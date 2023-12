Leitor diz que está revoltado com o abandono em Maceió

Sem impunidade

"Eventual desmoronamento em Maceió deve ser localizado, afirma ministério" (Cotidiano, 3/12). É revoltante como o afundamento de bairros de Maceió está sendo tratado com naturalidade, como se fosse uma inevitável obra do acaso. É preciso definir e punir os responsáveis, desde os executivos da Braskem até os órgãos públicos que deveriam ter interrompido esse processo criminoso de afundamento enquanto era tempo. Até agora e como sempre, os únicos punidos foram as vítimas, que tiveram suas vidas transformadas num inferno.

Simon Widman (São Paulo, SP)

Base da Braskem e bairro Mutange, onde uma mina da empresa está em risco iminente de colapso em Maceió - Itawi Albuquerque / Secom

Agressividade

"Ciro Gomes dá tapa no rosto de homem após ser chamado de bandido" (Política, 4/12). Ciro mordeu a isca. De fato, enquanto cidadão comum, ele até poderia reagir assim, sem pensar. Mas, sendo Ciro quem é e como age, não tem novidade aqui. É mais um prego no próprio caixão político. Ou não, se ele se filiar a um partido da extrema direita, como um PL da vida.

João Melo (São Paulo, SP)

Ciro Gomes dá tapa no rosto de homem que o chamou de bandido durante festa - @jogopolitico no X

Conflito territorial

"Plebiscito na Venezuela tem 96% de apoio à anexação de Essequibo, diz regime" (Mundo, 4/12). É claro que não se pode comprovar este percentual. E era só o que faltava, uma guerra num país vizinho. A América do Sul não está precisando desse tipo de confusão.

Ana Marques (Jundiaí, SP)



Quando um regime falido, corrupto, quer tapar os problemas internos, nada melhor do que invadir os vizinhos, desviar a atenção e falar de patriotismo. Vale para Rússia, China e Venezuela.

Pierre Laville (Salvador, BA)

Internautas

"Moraes aplica R$ 600 mil em multas a donos de perfis sem TSE intimá-los antes" (Política, 3/12). Não precisa ser jurista para entender o que está acontecendo. Até para cobrar multa de trânsito há necessidade de intimação e defesa, em razão do princípio constitucional do devido processo legal. Qualquer exceção à regra é bizarrice e não tem justificativa. Nem o desejo de vingança está acima disso.

Vinicius Branco (São Paulo, SP)



Para Moraes, outras instâncias são simples detalhes. Ele é velocista e o restante da Justiça é aquela lesma lerda.

Nacib Hetti (Belo Horizonte, MG)



Certíssimo, já haviam sido notificados e multados anteriormente, persistiram no crime e agora foram multados novamente. A Justiça foi ágil e o pessoal está reclamando.

Edson José Neves Júnior (Vila Velha, ES)

Imprensa

"Ausência de malícia" (José Henrique Mariante, 2/12). Vejo dois fatos: de um lado, o despreparo das atuais Redações para identificar motivações ocultas, se tornando presa de manipulações; de outro lado, a tentativa do STF de conter o terrorismo miliciano das redes sociais, jogando a criança fora com a água do banho.

Adonay Anthony Evans (Marília, SP)



Retrato

"Doria recebe Alckmin em gesto de reaproximação e diz que desafeto político tem ‘grandeza’" (Política, 4/12). Isso é a arte de fazer política.

Galdino Formiga (São Caetano do Sul, SP)

João Doria com o presidente Geraldo Alckmin - jdoriajr no Instagram

Histórico político

"PTB se funde, acaba e agora tenta renascer à esquerda e longe de Roberto Jefferson" (Política, 4/12). Partido político não tem que receber verbas do governo, somente de seus associados.

Francisco Paulo Almeida (São Paulo, SP)

Passeio

"Deputados estaduais de SP viajarão para a posse de Milei" (Painel, 4/12). Trabalhar em prol do povo de São Paulo não é importante, mas ir fazer farra em Buenos Aires é, né? Quero saber o nome de todos, ou pelo menos os que, porventura, tenham sido eleitos por Campinas.

Waldemar Stocco (Campinas, SP)

Injustiça

"‘Parecia não ter fim’, diz professora que passou 8 dias presa injustamente no RJ" (Cotidiano, 3/12). Menina, por favor, processe o Estado. E peça indenização milionária. Pedir não custa nada —faça pela defensoria, se for o caso.

Eliane Lucero (Brasília, DF)



Justiça cara, desavergonhada, brutal e que se enoja dos pobres e desafortunados. Um retrato perfeito da elite brasileira.

Gustavo Souza Machado (Belo Horizonte, MG)



Onde está a inteligência policial, a assessoria do MP, os servidores da vara de execução? Justiça cara e excludente: mulher, professora, nordestina. Falta de representatividade feminina só piora esse quadro de violência institucional. Queria ver a mesma eficiência para milícias e congêneres.

Fabiana Menezes (Belo Horizonte, MG)

Consulta pública

"Anvisa sugere manter proibição de cigarros eletrônicos e aprova consulta pública" (Saúde, 1º/12). Não é atribuição do público leigo opinar sobre os malefícios do dispositivo. A única instância que tem condições para isso é a comunidade científica que já atestou exaustivamente que os riscos do cigarro eletrônico para a saúde são tão ou até mais severos do que o cigarro tradicional.

Luciano Harary (São Paulo, SP)

Tecnologia

"Em cidade da China, carros não têm motorista e delivery de comida é por drone" (Mundo, 4/12). Ótimo! Que venham e tragam bons produtos e serviços com preços baixos!

Giovani Ferreira Vargas (Gravataí, RS)



Os Estados Unidos temendo a concorrência chinesa que está lá na frente! Parece outro planeta!

Jane Medeiros (Rio de Janeiro, RJ)

Skate

"Rayssa Leal leva bicampeonato mundial em SP com nota inédita" (Esporte, 3/12). Uma exuberante artista e notável atleta que honra a melhor tradição do esporte brasileiro.

Alberto Neto (Fortaleza, CE)