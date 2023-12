Leitores se dividem entre apoiar a criticar privatização da Sabesp

Sabesp privatizada

"Confronto entre manifestantes e PM marca votação da privatização da Sabesp" (Mercado, 6/12). Essa privatização é um verdadeiro crime. Um patrimônio público extremamente rentável, que custou anos de trabalho e dinheiro do contribuinte, ser entregue quase de graça para abutres, parasitas, um pequeno grupo de investidores, que já possuem dinheiro, mas vêm aqui para sugar as riquezas do Brasil.

Edgar Alves (Itapira, SP)



Não são manifestantes, são vândalos e arruaceiros. Que sintam as consequências da lei para quem comete esses crimes.

Marcelo Galvao de Oliveira (São Paulo, SP)



Já fiz trabalhos internos de informática e engenharia em empresas estatais. Em todas elas, funcionários cheios de privilégios vivem de "licenças" e não obedecem superiores. Até os desafiam. Os salários são altíssimos em relação ao setor privado. Essa gente deve estar apavorada com a privatização.

Colombo Melo (São Paulo, SP)



Um plebiscito resolve, com regras claras e simples, para que a população entenda. Nessa brincadeira, alguns setores da polícia (não querendo generalizar) foram ao delírio ao descer porrada em trabalhador.

Rafael Theodoro Silva (São Paulo, SP)

Quebra pau na votação do projeto do governo do Estado que propõe privatizar a Sabesp na Alesp - Ronny Santos/Folhapress

Desamparo

"Maceió afunda e Braskem foge" (Thiago Amparo, 7/12). Às vezes tenho a impressão de que o país todo é uma grande Maceió.

Sérgio Becker (São Paulo, SP)

Liderança

"Executiva de MG será a primeira mulher a presidir gigante da mineração no Brasil" (Mercado, 6/12). O capitalismo irá dragar a última gota de sangue e transformar em lixo o último milímetro de montanha até a total destruição. Não existe galáxia suficiente para a ambição desmedida de um único humanoide.

Daniel Bertelli (Salvador, BA)

Gleisi ministra

"Ala do PT vê Gleisi como provável ministra e abre debate sobre sucessão no partido" (Política, 7/12). Não há como a presidente do PT ser ministra da Justiça, isso será um grande erro do presidente. Depois de Dino, fica muito difícil decidir um ministro a altura dele.

Priscila Franco (São Paulo, SP)

Violência

"‘Só me arrependo de não ter ficado mais rico’, diz ex-miliciano" (Cotidiano, 6/12). Excelente matéria! É nossa desgraça: acreditar que se obtém paz e segurança à margem da lei. Todos os esquadrões da morte que tivemos não passavam, desde o início, de grupos criminosos, mas o brasileiro nunca aprende. Basta algum demagogo gritar "bandido bom é bandido morto" que os idiotas acreditam ver um herói.

Hernandez Piras (São Paulo, SP)



O país inteiro apodreceu. Milicianos, traficantes, charlatães religiosos, mercadores da saúde, sertanejos psiquiátricos, ludibriadores digitais dominaram a economia, a política pública e até a fé.

Márcio Santana (Salvador, BA)



Religiosidade

"Evangélicos dos EUA misturam Jesus com extremismo político em nome de Trump" (Lúcia Guimarães, 6/12). Um religioso pregando é chatérrimo tal qual um ateu o contrapondo. Um pastor com a Bíblia no Congresso é mais chato ainda. Um sendo ministro terrivelmente evangélico no STF nem se fala. Deus pode até existir, mas religiões são barcas furadas a serviço dessa cambada ignóbil.

Gustavo Alves de Oliveira (Goiânia, GO)

Igrejas

"Templos evangélicos crescem 228% em duas décadas e dominam cena religiosa" (Cotidiano, 7/12). Não pagam impostos. A pessoa honesta e trabalhadora, mas sem condições, quer abrir uma pequena empresa e depara-se com uma montanha de impostos e burocracias. Enfim, liberdade religiosa é garantida pela Constituição. Nada podemos fazer. Agora, é uma vergonha que não tenhamos uma emenda Johnson. Tenho dito e redito.

Anna Amélia Meule (Uberlândia, MG)

Interesse

"EUA anunciam exercícios militares aéreos com Exército da Guiana" (Mundo, 7/12). Falou "petróleo" o Tio Sam aparece!

Gabriel Souza (São Paulo, SP)

Facção criminosa

"PCC pesquisou endereços de Lira e Pacheco para ‘missão’, aponta investigação da PF" (Política, 7/12). Infelizmente estamos na mão de criminosos: facções, milícias, corruptos. Com a benevolência das leis e do Judiciário. Estamos fadados ao fracasso, como nação.

Augusto Colombo Junior (Cuiabá, MT)

Palmeiras

"Palmeiras é dodecacampeão do Brasileiro: relembre as 12 conquistas" (Esporte, 6/12). O Palmeiras foi campeão brasileiro numa reação espetacular. Tal fato evidencia a regularidade da equipe nos últimos anos. Diante do fato incontestável, por que Abel Ferreira não é o principal candidato ao cargo de treinador da seleção? Por que Diniz e Ancelloti estão à sua frente? O óbvio precisa ser bradado, algumas vezes.

Célio Cruz (Recife, PE)

Luto na ciência

"Morre Ennio Candotti, fundador do Museu da Amazônia" (Ciência, 6/12). A ciência brasileira perde um dos seus principais defensores. Ele compreendia a necessidade de um constante diálogo entre a comunidade científica e a população, destacando o enorme potencial dos museus. Ele chegou a se candidatar para o cargo de diretor do Museu Nacional/UFRJ. Se tivesse tido a oportunidade de dirigir a instituição, as tão necessárias reformas teriam sido implementadas.

Alexander Kellner (Rio de Janeiro, RJ)