Leitores elogiam relacionamento de Lula com Tarcísio: 'governa para todos'

Adversários unidos

"Lula pede discurso e Tarcísio agradece ‘cheque’ de R$ 10 bi para obras em SP" (Mercado, 12/12). Lula é um verdadeiro estadista. Faz a grande política republicana e democrática, buscando realizar os interesses públicos da coletividade e tratando os adversários com dignidade política e respeito institucional, e não como inimigos a serem calados ou eliminados da vida pública.

Jânio Pereira da Cunha (Fortaleza, CE)



Lula mostra que governa para todos, independente de quem votou nele ou não. E nós, povão, que pagamos toda esta brincadeira com nossos impostos, temos que cobrar a gestão destes recursos suados.

Jorge Silva (São José dos Campos, SP)

Lula com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, em cerimônia no Palácio do Planalto - Gabriela Biló/Folhapress

Magistrado

"Moraes chama PEC das decisões monocráticas de irreal e defende delação de Cid pela PF" (Política, 12/12). Absurdo uma decisão monocrática derrubar uma lei. Afinal, se na Câmara dos Deputados e Senado precisa de maioria para aprovação, por que no STF um único ministro sem mandado eletivo pode dar decisão monocrática?

Anderson Santos (Ribeirão Pires, SP)



Pena desproporcional. Esses vândalos que depredaram patrimônio público merecem, sim, ser punidos conforme previsto no Código Penal. Mas 17 anos prisão é um atentado contra o Estado Democrático de Direito. Há crimes de homicídio tendo penas mais brandas sentenciadas por esse Judiciário.

Christian Corrêa (Porto Alegre, RS)

Combate à violência

"Por que a esquerda é incapaz de promover a segurança pública?" (Joel Pinheiro da Fonseca, 11/12). Concordo que a esquerda em geral não apresenta proposta nenhuma para melhorar a segurança pública. Mas se ela peca por omissão, a direita joga gasolina no incêndio defendendo posse de armas e linchamento. O problema da violência vai além de ideologia e partido. Tem que haver trabalho em conjunto.

Eduardo Rocha (Brasília, DF)

Prestação de contas

"Ministério Público vai exigir que cidadão se identifique para consultar salário de procuradores" (Política, 12/12). Se esconde salário, imaginem o patrimônio. Todo servidor público tem que mostrar seu salário ao patrão (o povo). Eu mostro e acho correto.

Maria Bilck (Florianópolis, SC)



É muito esculacho. Pagamos impostos que pagam esses salários e eles estão incomodados se formos lá verificar quanto ganham. Tinham que ter vergonha de tomar uma atitude destas. Os fiscais da lei querendo passar por cima da transparência que está na lei. Muita palhaçada.

Maria Clara Abalo Ferraz de Andrade (Cabo Frio, RJ)



Deveria exigir para todos os salários de funcionários públicos. É um abuso qualquer um fazer uso dessa consulta para intimidar, humilhar ou outra finalidade escusa. Privacidade é fundamental, a não ser caso de investigação por determinação da Justiça.

Eduardo Elói (São Paulo, SP)



Corte de gastos

"Milei suspende propaganda oficial e corta 34% dos cargos públicos" (Mundo, 12/12). Milei espera que todas as famílias, com exceção da dele, façam sacrifícios durante os ajustes que trarão desemprego e inflação a curto prazo.

Jose Marcelo Moreira (São Paulo, SP)



Tomara que esteja enganado, mas me parece que será uma entrada de leão e uma saída de carneiro do tipo Collor no Brasil.

Wilson Kfouri (São Paulo, SP)

Justiça própria

"Moradores de Copacabana acorrentam caixa de som e adotam ‘celular do ladrão’ contra violência" (Cotidiano, 11/12). Fazer justiça com as próprias mãos é abominável. Contudo, acho que a população do bairro chegou ao limite. O descaso da segurança pública é visível. Morei no bairro de Copacabana por 40 anos e optei por morar na região serrana do Rio de Janeiro por não poder mais caminhar por lá por insegurança. Mas muitos não podem simplesmente mudar de bairro e tampouco isto é solução.

Luci Mello (Teresópolis, RJ)

Homenagem

"Marcada por pedaladas e crise, Dilma é eleita Mulher Economista de 2023" (Mercado, 11/12). Muito bom ver que existem humoristas em todos os ramos da atividade humana, inclusive entre os economistas, aparentemente tão sisudos.

Caubi Maciel da Nóbrega (Gravataí, RS)



Parabéns, Dilma, por mais este reconhecimento. Desejamos que tenha sucesso como presidente deste banco internacional!

José Bueno (São Paulo, SP)

Mobilidade

"São Paulo terá ônibus gratuito aos domingos a partir do dia 17, ao custo de R$ 238 mi anuais" (Cotidiano, 11/12). Incrível como muitos não têm noção de que milhares de pessoas andam quilômetros para não ter de pagar passagem de ônibus. A medida, ainda que eleitoreira, vai servir a muita gente.

Leonilda Pereira Simões (São Paulo, SP)



Engraçado que nos dias que houve greve nem cogitaram essa ação.

Tatiane Lopes (Embu das Artes, SP)



Liberar tarifas é uma medida demagógica. Quem pagará a conta? No afã de ganhar as eleições, vem com essa medida maluca. Lamento que o então prefeito Bruno Covas optou por esse senhor para ser seu vice. Deu no que deu. Só faz besteira.

Ronaldo Benvenga (Santo André, SP)