'Todo o bônus ficará com o centrão, enquanto todo o ônus ficará com o presidente', diz leitor

"Mensagens mostram relação criminosa entre ministro de Lula e empresário, diz PF" (Política, 8/11). E o bom para o centrão é que vai sempre querer colocar a pecha de corrupto no presidente. Independente de quem seja. Todo o bônus ficará com o centrão, enquanto todo o ônus ficará com o presidente.

Alexandre Gonçalves da Silva (Macaé, RJ)



Deviam acabar com essa história de "sócio oculto". Muito medieval.

Marcus Machado (Viamão, RS)



Não dá para eximir a responsabilidade do Lula. Quando ele aceitou o ministro corrupto, já conhecia bem o caráter dele. Afinal, Lula não é tão desinformado a ponto de ser enganado.

Eduardo Maman (Salvador, BA)

Ameaça

"Operação da PF mira Hezbollah no Brasil; suspeita é de plano de ataque a judeus" (Mundo, 8/11). Parabéns à Polícia Federal. Sob nova direção, está sempre na dianteira!

Maria Luporini (Campinas, SP)



Inadmissível. Terrorismo jamais.

Luciano Neder Serafini (Ribeirão Preto, SP)

Disputa

"Base de Tarcísio tenta acelerar privatização da Sabesp em meio a apagão da Enel" (Painel, 7/11). A Enel está aí para comprovar que a privatização dos serviços públicos só é boa para quem compra a empresa. Os consumidores ficam com o prejuízo, principalmente porque depois da compra eles deixam de investir e demitem funcionários para aumentarem o lucro. Não à privatização da Sabesp, do Metrô e da CPTM.

Claudio Caggiano Perez (São Caetano do Sul, SP)



Por que tanta pressa para jogar um serviço muito bem avaliado pela população e que deixa milhões nos cofres públicos nas mãos da iniciativa privada, senão para satisfazer interesses ocultos e ideológicos?

Valdo Neto (Jandira, SP)

Fiação

"Bairro com fio enterrado também sofreu apagão em São Paulo" (Cotidiano, 7/11). Parece mais uma desculpa esfarrapada para sustentar que não cumprirão sua obrigação de "enterrar os fios" porque isso custa caro e é inútil, o que não é verdade, já que há muitas cidades pelo mundo desenvolvido sem fiação aparente.

Ney Fernando (Curitiba, PR)

Condição

"Ambulâncias não podem ser atacadas, mesmo que levem membros do Hamas" (Mundo, 7/11). Chamaram a minha a atenção os "princípios" com os quais todo comandante militar deve se ater ao atacar alvos. São realmente macabros. Não me vejo na contingência de ter de aderir a esses princípios, que são uma forma de racionalizar uma coisa horrorosa. Há gosto para tudo nesse mundo, inclusive em matar outro ser humano, os agressores assemelhando-se a animais selvagens.

Paloma Fonseca (Brasília, DF)



Eleições americanas

"Vitória de Trump mudaria o mundo" (Martin Wolf, 7/11). A ordem global como conhecemos foi significativamente moldada pelos EUA. Mas é questionável a continuidade dessa influência. Há uma incerteza se os EUA manterão sua posição dominante.

Alexandre Marcos Pereira (Ribeirão Preto, SP)



Já não está grande coisa, mas mudaria para muito pior.

Carlos Bruno Desenzi (São Paulo, SP)

Humanidade

"Outubro tem calor recorde, e 2023 deve ser o mais quente em 125 mil anos, diz observatório europeu" (Ambiente, 8/11). Este é o evento que nos extinguirá: a ignorância — deliberada — da humanidade frente à nossa fragilidade no Universo.

Matheus Queiroz (Espírito Santo do Turvo, SP)

Economia do cuidado

"Quem cuida de quem cuida?" (Mirian Goldenberg, 8/11). Quem cuida de quem cuida ainda é uma ponta solta no tecido social. Somente agora esse assunto está sendo abordado com a seriedade e urgência necessárias. E isso tem muito a ver com o teu trabalho solo de dar visibilidade aos excluídos, notadamente, os mais velhos. As tuas sementes estão começando a florescer. Siga em frente, querida.

Gaya Becker (Porto Alegre, RS)



"O Enem e o macho desconstruído" (Mariliz Pereira Jorge, 7/11). Os maridos podem até dividir os cuidados com os filhos e os cuidados com a casa. O problema é que eles têm que ser constantemente lembrados do que deve ser feito naquele dia. Isso é tão cansativo para a mulher que ela acaba achando mais fácil fazer ela mesma.

Dea Maria Kowalski (Curitiba, PR)



Sempre participei dos afazeres domésticos. É uma tradição. Os homens de minha família continuadamente valorizam as mulheres. Aliás não fazemos mais do que a nossa obrigação.

Gerson Marciel de Oliveira (São Paulo, SP)

Vera Holtz

"Vera Holtz chega aos 71 anos com a carreira glorificada pelo cinema e o teatro" (Ilustrada, 8/11).

Adorei essa parte: "Eu ia fazer 70 anos, agora já tenho 71, então pensei ‘como é que eu vou usar o tempo que eu ainda tenho? Como é que eu quero viver?’." A gente precisa pensar nessas coisas quando os anos começam a acumular dezenas...

Maria Irene de Freitas (Rio de Janeiro, RJ)



Fã demais desta atriz maravilhosa!

Sueli Iossi (Ribeirão Preto, SP)

Gosto é gosto

"Pizzaria Speranza lança sabor carbonara para comemorar 65 anos" (Guia, 8/11). A melhor pizza da minha cidade é de carbonara. Ovo com gema mole, grana padano de altíssima qualidade e um bacon sensacional.

Juliano Danilo (Chapecó, SC)