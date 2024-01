Todos os países ricos tiveram papel essencial no desenvolvimento de suas indústrias, diz leitor

Estímulo

"Lula e Mercadante rebatem críticas e defendem atuação do Estado no setor industrial" (Mercado, 22/1). Todos os países ricos tiveram e têm papel essencial no desenvolvimento de suas indústrias —isso já é uma evidência histórica inquestionável, mas o pensamento tacanho de parte dos liberais brasileiros ainda faz com que acreditem que o unicórnio do livre mercado consegue promover estímulo suficiente para os setores da economia.

Inovação, economia verde, geração de empregos etc., tudo isso parece lindo com a expectativa de que seremos uma potência industrial. Mas, se você olhar para os detalhes, é a mesma política industrial da década 1960 e 1970. E nos custou caro, tanto em termos de recursos desperdiçados quanto em perdas de produtividade, acarretando baixo crescimento ao manter indústrias ineficientes. É mais do mesmo, vamos ver de novo esse filme.

Contribuição ambiental

"MST diz já ter plantado 25 milhões de árvores desde 2020" (Mônica Bergamo, 22/1). A Folha precisa fazer mais matérias sobre a contribuição do MST na produção de alimentos para o consumo interno. E no cuidado com a natureza. Exportação inflaciona os alimentos e nos envenena com agrotóxicos proibidos em outros países.

Sumido

"Estátua de bronze de Nelson Rodrigues é furtada em cemitério do Rio de Janeiro" (Ilustrada, 22/1). Aqui no Rio de Janeiro tudo é roubado, menos a incompetência das nossas autoridades.

Nelson Rodrigues deve estar rindo no inferno. Ninguém como ele descreveu a sociedade carioca nos mais íntimos segredos e desvios.

Individualidade

Na análise de Priscilla Bacalhau ("O fracasso do Enem", 18/1) destaca-se o potencial transformador do Enem na educação brasileira. Em Fortaleza, a recusa de Maria, filha de uma amiga, em verificar sua nota revela o temor dos estudantes de serem julgados. Priscilla aponta disparidades entre as unidades federativas, evidenciando que o exame não é acessível a todos. Reconheço a importância das análises, mas é crucial lembrar que cada número representa uma história única. Casos como o de Maria são comuns, demandando reflexão sobre o êxito ou insucesso do Enem.

Ensino superior

"Desistir da faculdade é decisão delicada, mas pode ser libertadora" (Educação, 20/1). Já faz décadas que um simples diploma universitário ajudava na carreira das pessoas. A ideia de ter o diploma incentivou a proliferação de muitos cursos superiores sem qualquer aplicação na vida prática e muitos com qualidade duvidosa. O diploma deve vir acompanhado de um aprendizado aplicável à vida das pessoas.

Provas digitais

Considerando a visibilidade que as redes sociais permitem aos políticos, é contraditório que a ação deles nas redes fique à sombra da história. Como informa a matéria "Caso Bolsonaro expõe travas para preservar rede social como documento público" (Política, 21/1), registros relevantes e mesmo provas de delitos desaparecem a um simples "delete".

Padrão de beleza

"Paolla Oliveira é vítima de ‘belezofobia’" (Becky S. Korich, 22/1). Citando a psicanalista e ativista inglesa Susie Orbach, militante em questões de objetivação do corpo e da ditadura corporal e estética que ora impera: "para os homens, é ótimo que a gente ‘suba na balança e desça da balança’[…] e, enquanto isto, eles vão mandando no mundo".

A pressão sobre a aparência feminina é evidente, exemplificada por críticas a figuras públicas como Paolla Oliveira e Yasmin Brunet. Este incessante escrutínio revela a necessidade de desafiar a normalização da busca pela perfeição, reconhecendo que a verdadeira beleza transcende padrões estreitos e é individualmente única. O corpo da mulher não deve ser um objeto de constante vigilância, mas sim celebrado em sua diversidade.

Reforma administrativa

Concordo com o editorial "Reforma inevitável" (Editoriais, 21/1). Na década de 1990, acabamos com a inflação (Plano Real); na década passada, uma necessária reforma previdenciária, e, agora recentemente, a tributária. Urge, pois, que a sociedade se mobilize também pela reforma administrativa. Não é mais possível conviver com tantos privilégios que ofendem a grande maioria do povo brasileiro.

Silêncio

Parabenizo a Prefeitura de Guarujá pela proibição de caixas de som na praia ("Proibição de caixas de som tem protestos de banhistas e drible a fiscais em Guarujá", Cotidiano, 20/1). Frequentador há 80 anos, passei o fim de semana nas praias das Astúrias e do Tombo podendo ouvir o som das ondas e o alarido das crianças sem precisar mudar de lugar ou ser desrespeitado em inúteis discussões.

