'O universo está inundado das mais variadas formas de vida', diz leitor

Precursora da vida

"Lua de Saturno tem moléculas e energia para gestar vida, diz estudo" (Mensageiro Sideral, 17/12). O universo está inundado das mais variadas formas de vida, da qual nossa estrutura biológica frágil é apenas uma ínfima parte. Estamos interligados numa gigantesca malha dotada de inteligência, pois dela viemos e, se somos seres pensantes e criativos, por que formas mais duradouras e estáveis nos mais inóspitos ambientes não existiriam?

Tersio Gorrasi (São Paulo, SP)



Desde que me entendo por gente (tenho 64 anos) escuto notícias deste tipo e... nada de concreto. Pergunto: cadê todo mundo?

Joel Domingos (Recife, PE)



O humano é limitado a ponto de determinar que a vida é baseada na matéria orgânica, a mais podre das matérias.

Dario Lima (Natal, RN)

As plumas de Encélado, registradas em cores pela sonda Cassini em 2010 - NASA/JPL-Caltech/SSI/Cassini Imaging Team/Jason Major

Incômodo

"Cristãos de esquerda tentam promover, durante a guerra, Natal antissemita" (Luiz Felipe Pondé, 17/12). Jesus deixa claro no evangelho que todos os que são marginalizados e sofrem são Ele. Jesus é a criança morta em Gaza, os civis palestinos mortos e violentados, as mulheres judias violentadas pelo Hamas. Jesus também é o morador de rua na calçada de São Paulo e a criança morta pela bala perdida no Rio de Janeiro.

Victor Guilherme Severino

(São Paulo, SP)



O que não falta nesse pessoal que se acha a reserva moral do mundo é a mais pura e cristalina hipocrisia. Os radicais de esquerda daqui, tão radicais e toscos quanto os bolsonaristas, pensam que são diferentes, mas são iguais até na truculência.

Nilton Silva (Brasília, DF)

Respiro a Boric

"Chile rejeita nova Constituição e freia avanço da ultradireita" (Mundo, 17/12). Chile ainda respira, vive e vai voltar a viver. Ditadores nunca mais. Parabéns ao povo chileno. Busquem seus direitos perdidos.

Roberto Cardoso (São Paulo, SP)



A direita atual conseguiu deixar Pinochet aceitável. A esquerda com a faca e o queijo na mão se perdeu nas nuvens sem o mínimo de pragmatismo. O mundo atual é uma vergonha. Sinal, talvez, de que um milagre está para acontecer. Só um milagre nos salva de nós mesmos.

Astrogildo Ferreira de Mello Jr. (Brasília, DF)

Novo na PGR

"Lula cobra Gonet para que PGR não ceda a pressões de imprensa e Poderes" (Política, 18/12).

Claro. Repetir a Lava Jato implicaria prender corruptos. Ah, isso não pode.

Miro Costa (Brasília, DF)

O presidente está certíssimo. A gente sabe que a direita sempre dá um jeito de destruir o país depois que perde as eleições. Claro, com a ajudinha da grande mídia.

Felipe José Fernandes Macedo (São João Del Rei, MG)

365 de Lula

"Primeiro ano de Lula foi bom" (Celso Rocha de Barros, 16/12). Houve um aumento do déficit público que só se saberá mais à frente .Déficit público é como droga, primeiro vem a euforia, depois a ressaca e por último a depressão.

Igor Cornelsen (São Paulo, SP)

Primeiro ano de Lula foi bom, Celso. As dificuldades são e serão imensas, mas a caravana vai passando bem por elas para nosso alívio.

Rachel Matos (Belo Horizonte, MG)



Excelente avaliação deste governo. Surpreendeu mais do que favoravelmente a mim, que nunca havia votado em Lula, a não ser desta vez. Estou muito orgulhosa do presidente. O orgulho de ser brasileira voltou!

Eliana França Leme (Campinas, SP)

LGBTQIA+

"Vaticano aprova bênção a casais do mesmo sexo, mas mantém veto a casamentos" (Mundo, 18/12).

Parabéns ao sucessor de Pedro. De fato, segue os dois maiores mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo.

Paula Faria (Palmas, TO)



O Papa teve uma atitude humanitária e inteligente, cuja consequência será o aumento do número de fiéis que frequentam a igreja católica.

Mateus Vaz de S. Sá (Goiânia, GO)

Manifestação

Na sua coluna do dia 13 de dezembro, Ruy Castro ("Crime à vista; castigo, a prazo") menciona o caso da morte do cinegrafista Santiago Ilídio Andrade, da TV Bandeirantes, morto durante os protestos de 2014, e faz uma crítica ao tempo de duração do processo dos dois acusados. Para além da dor da família, de amigos e da trágica situação, gostaríamos de lembrar que todos têm o direito de exercer a ampla defesa. São direitos que existem para que o indivíduo possa se defender do poder punitivo estatal, uma vez que existe claramente um desequilíbrio de forças. Junto com a liberdade de manifestação e de imprensa, o direito de defesa é garantia basilar numa democracia, não existe espaço para flexibilização.

Marina Dias e Guilherme Carnelós, diretora-executiva e presidente do Instituto de Defesa do Direito de Defesa -IDDD (São Paulo, SP)

