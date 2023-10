O que você acha do declínio do trabalho remoto? Conte para a Folha

São Paulo (SP)

Impulsionado pelas medidas de distanciamento tomadas em razão da pandemia, o trabalho remoto passou a ser realidade em muitas organizações e empresas. Hoje, entretanto, após o fim da emergência sanitária, postos com essas características estão minguando no mercado, conforme companhias apertam o cerco para a volta aos escritórios.



Mesmo grandes empresas de tecnologia –as chamadas big techs, como Google, Amazon, Apple e até Zoom–, antes vocais sobre os benefícios do home office, passaram a exigir a presença dos funcionários nos escritórios pelo menos algumas vezes na semana.

Companhias apontam queda de produtividade como fator para volta ao trabalho presencial - Sheremetio/Adobe Stock

Entre as justificativas para o movimento, os empregadores apontam a suposta queda de produtividade entre funcionários que ficam em casa e a demanda por maior controle sobre tarefas diárias.

Um levantamento da Mercer Brasil aponta, porém, que 61% das empresas não perguntaram aos funcionários o modelo de trabalho que eles preferiam. Pensando nisso, a Folha quer saber: o que você pensa sobre o declínio do modelo de trabalho remoto? Quais outras alternativas podem trazer mais qualidade e conforto para as jornadas?



Deixe sua opinião neste formulário. Algumas respostas serão publicadas no Painel do Leitor do próximo domingo (8) e nas redes sociais do jornal.