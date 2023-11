Leitores comentam artigo de opinião de Luiza Erundina: 'Perfeitas e lúcidas as palavras'

Negligência

"Falta energia para cuidar dos paulistanos" (Opinião, 9/11). Perfeitas e lúcidas as palavras de Luiza Erundina. O lucro e não o atendimento à população é o objetivo de uma companhia privatizada. Eufemisticamente, a empresa de energia diz que dará desconto de 10% a 20% neste mês devido à "diminuição de consumo" no período. Sugiro um slogan: "você paga e a gente apaga".

Adilson Roberto Gonçalves (Campinas, SP)



"Luiza Erundina, cidadã de 88 anos, impactada pelo caos elétrico". Excelente qualificação daquela que foi e é uma das mais emblemáticas representantes políticas da cidade de São Paulo e, por que não, do povo brasileiro. Lamentável notar que medidas absurdas como a sugerida pelo "triunvirato do caos elétrico" só vão adiante pela inércia do Legislativo que é, em muitos casos, o resultado da imprudência de nosso voto.

Paulo Roberto Pedrozo Rocha (Osasco, SP)

A deputada federal Luiza Erundina (PSOL) durante sessão deliberativa na Câmara dos Deputados - Elaine Menke/Câmara do Deputados

Recepção

"Lula receberá brasileiros que estavam em Gaza quando pousarem no Brasil" (Mônica Bergamo, 10/11). Sou contra essa utilização política da repatriação. Louvo e parabenizo o governo pela operação fantástica que fez para trazer nossos nacionais de volta, mas virar show business sou contra.

Antonio Renato de Andrade (Rio de Janeiro, RJ)

Mordomia

"Novo tribunal em MG faz evento em pousada de luxo com palestra da maçonaria para juízes" (Política, 10/11). Um evento que só mostra o atraso de parte da magistratura de pindorama. Maçonaria incrustada em um órgão de Estado. Convescotes com nosso dinheiro. Essa gente não tem vergonha na cara.

Maria Lopes (São Paulo, SP)



O Brasil não é um país sério! Apesar dos avanços, continuamos sendo uma republiqueta de quinta categoria.

Dario Leopoldo (São Paulo, SP)

Espanha

"Noite de protestos contra anistia na Espanha deixa ao menos 39 feridos" (Mundo, 8/11). A democracia espanhola vive uma crise de identidade. O resultado das últimas eleições pode ser considerado um empate entre as principais forças políticas, esquerda e direita e quem vai decidir o futuro governo é uma minoria cuja principal bandeira política é tornar a Catalunha independente da Espanha, ou seja, a máxima de que na democracia a maioria decide não está valendo na Espanha.

Marcos de Luca Rothen (Goiânia, GO)



Estratégia

"Não precisa amar a Faria Lima, mas deixa ela trabalhar para o Brasil, diz Abilio Diniz" (Mercado, 9/11). Trabalho no mercado financeiro e sou de esquerda. Há muita gente inescrupulosa na Faria Lima — como há em qualquer outro lugar —, mas a esquerda precisa trazer o mercado financeiro para seu lado e não jogá-lo no colo do bolsonarismo. O mesmo para os evangélicos e o agro!

Felipe Araújo Braga (São Paulo, SP)



A elite não sabe o valor de uma nota de R$ 10 ou R$ 20. A Faria Lima não é o Brasil.

Rubens Gonçalves (Curitiba, PR)

Turismo consciente

"Tive a pior experiência turística da vida e quero te contar" (Guia Negro, 9/11). Alguns locais são de difícil acesso (ou temos pouco tempo) e não tem jeito: a saída é comprar um "pacote". Alguns deles vêm mais bem embrulhados do que outros, mas não tem jeito, com esta escolha já perdeu a essência do local e de seus moradores. Realmente, o ideal seria andar por conta própria, mas nem sempre é possível.

Merida Herasme (Rio de Janeiro, RJ)

Censura

"Conheça os livros que o governo de Santa Catarina mandou tirar das escolas" (Ilustrada, 9/11). Pouco interessados em fortalecer a formação de leitores dentro das escolas e muito interessados no conteúdo e proibição dos livros.

Aline Chamone (São Paulo, SP)

Ofício da Secretaria da Educação de Santa Catarina determina que não estejam acessíveis aos alunos livros de Stephen King e 'Laranja Mecânica', entre outras obras - Divulgação/Secretaria da Educação de Santa Catarina

Retorno financeiro

"Livros e dinheiro: dá para amar os dois?" (Tati Bernardi, 9/11). Achei ótimo. Parece que não entendem que formação de escritor é leitura e informação, e que isso, além de tempo, custa caro.

Adriana Santos (Macaé, RJ)



Respondendo à pergunta: lógico que dá. Eu amo livros e dinheiro. O problema é que tenho muitos livros e nenhum dinheiro, porque gastei para comprar os livros...O amor pelos livros é correspondido, o amor pelo dinheiro é platônico.

Marcelo de Souza (São Paulo, SP)



Hipocrisia de costumes elitistas disfarçados de bem comum. Na licenciatura presencio isto sempre.

Mariana Gabriel de Campos (Pompéu, MG)