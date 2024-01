Leitor comenta qualidades da região central de São Paulo: 'Que se restabeleça'

Via da Boca do Lixo

"Cheia de magia, rua Aurora inspirou ‘Saudosa Maloca’" (Andanças na metrópole, 23/1). Ruas planas, boas para caminhadas, comércio local e gastronomia impecável. Que a região se restabeleça, principalmente para mostrar a essa classe média cafona moradora de espigões que a história da cidade sobrevive, apesar da degradação e abandono programados.

Francisco Barbosa (São Paulo, SP)

O prédio Santa Ignez, onde Adoniran Barbosa morou, na rua Aurora - Vicente Vilardaga/Folhapress

Investimento público

"Governo do PT volta a fazer o que não deu certo, e isso assusta, diz pesquisador" (Mercado, 22/1). Não sei se adianta encher os bolsos da indústria de dinheiro público. Que tal investir em capital intelectual? Isso, a meu ver, é que vai nos fazer uma verdadeira potência. Fabricar carros, fogões, geladeiras, motos… Isso já era! Que tal termos cientistas capazes de criar, de inovar, de ganhar prêmios Nobel?

Glaydson Salgado (São Luís, MA)

Imposto de renda

"Tabela do IR será reajustada para garantir isenção até 2 salários após aumento do mínimo, diz Lula" (Mercado, 23/1). Tolice acreditar que esse governo tem interesse de aliviar a mordida do leão faminto no bolso do pobre trabalhador. Falta descaradamente com o compromisso de campanha de corrigir a tabela e isentar do imposto de renda o salário do trabalhador de até R$ 5 mil. A resposta por faltar com palavra vai aparecer nas urnas. Aguarda, Lula.

Antonio José da Costa Lima (São Luís, MA)

Quase tragédia

"Piloto da Azul declara ‘mayday’ 25 minutos após decolar de Natal" (Cotidiano, 22/1). As empresas estão economizando nas manutenções obrigatórias, precarizando e terceirizando funcionários da área, é receita para catástrofe.

Francisco Barbosa (São Paulo, SP)



Muitas grandes empresas ainda têm a péssima tática de dar comunicados evasivos e sem detalhes. A empresa só ganharia sendo honesta e/ou transparente, o que não parece ser o caso.

Massashi Hosono (Rio de Janeiro, RJ)

Ciência refém do capitalismo

"Filósofa questiona produtivismo científico e defende desacelerar ciência" (Ciência, 22/1). Os pesquisadores são avaliados pela produtividade e as verbas para pesquisa são atreladas à produtividade. Dessa forma, a ciência corre o risco de se tornar refém da lógica do capitalismo.

Norma Estefania (São Paulo, SP)



O Brasil criou um sistema de hierarquia de publicações (sistema Qualis) que, em tese, substituiria o "produtivismo". Ou seja, as publicações têm de ser feitas nestas publicações Qualis bem avaliadas. Acabou-se criando uma casta de avaliadores e publicadores nestas "bem avaliadas" publicações. Tudo muito pouco transparente. A solução é deixar o pesquisador publicar livremente e o impacto social aparecerá. E acabar com as "bolsas de produtividade".

Antonio Julio Menezes Neto (Belo Horizonte, MG)



Não são apenas números de publicações (esse é o critério preguiçoso). Tem a qualidade da revista, fator de impacto das publicações e citações do trabalho (que mostram a liderança exercida pelos autores). Substituir esse conjunto é complicado, pois só especialistas conseguem se aprofundar. Os árbitros de revistas são especialistas nos temas dos artigos e a aceitação dos artigos em boas revistas tem significado.

Marco Aurelio Pinheiro Lima (Campinas, SP)

Padre Júlio Lancellotti

"Presidente da Câmara de SP entrega vídeo que supostamente mostra padre Júlio a Arquidiocese e MP" (Painel, 22/1). O que estão fazendo com o padre Júlio Lancellotti é de uma crueldade extraordinária. Este vídeo não tem fonte conhecida... Como um vereador faz uma coisa dessas?

Heloisa Helena Pereira Bello (Londrina, PR)

Modelo educacional brasileiro

"Educação (não) é mais importante atualmente?" (Michael França, 22/1). Não é só a educação no Brasil que é deficitária no aprendizado da diversidade cultural, de assuntos globais e do necessário convívio com diferentes. Isso fica claro no crescimento de movimentos nacionalistas e exclusivistas pelo mundo afora. Por isso é tão importante lutar por uma educação inclusiva e provedora de um repertório cultural para todos. Conhecer e reconhecer a diversidade no presente e no passado é, mais do que nunca, necessário.

Pedro Paulo A Funari (Campinas, SP)

Oscar

"Oscar indica ‘Oppenheimer’ e esnoba Margot Robbie, de ‘Barbie’, em atriz; veja a lista" (Ilustrada, 23/1). Saíram os indicados ao Oscar e o com mais indicações foi "Oppenheimer", que é pior que todos os outros postulantes, inclusive Barbie.

Marcos Barbosa (Casa Branca, SP)

Exigência

"Tesouro estabelece que servidor tem que trabalhar 32 horas presenciais por mês" (Mercado, 22/1). O mundo avançado cada vez mais diminui o tempo de serviço por semana e aumenta as horas trabalhadas em casa. Isso diminui o estresse, melhorando a qualidade do serviço e diminuindo as licenças médicas, como já foi comprovado. Não interessa se é trabalhador público ou privado.

Petrônio Alves Corrêa Filho (Três Lagoas, MS)

Opinódromo

Parabéns à Folha pela recente seção "Opinódromo", que destaca e resume o pensamento de alguns de seus articulistas, permitindo uma "leitura dinâmica". Afinal, entre notícias e opiniões, penso eu, se constrói um bom jornal!

Raquel Luccat (São Paulo, SP)