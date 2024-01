Carro elétrico não soluciona problema dos combustíveis fósseis, afirma leitor

Cautela

"Onda do carro elétrico leva balde d’água fria, mas avança, e Brasil fica para trás" (Vinicius Torres Freire, 20/1). O carro elétrico é uma boa opção. No entanto, é preciso cautela. Pois, não se pode atribuir este veículo como uma "panaceia" para solução dos graves problemas que possuímos. Analisemos que ele continua sendo um veículo de transporte individual. Por que não se investe melhor no transporte coletivo? Por que permanecemos com ferrovias com malha um pouco maior que no tempo do Império?

Fernando Piechnik Leite Ferreira (Curitiba, PR)



Ano passado, ouvi uma palestra de um especialista em novas tecnologias na área de veículos. Ele disse que a propulsão exclusivamente elétrica não é viável para veículos de passageiros por causa das baterias. Ele indicou que é uma tecnologia viável para transporte público (precisa rodar uma quantidade elevada de quilômetros para valer a pena). Ele clamou que a solução é regional. Assim, ainda aposto no etanol.

Maira Martins da Silva (São Paulo, SP)

Carros elétricos são recarregados em estação Tesla Supercharger, em Burbank, na Califórnia - Mario Tama - 16.jan.24/Getty Images/AFP

Carro elétrico veio pra ficar. O que não significa o fim do motor fóssil, que no Brasil persistirá por muito tempo. O Brasil tem todas condições favoráveis. Em pouco tempo poderá ser triplicada a capacidade de produção de energia solar.

Geronimo Aparecido Dalperio (Santo Expedito, SP)

Veto infundado

"Exército alega fisiologia e defende veto a mulheres em função de combate" (Política, 21/1). Enquanto grandes potenciais investem recursos na chamada guerra eletrônica, nossas Forças Armadas preocupam-se com alegados prejuízos decorrentes da fisiologia feminina no campo de batalha! Os investimentos em tecnologia na corrida espacial, aplicados pelas grandes potências, trouxeram avanços tecnológicos para a produção de bens de consumo para a população. Nos preocupamos com um inimigo externo inexistente, enquanto a fome é falta de saneamento assolam boa parte da nossa população.

Fernando Henrique de Almeida Souza (SP)



Puro preconceito disfarçado de cuidado.

Geanneide Soares de Andrade (Natal, RN)

Sem exageros

"As redes sociais transformam os seus usuários em gurus" (Ricardo Araújo Pereira, 20/1). Meu pai costumava dizer que "todo exagero é pernicioso" e tinha toda a razão. Retirar o que serve a cada um do que vê por aí faz parte da vida, não há bem nem mal nisso.

Lia Rosa (Curitiba, PR)



Excelentes observações! A internet impulsiona o ser humano médio a sentir-se como um refinado crítico das experiências que atravessa —no hotel, no restaurante, no jornal e na viagem de Uber. Empoderado pelo novo espaço de fala, encontra-se compelido a opinar, muitas vezes com forte convicção, sobre a nova polêmica do momento.

Cintia Klein (SP)

Mulheres no futebol

"No debate entre Messi e Haaland, prefiro celebrar Marta" (Marina Izidro, 19/1). Marta é a melhor celebridade feminina pois conquistou seu título com honestidade e muita luta. E colabora com outras mulheres.

Rosa Soares (São Paulo, SP)

Sistema insustentável

"A encrenca dos planos de saúde está aí" (Elio Gaspari, 20/1). O problema do sistema de saúde privado não está só nos planos, é muito mais complexo. Todos os envolvidos querem lucrar demasiado sobre o cliente. Isso não se sustenta. A discussão é ampla e envolve o debate sobre a mercantilização exacerbada da medicina.

Fabricio Costa (Brasília, DF)



Acho ótima a ideia da pesquisa sobre o que se acha do CFM/CRM... uma entidade que fala por si só, não levando em consideração a fala dos médicos...

Silvia Tahamtani (São Paulo, SP)



Para além da crise financeira do setor de saúde no Brasil, há uma crise ética na formação e exercício profissional da medicina em nosso país... certamente isto se reflete na gestão das operadoras de saúde! Uma profissão que vem decidindo abandonar os próprios princípios elementares da ciência, certamente está fazendo a mesma coisa na administração...

Josefina Martins (SP)

Planeta em transe Uma newsletter com o que você precisa saber sobre mudanças climáticas Carregando...

Clima assustador

"Chuva forte deixa 492 pessoas desabrigadas em SP; 4 morrem desde sexta (19)" (Cotidiano, 21/1). É assustador tudo que está acontecendo neste planeta! Hoje os EUA amanheceram com vários estados encobertos de neve! Em vários locais do planeta as temperaturas ultrapassando os 50 graus! Rios secando, o Sul e o Sudeste do Brasil sendo invadidos pelas enchentes! É assustador!

Luiz Gonzaga Silva (Taubaté, SP)

Isenção

"Governo Lula avalia retomar benefício a pastores após desgaste com evangélicos" (Política, 19/1). O recuo do governo será um baita erro, uma vergonha, essa isenção para salário de pastor é injusta e nada republicana. O Estado é laico, cabe aos evangélicos o sustento de seus pastores e não ao contribuinte que tem que bancar as isenções.

Márcia Meireles (São Paulo, SP)



Se o governo ceder irá perder muito em popularidade. Não raro na história, governos e seus líderes carismáticos optaram por soluções políticas que foram escavadeiras da própria sepultura. Acho que a base petista teria de gritar não ao Lula!

Fauzi Salmem (Rio de Janeiro, RJ)