Leitores criticam que energia do futuro não amenize a desigualdade no semiárido

Fome e desigualdade

O Brasil paga penduricalhos para juízes, mas não destina dinheiro nem alimentos aos necessitados ("Fome histórica convive com energia do futuro no semiárido do Piauí", Cotidiano, 27/12). Que país injusto!

Claudio Viana de Almeida (Guarulhos, SP)

Luan de Souza Silva, 7, um dos seis filhos de Maria das Graças, carrega um balde com água em frente a sua casa, entre torres de energia eólica, na região da Serra do Inácio, zona rural de Betânia do Piauí - Lalo de Almeida/Folhapress



Fome sempre indigna e envergonha! O mínimo que os envolvidos e agraciados com os financiamentos do BNDES deveriam ser obrigados a fazer era retornar pequena porcentagem dos seus lucros para a melhoria do IDH das comunidades que agora vivem sob as torres. O Piauí já convive com hélices gigantes há mais de 10 anos, nas praias da ilha Grande de Santa Isabel e Parnaíba. A única modernidade que lá chegou foi o crime organizado, que agora impede o livre trânsito de moradores e turistas.

Maria de Fátima Brito (Belo Horizonte, MG)



A reportagem da Folha não questionou o BNDES sobre suas ações no enfrentamento da fome no semiárido. Se tivesse feito, o leitor saberia que, em outubro, a atual gestão do BNDES anunciou, em parceria com o Fida da ONU, R$ 1,8 bilhão para projetos de segurança alimentar e combate à pobreza com ações de resiliência climática nos nove estados do Nordeste. Isso beneficiará 1,8 milhão de pessoas. Para o BNDES, desenvolvimento social e sustentável é indissociável do desenvolvimento econômico.

Danilo Molina, assessor da presidência do BNDES (Rio de Janeiro, RJ)

Bolsa em alta

Em seis meses, os neoliberais calam a boca, e em um ano deveriam migrar para a Argentina, que está no seu receituário de maldades ("Bolsa sobe a 133 mil pontos e dólar cai a menor cotação desde agosto", Mercado, 27/12). Com fatos não se deveria discutir.

Flávio Lofêgo Encarnação (Rio Branco, AC)

Painel eletrônico da B3, em São Paulo; o Ibovespa opera em alta nesta terça (26.dez) - Amanda Perobelli/Reuters

MorumBis

Lembrou-me de anedota que ouvia nos tempos em que trabalhava na Nestlé ("São Paulo fecha acordo para chamar Morumbi de MorumBis", Esporte, 27/12). Alto executivo da multinacional visitava o Vaticano todos os anos, oferecendo somas cada vez maiores para pequena mudança na oração católica Pai-Nosso. Queriam mudar "o pão nosso de cada dia" para "o leite nosso de cada dia". Quando o valor chegou a alguns bilhões, o responsável pelas finanças do Vaticano responde: "Chama logo o sindicato dos padeiros, para a gente conversar!".

Ivan Zacharauskas (Campinas, SP)

Combustíveis na Argentina

Elegeram um lunático. Agora, aguentam ou derrubam ("Sob Milei, combustíveis sobem 60% na Argentina e preços das fraldas dobram", Mercado, 27/12)!

Jane Medeiros (Rio de Janeiro, RJ)



O remédio é forte, mas é melhor tomar de uma vez e se curar do que ficar definhando.

Vicente Valcarcel (Rio de Janeiro, RJ)

Estupro coletivo na BA

Brasil de leis frouxas ("Adolescente de 15 anos sofre estupro coletivo na Bahia", Cotidiano, 27/12). Qual horário da festa? Menor de idade em festa desacompanhada?

Dirce Buzato (José Bonifácio, SP)

Real Fábrica de Ferro

Um sítio histórico importantíssimo ("Fábrica símbolo do Brasil do século 19 vive entre a glória e o abandono", Mercado, 27/12). Conheci este ano ao acaso. Poderia ser mais divulgado para que os brasileiros possam conhecer mais nossa história.

Clara Martins Prates (Belo Horizonte, MG)

Os fornos geminados Varnhagen (1818) e o Alto Forno Mursa (1878), ambos com danos estruturais na Real Fábrica de Ferro de São João de Ipanema - Karime Xavier/Folhapress

Pedalada de Nunes

Pior prefeito da história de São Paulo ("Auditoria do TCM aponta pedalada fiscal da gestão Nunes na educação de SP", Cotidiano, 27/12). Violência doméstica, a deterioração do centro, das ruas, da iluminação pública. Visitando amigos na região da Consolação/Vila Buarque, ruas às escuras. Um escárnio com os cidadãos pagantes de alto

IPTU. Educação pior do que nunca.

Maria Pirlin (São Paulo, SP)

Pauta de costumes

As chacretes do palhaço usam o Congresso como igreja e/ou como palco para lacrar e depois postar nas redes sociais ("Pauta de costumes de bolsonaristas faz barulho, mas pouco avança na Câmara", Política, 27/12). Sepulcro caiado.

Maria Lúcia Bergami (Lins, SP)



Manifestantes protestam na Câmara contra proposta que visa restringir o casamento homoafetivo - Gabriela Biló - 27.set.2023/Folhapress



Os que não possuem propostas, projetos pessoais ou partidários, se enveredam para a pauta de costumes: aborto, LGBT, banheiros … Ou então abraçam uma religiosidade piegas, histérica, obscurantista. Exalam um moralismo tacanho, visando encobrir a própria imoralidade. Querem controlar o que é de mais singular, sagrado no ser humano, seu corpo, seu desejo, suas escolhas. Gritam contra qualquer tipo de avanço que pretenda descartar o que se tornou desumano, injusto, impositivo, obsoleto.

Anete Araujo Guedes (Belo Horizonte, MG)

Mundo mais violento

O que acontece na Palestina é igual ao que aconteceu em Ruanda ("Mundo tem um dos anos mais violentos desde a Segunda Guerra Mundial", Mundo, 27/12). Com a diferença que o império EUA apoia e financia todos os crimes de Israel. Em Ruanda não havia apoio financeiro ao ódio de hutus contra tutsis.

Josue Oliveira (Rio de Janeiro, RJ)

Petróleo e países ricos

Do mesmo modo que os países ricos mais poluidores devem pagar para manter a floresta em pé, devem pagar para manter o petróleo no subsolo ("Ministra Marina Silva defende limite para exploração de petróleo", Ambiente, 27/12).

Davi Ferraz (Recife, PE)

Identidade

Sempre pensei como o senhor, professor ("O Brasil pardo detectado pelo IBGE contra o Brasil negro dos identitários", Wilson Gomes, Ilustrada, 27/12). E o IBGE revelou o que todos já sabiam: somos um país de mestiços. Quem defenderá a causa parda? Sou pardo e assim me identifico. Só que, em alguns momentos, me consideram negro e, em outros, branco, mas nunca para me conferir alguma vantagem. Vivas à mestiçagem!

Beckenbauer Souza Simas (Salvador, BA)

Ilustração de Ariel Severino para coluna de Wilson Gomes de 27 de dezembro de 2023 - Folhapress

Boas-festas

A Folha agradece e retribui os votos de boas-festas recebidos de José Vicente, reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, e José Renato de Araújo, secretário municipal de Saúde de Tapiratiba (SP).