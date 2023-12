Os semelhantes se identificam, ainda bem, diz leitor sobre Milei e Bolsonaro

Honraria

"Bolsonaro deve receber tratamento de chefe de Estado em posse de Javier Milei" (Mundo, 7/12). Os semelhantes se identificam, ainda bem.

Silvio Lima (Camaragibe, PE)



Aproveitem a festa. Depois da bonança vem a tempestade.

Manoel Cardoso (Recife, PE)



Milei mostrando o que é. Diz-me com quem se relaciona e te direi quem és. Os ratos do porão!

Keiko Namasu (Curitiba, PR)



A parada é muito simples. Lula e companhia fizeram o que podiam para Fernández ganhar. Bolsonaro e cia fizeram o que podiam para Milei ganhar. Milei ganhou, então a bola é de Bolsonaro e Lula não devia mandar nem diplomacia. Após a posse, deveria engrossar com a Argentina para valer.

Paulo Sales (Belo Horizonte, MG)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se reúne com a ex-candidata e futura ministra da Segurança da Argentina, Patricia Bullrich (à esq.), e com o presidente eleito da Argentina, Javier Milei, em Buenos Aires, nesta sexta (8) - Divulgação

Interferência

"EUA anunciam exercícios militares aéreos com Exército da Guiana" (Mundo, 7/12). EUA são um leão contra quem não tem arma nuclear, acorda Brasil.

Marcio Jose Albino (Louveira, SP)

Cobrança

"Moraes diz ter sido exilado pelo MPF e que extrema direita tem sangue nos olhos" (Política, 7/12). Quando eu escuto esses ministros do STF falarem em combate à corrupção, me dá um sentimento ruim.

Florentino Fernandes Junior (Belo Horizonte, MG)



Odiado por muitos, Moraes é um sujeito firme, forte e perseverante. Um exemplo! Ele é o xerifão que uns aí pensam ser, ou gostariam de ser, mas não têm hombridade, tampouco a mesma coragem. Enquadra mesmo!

David José Ferreira Júnior (São Paulo, SP)

Carta marcada

"Única coisa boa do bolsonarismo é dar nome ao horror indizível" (Tati Bernardi, 7/12). Excelente texto! Em qualquer lugar do Brasil (e em muitos lugares do mundo) já é possível reconhecer, pelo comportamento e ideias, os adeptos desse estilo trumpista, bolsonarista e tantos outros espalhados pelo planeta. Sim, agora existe um adjetivo para o caso brasileiro, que é uma síntese desse comportamento. É só conhecer um pouco a pessoa que a gente já identifica.

Maria Araujo (Belo Horizonte, MG)



Ótimo dar nome aos bois!

Carla Oliveira (São Paulo, SP)



Datafolha

"Datafolha: 40% dizem nunca confiar nas falas de Lula; 24% afirmam sempre confiar" (Política, 7/12). A desconfiança que alguns têm em relação às falas de Lula não acomete apenas o presidente, mas a classe política em geral. Teria sido melhor perguntar aos entrevistados o quanto acreditam nos políticos, para depois perguntar sobre Lula.

Paulo Maltese (São Paulo, SP)



Nenhum político brasileiro é confiável. Político é para ser cobrado, não idolatrado. Ele tem que servir ao povo, e não o contrário. Eu acredito em resultados, não em falas.

Douglas Garcia (São Caetano do Sul, SP)

Influência religiosa

"Templos evangélicos crescem 228% em duas décadas no país" (Cotidiano, 7/12) Com este crescimento espantoso de templos evangélicos era de se esperar uma legião de pessoas exercendo a caridade cristã de compaixão, amor, bondade, tolerância e perdão, mas o que vemos é exatamente o contrário, cresce proporcionalmente ao aparecimento dos templos o egoísmo, a intolerância, o preconceito, a insensatez... Zero benefício à humanidade.

Marta Regina G. de Oliveira (São Paulo, SP)

Campeonato

"Abel sinaliza que deve permanecer no Palmeiras em reunião com direção do clube" (Esporte, 8/12). Tivemos muitas emoções quanto às disputas dos clubes sujeitos a caírem para a segunda divisão. Terminadas as disputas, justificam-se os técnicos; aqueles cujos times se mantiveram na primeira divisão, sustentando suas virtudes e as dos jogadores; o que caiu tem como razão fundamental a infelicidade nos lances.

Raul Moreira Pinto (Passos, MG)

Paul McCartney

"Show de Paul McCartney em São Paulo mostra como música atravessa gerações" (Ilustrada, 7/12). É um privilégio, aos 69 anos, ver um ídolo de uma banda fantástica, aos 81 anos, trazendo lembranças de 60 anos atrás. Vida longa ao Paul McCartney. Volte mais vezes ao Brasil.

João Marcondes da Silva Filho (Guaratinguetá, SP)



Show e plateia incríveis. O calor insuportável não tirou o encantamento do seu público, havia magia no ar.

Silvia Ramos (São Paulo, SP)