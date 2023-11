'Olha só quem pensa que é gente para criticar Lula', diz leitor sobre Milei

Diplomacia seletiva

"Milei diz que não se reunirá com Lula porque ele é corrupto; governo vê bravata e decide ignorar" (Mônica Bergamo, 9/11). Olha só quem pensa que é gente para criticar Lula. Nem ganhou a eleição ainda. Azar dele. Argentina precisa muito mais do Brasil do que o contrário.

Eduardo Elói (São Paulo, SP)



Eu ainda acredito que o povo argentino tomará uma decisão mais sábia dizendo não a esse ser inominável. Por mais apertada que pareça, eu ainda acredito que nessa eleição prevalecerá o bom senso. A democracia vencerá.

Odair Souza Silva (Brasília, DF)

Javier Milei com apoiadores em comício eleitoral, em La Matanza, distrito em Buenos Aires - Luis Robayo/AFP

Relação estremecida

"Governo Lula vê desgaste com Juscelino, mas busca evitar atrito com União Brasil" (Política, 8/11). O Juscelino tem que sair. É vergonhosa a presença desse indivíduo em um cargo tão importante. Paciência tem limites, quero respeito ao meu voto!

Antonio Lacerda (Rio de Janeiro, RJ)



Até quando vamos ficar à mercê do centrão que quase em sua totalidade só está interessado em negociatas? E depois o governo ainda leva a fama!

Marluce Martins de Aguiar (Vitória, ES)

Mudanças

"Veja o que muda em remédios, carros e cesta básica com a Reforma Tributária" (Mercado, 9/11). Muito bom! Só me preocupam os itens da cesta básica prejudiciais à saúde: banha de porco, embutidos, molho de tomate com alto teor de sódio... A população vai comer mais, mas também vai adoecer mais!

Clara Machado (São Paulo, SP)



Eu quero saber da reforma administrativa. A que realmente calibra a arrecadação voraz do Estado.

Fernando Andrade (São Paulo, SP)

Episódio histórico

"Noite dos Cristais completa 85 anos à sombra de nova onda de antissemitismo" (Mundo, 8/11). Lembrar o passado e o sofrimento de um povo é importante, mas isso não desvia nossa atenção do que está acontecendo. Há mais de um mês vemos o massacre diário de um povo ocupado, torturado, usurpado de suas propriedades e direitos, famílias inteiras destruídas.

Marina Gutierrez (Sertãozinho, SP)



Dê-se o nome que queira se dar. Antissemitismo, islamofobia e tantas outras denominações que existem. Fato é que o ser humano sempre quer dominar o outro, querendo tomar para si coisas que não lhe pertencem. Nações ricas e poderosas dominam outras nações, furtando suas riquezas, e fazem isso usando de sutileza, mentiras e astúcia. E quando não conseguem de forma sutil, usam o jeito tradicional, que são as guerras. Isso parece que nunca terá fim...

Samuel Fagundes (São Paulo, SP)

Equívoco

"Atriz Letícia Sabatella se desculpa por fake news sobre ataque do Hamas" (Painel, 8/11). Isso que dá olhar para tudo com o peso do viés político. Todo fanatismo cega.

Jorge Castello (São Paulo, SP)



Reparação histórica

"Portugal se ressente da invasão de brasileiros mas não nos devolve o ouro" (Tom Farias, 8/11). É muito mundo da fantasia infantil essa história de devolver ouro. E no fim das contas todos gostam de dar uma passeadinha em Lisboa, seja qual for o motivo.

André Constatin (Caxias do Sul, RS)



Salve, Portugal! O vinho, o fado, o bacalhau e os pastéis de Belém. O resto é resto.

Jorge Ceretta (Florianópolis, SC)

Interpretação

"Questão do Enem não é para estudante concordar, mas compreender texto, diz presidente do Inep" (Educação, 8/11). Gostaria de saber a qualificação acadêmica destes senhores ruralistas para criticar questões elaboradas por professores universitários que devotam as suas vidas ao estudo e que passaram por um processo seletivo rigoroso.

Luiz Antônio Oliveira (Rio de Janeiro, RJ)

Classificação indicativa

"Governo de SC manda recolher livros de escolas públicas" (Cotidiano, 8/11). Quanta hipocrisia. Destroem a natureza, fazem falcatruas mil com os valores dos imóveis em suas praias de badalação cafona. Tiveram não sei quantos prefeitos recentemente envolvidos em um mega esquema de corrupção, mas vamos banir livros. Bem-vindos ao bolsonarismo, horror largamente apoiado em Santa Catarina e Paraná (onde eu resido). Às vezes dá vergonha do lugar onde a gente nasceu.

Karina Ratton (Curitiba, PR)



É fácil de perceber, só pelo título dos livros, que são inadequados para o acesso das crianças.

Ari Jose Dell Antonia (Florianópolis, SC)



As autoridades retrocedem no lugar de avançar? Como fica a livre escolha, a independência e autonomia tão necessária a todos. Estamos ou não num governo democrático?

Angela Mosna (São Paulo, SP)

Gênero

"Bruno Barreto fará filme sobre governo Michel Temer com aval do ex-presidente" (F5, 8/11). Melhor para dirigir o filme, se vivo fosse, seria o José Mojica Marins, o Zé do Caixão, já que, com certeza, será um filme de terror.

Luiz Fernando Schmidt (Goiânia, GO)

Jornada

"Ser pai e o privilégio do trabalho visível" (Joanna Moura, 8/11). Também tenho o privilégio de ser casada com um pai que põe a mão na massa. E ele também concluiu que trabalhar em escritório é fichinha em comparação com cuidar das crianças! E ambos lamentamos por nossas mães, que desempenharam sozinhas esse trabalho invisível...

Janaina de Moraes Santos (São Paulo, SP)



Por essas e outras que a mulherada está sob um despertar para a sensata escolha de não serem mães. O mundo atual não dialoga com a maternidade.

Leila de Oliveira (Campinas, SP)