, para quase meia-noite, devem estar reunidos analisando que agora faltam apenas uns 10 segundos ou menos, ou seja, entramos na contagem regressiva.

Benedito Oliveira (Osasco, SP)

Colunista

"No conflito Israel-Palestina, quem é treinado sente o antissemitismo de longe" (Luiz Felipe Pondé, 15/10). Os extremistas dos dois lados querem a mútua destruição. Não vai dar certo. Antissemitismo é um fato, existe. A solução de dois Estados é a única que pode resolver tragédia de dois povos. E fica cada dia mais difícil.

Maria Lopes (São Paulo, SP)



Que texto mais mal construído. Primeiro que parte de uma premissa de que a esquerda brasileira apoia o fim do Estado de Israel. Segundo que alça o Estado Palestino a grupos radicais, como Hamas e Hizbullah.

Mônica Casarin (Armação dos Búzios, RJ)



Texto necessário. A esquerda é incongruente. A violência policial nos morros cariocas é abominável, mas o terrorismo do Hamas é "ato de resistência". Há violências e violências para a esquerda. Aliás, chamar os judeus de "colonialistas" é pressupor que eles não têm direito a parte alguma daquela terra já ocupada por eles desde tempos bíblicos. Há violência bolsonarista e há violência esquerdista. São mais parecidos do que imaginam.

Felipe Vasconcelos (Juiz de Fora, MG)

Informação de qualidade

"Guerra nas redes sociais não é a mesma, e influenciadores podem ter papel decisivo" (Camila Rocha, 15/10). Este é o resultado da educação em nosso Brasil. Existe muito mais atenção ao TikTok do que aos livros, professores, escolas e demais geradores de conhecimento útil. Já pensou o que será daqui a dez anos?

Adão Magnus Proença (Porto Alegre, RS)

Futuro longínquo

"Ainda o país do futuro" (Candido Bracher, 14/10). A coluna reviveu em mim palavras que ouvi na escola, nos anos 1950, de que o "Brasil era o país do futuro". Diabos, estou indo para os 80 anos e o Brasil continua um eterno país do futuro! Mas esperar o quê de um país com 30 partidos políticos querendo um pedaço do bolo generoso que proporciona a seus donos, coronéis, políticos e muitos outros esperando serem oficializados?

Laércio Zanini (Garça, SP)

Barulho

"O zumbido no ouvido traz uma mensagem" (Ronaldo Lemos, 15/10). Estaria a nossa audição captando o ruído de sobrecarga nas frequências de som com tanta parafernália eletrônica?

Fabiana Menezes (Belo Horizonte, MG)



Por outro lado, tem os folgados sem noção que escutam seus áudios e veem seus vídeos sem fone e com o volume muito alto em todos os lugares…

Helena Kessel (Curitiba, PR)

Regras de comunicação

"Sete etiquetas sociais para se comunicar melhor por mensagem de texto" (Equilíbrio, 14/10). É de bom tom perguntar se a pessoa pode receber ligação em determinado momento. O já consagrado "posso ligar?".

Luiz Mario Vieira (São Paulo, SP)



Mensagens via WhatsApp têm que ser objetivas. Mandar um "bom dia" ou qualquer outra saudação e ficar esperando resposta é como se alguém ligasse, dissesse "bom dia" e desligasse esperando retorno.

Jose Padilha Siqueira Neto (São Paulo, SP)

Jogador

"Até quando insistir com Neymar?" (Juca Kfouri, 15/10). A seleção não empolga já há muito tempo e os ciclos se repetem alternativamente com um ou outro técnico. Os mesmos erros de sempre, melhor nem iludir com a próxima Copa.

Jose Walter Da Mota Matos (Pouso Alegre, MG)



Com Neymar em campo ainda tem gente que tem a esperança de o Brasil ganhar.

Ailton Souza (Cascavel, PR)