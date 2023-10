Trabalho remoto me permitiu qualificação e crescimento profissional, diz leitor

São Paulo

Menos tempo no trânsito e mais tempo com a família são dois fatores apontados pelos leitores da Folha sobre os benefícios do trabalho remoto. Por outro lado, alguns assinantes dizem acreditar que esse tipo de modelo diminui a produtividade de equipes, além de exigir alta capacidade de autogestão do trabalhador —algo que algumas pessoas e as próprias empresas não parecem preparadas.

Confira a seguir algumas respostas dos assinantes após lançamento de enquete pelo jornal.

Trabalho híbrido, com algumas vezes por mês no escritório, já era a tendência esperada há muito, mesmo após o pico de 100% home office durante o isolamento social em detrimento da pandemia, porém, retorno 100% presencial é uma péssima ideia para as empresas que desejam contratar e reter talentos que, por sua vez, produzem, sim, mais de casa do que enfurnados em escritórios que demandam horas de deslocamento para serem acessados.

Victor Gouveia Mazaia (São Paulo, SP)



Infelizmente, não é sobre o declínio do trabalho remoto, mas sim sobre o aumento da síndrome do pequeno poder. As empresas estão descoladas da realidade da maioria dos trabalhadores e, para elas, viver no passado é viver em segurança. O que nós achamos, mais uma vez, não importa. Trabalhar desmotivado no presencial é bem menos produtivo e, com certeza, escolheríamos trabalhar de casa sempre que possível e de acordo com as demandas de cada área de negócio.

Nathalia Coelho (Santo André, SP)



A maior dificuldade está na comunicação, seguida da junção de foco e disciplina, já que a grande maioria dos profissionais não consegue tratar as distrações do trabalho remoto. O fato é que a grande maioria não parece estar pronta para o trabalho remoto e a maioria das empresas não estão organizadas para tal.

Galileu Prezzotto (Campinas, SP)

Leitores da Folha dão opinião sobre a redução do trabalho remoto - Catarina Pignato

Acho um erro. O trabalho remoto trouxe maior qualidade de vida, mesmo com a falta do convívio fora assuntos de trabalho. Isso se resolve com um encontro de equipe por semana (para fortalecer as relações, sem ser reunião de trabalho necessariamente). Podemos conciliar melhor vida pessoal e profissional. Queremos autonomia e autogestão. Esse é o primeiro passo.

Diana Teles Dias (Rio de Janeiro, RJ)



Gosto muito do modelo, pois me permite ficar mais próxima da família.

Léia Machado (Porto, Portugal)



As empresas não estão preparadas para perder seus funcionários de vista e confundem produtividade com controle, quando já sabemos que são fatores não correlacionados.

Camila Zatz (Ribeirão Preto, SP)



Uma perda para a qualidade de vida do trabalhador. No presencial, não raro, eu gastava três horas no trânsito da capital onde morava. Com a pandemia, comprei uma casa no interior e tudo melhorou na minha vida, principalmente a saúde. Espero continuar no home office para sempre porque a vida que eu tinha antes, não daria conta mais.

Regina Oliveira (Florestal, MG)



A saúde física e mental das pessoas e o planeta já não suportam mais tantos compromissos e deslocamentos. É preciso desacelerar ou estaremos fadados à extinção!

Stefano De Biazzi (Mauá, SP)



Muito bom. Além de retornar os colaboradores ao convívio social, havendo maior interatividade entre a equipe, verifico que a produtividade aumenta no regime presencial, dando ao gestor condições de avaliar o desempenho e promoções no plano estrutural.

Sergio liuth (Vitória, ES)



Eu devo muito do meu sucesso profissional ao trabalho remoto pois através dele eu consegui ótimos empregos e pude aproveitar o período livre para me qualificar melhor e crescer profissionalmente.

Maxsuel Fernandes Maccari (Ponta Porã, MS)



Penso que o retorno produz desperdício de tempo, dinheiro, sono, calorias etc.

Daniela Ribeiro (São Paulo, SP)