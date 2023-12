Leitores lamentam falta de segurança e abandono do centro de São Paulo

Saudade da segurança

"Casa do Porco ou cracolândia: quem ganha a batalha pelo centro de SP?" (Cozinha Bruta, 5/12). É com profundo amargor que vejo a decadência do centro. Na infância, ia com minha mãe comer bauru numa loja famosa e popular. Na adolescência, ia até a Barão de Itapetininga visitar uma livraria, tomava chá gelado perto da São João com Ipiranga e ia ao auditório da Folha assistir a palestras; depois passava na rua Santa Ifigênia para comprar bugigangas eletrônicas. Voltava para a Luz para pegar o trem.

Vito Algirdas Sukys (Santo André, SP)

Detalhe na fachada do restaurante Casa do Porco na esquina das ruas Araujo com Gen Jardim - Eduardo Knapp/Folhapress

Terra sem lei

"Grupo depreda McDonald’s na região da av. Ipiranga, onde Bar Brahma foi atacado 1 dia antes" (Cotidiano, 5/12). Muda o governo e a situação continua piorando, só prometem segurança durante as campanhas eleitorais.

Elizabeth Nunes (São Vicente, SP)



Não precisa ser morador/frequentador do centro para ver o óbvio: a conivência absoluta da polícia com essas gangues é incontestável. A inoperância, o descaso e incompetência do governador para a gestão pública também são latentes. O centro da maior cidade da América Latina tornou-se simplesmente uma terra sem lei. Resta saber quais são os figurões que estão lucrando com essa situação.

Alison Sales (São Paulo, SP)

A unidade do McDonald's na avenida Ipiranga, no centro de São Paulo, foi depredada na noite desta segunda-feira (4) por um grupo de motociclistas - Reprodução

Mudança de modelo

"Tarcísio anunciará projeto para criar escolas cívico-militares" (Painel, 5/12). Péssima notícia, os militares não têm nem competência nem formação para atuar na área da educação. Tarcísio usa os estudantes paulistas para agradar o bolsonarismo, não está nem aí para resultados educacionais, marcha ré à vista!

Márcia Meireles (São Paulo, SP)



Tragédia civilizacional. São Paulo merece mais e melhor.

Daniel Barbosa (Ubatuba, SP)

Embate

"Fundão eleitoral trava, e Congresso avalia esvaziar ações de Lula para bancar campanhas" (Política, 6/12). Este fundo eleitoral deve ser extinto ou ser reduzido à realidade do povo brasileiro. Ademais, só poderia ter acesso ao fundão aquele candidato que demonstrasse a miserabilidade dele e de sua família, pois o que não falta é político oportunista, rico, usufruindo de uma benesse enquanto busca se reeleger para deitar no berço esplêndido enquanto aguardam o desfrute do dinheiro público a rodo.

Alberto Kiess (Rio de Janeiro, RJ)

Perturbação da paz

"Maduro sobe tom e dificulta vida de Lula na crise da Guiana" (Mundo, 6/12). Ele dificulta a vida de toda a América Latina que quer viver em paz. Além de transformar a Venezuela em ditadura, quer tomar dois terços da Guiana? Nenhum país vizinho vai dar apoio e logo os EUA mandam porta-aviões.

Ana Marques (Jundiaí, SP)



Este filhote de ditador tem que ser enquadrado e colocado em seu lugar.

Benedito Claudio Pacifico (Duque de Caxias, RJ)

Procedimento

"Executiva é submetida a constrangimento de tirar prótese no raio-x para embarcar" (Folha Social+, 4/12). Sinto vergonha por um país cujas instituições não sabem respeitar e cuidar de seus cidadãos.

Isabel Amalia Medero Rocha (João Pessoa, PB)



É vergonhoso nosso atraso! E ela é uma executiva branca, imagina o tormento de quem não tem tais credenciais? Mudanças estruturais se fazem urgentes.

Vera Queiroz (Rio de Janeiro, RJ)



Minha irmã tem uma prótese, pois tem metade do pé direito. É muito constrangedor, sempre que passa pelo aeroporto Cumbica, ter que tirá-la. O aeroporto não oferece privacidade ou sequer uma cadeira.

Maria Elza Sigrist (Campinas, SP)

Gatilhos emocionais

"Síndrome do fim de ano aumenta sintomas de ansiedade e depressão" (Equilíbrio, 2/12). Muitas cobranças nas festas de final de ano, além dos tais encontros com amigos e familiares; só de pensar, já fico ansiosa, na verdade, um saco.

Geísa Chagas (Fortaleza, CE)



A obrigação de estar feliz e ter que confraternizar é que me deixa com síndrome do final de ano.

Lenise de Souza Ferreira (Joinville, SC)



Além disso, a reunião com pessoas que não vemos há algum tempo implica em uma comparação mútua e tácita, o que gera mais ansiedade.

Gustavo Josué Simoni Paes (Maringá, PR)

Notícias do dia Receba diariamente de manhã no seu email as principais notícias publicadas na Folha; aberta para não assinantes. Carregando...

Habilidades

"Brasil segue entre os últimos do mundo em matemática, ciência e leitura, mostra Pisa" (Educação, 5/12). Sem uma política educacional que atraia bons professores, o ensino não decola.

Filipe Moura Lima (Amparo, SP)

Valorização

"Depois de quase morrer em um incêndio, descobri o propósito da minha vida" (Mirian Goldenberg, 6/12). Às vezes me pego pedindo ao universo discernimento para um bom viver, pois tenho atritos com meu marido, que muitas vezes é só ignorância dos dois lados, por coisas fúteis, e me vem a cabeça se ele morrer amanhã, desperdicei a oportunidade de ser e de fazê-lo feliz. Hei de aprender a dar valor ao que realmente deve ser valorizado.

Marenildes Pacheco da Silva (Rio de Janeiro, RJ)

‘Puan’

"Filme ‘Puan’ mostra força cultural argentina frente à pindaíba política" (Ilustrada, 5/12). Assisto todos os filmes argentinos que posso e consigo. Ricardo Darín para mim é um primor!

Cleuza Maria Rossi (Santo André, SP)