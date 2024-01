Leitores lamentam maus-tratos a animais em cidades turísticas

Fim dos maus-tratos

"Passeio com animais é proibido em três destinos turísticos do Nordeste" (Cotidiano, 10/1). Com boa vontade é possível estudar alternativas para os charreteiros. O que é impensável é um passeio que é uma tortura a um pobre animal. Em Petrópolis e Paquetá, no Rio de Janeiro, também havia esses apelos dos donos dos animais. Com a firmeza das prefeituras, foram encontradas alternativas até melhores. Defensores dos animais, não desistam.

Estamos no século 21 e ainda não aprendemos a amar e respeitar as outras espécies de vida. Cavalos, burros, gatos, cachorros, pássaros... Todos sofrem com a brutalidade humana. Vemos animais doentes, famintos e sedentos pelas ruas sendo brutalizados. A insensibilidade da grande maioria das pessoas é motivo de vergonha e tristeza.

As ruas de Jericoacoara, quando fui lá há 20 anos, decerto eram mais primitivas do que hoje e muito melhores. Nenhum animal era maltratado, apenas criado e usado de forma natural como sempre foi.

Animais eram utilizados para trasnportar passageiros em rotas turísticas em Jericoacoara (CE) - Talita Zehuri / Leitora

Criminalidade

"Casal é assaltado e agredido em praia do Rio e diz que polícia ironizou situação" (Cotidiano, 9/1). Achei absurdo o policial dizer que o cidadão devia saber que esse tipo de violência é normal no Rio. Ainda sugerindo que foi vacilo do casal. Eu adoro o Rio, tenho muito medo da violência, mas sempre penso que não é tanto assim, que é muito alarde da mídia. Pelo jeito é melhor não arriscar mais.

Ideologia

"Agenda para a esquerda deve incluir realismo político" (Wilson Gomes, 9/1). Lula deixou de ser esquerda há muito tempo, hoje ele é no máximo um social-democrata, rumo ao centro, com todas as concessões que ele tem feito e com as alianças pragmáticas que fez. A esquerda virou o centro, a direita virou extremista, e a extrema esquerda só existe em diretório acadêmico de faculdade de sociologia.

Penalidade

"Punição pelo 8/1 tem que ser para ‘civil ou militar, não importa’, diz Alckmin" (Política, 9/1). Muito bem, Geraldo! Falou verdades, porém, todos os brasileiros sabem que os militares vivem num Brasil paralelo, onde eles gozam de proteção, hospitais, previdência e justiça próprias. O Brasil a que nós pertencemos só serve para pagar as contas deles.

Alckmin é uma pessoa que poderia unir os dois extremos neste Brasil tão polarizado. Gostaria que ele tentasse novamente ser presidente. O próprio Lula foi derrotado várias vezes antes de se eleger pela primeira vez.

Limites da comédia

"Graça de Dave Chappelle só existe com a exclusão e beira a sociopatia" (Ilustrada, 10/1). Fiquei impressionado com a falta de bom senso no especial. Que coisa horrível de se ver e ouvir. No fim, Chappelle posa de sonhador. Se sonhou chegar aonde está, poderia sonhar em fazer algo mais edificante e engraçado de verdade. Agressivo e deselegante, só isso.

Minha opinião é simples: assista, tire suas próprias conclusões e não seja induzido pelas impressões de terceiros.

Raízes da violência

"É a segurança, senhores" (Elio Gaspari, 9/1). Seguir prendendo bandidos é necessário. Acontece que muitos inocentes morrem nessa guerra. Aqui nossa legislação não permite a pena de morte, ainda bem. Se prendem, saem mais afiados da prisão, se matam, outros vêm ocupar o lugar. Os governos necessitam pensar algo, fora desse imediatismo, que atinja as causas, não apenas os efeitos.

A polícia em vários países faz arbitrariedades e isso não pode acontecer, mas nosso problema não é só esse, é a complacência do Estado com o crime. Deixaram correr solto em décadas de demagogia e conversa fiada.

Teoria e prática

"Respondendo às críticas ao liberalismo" (Deirdre Nansen McCloskey, 9/1). O Estado é como você dar dinheiro a uma pessoa que não conhece e pedir para ela te comprar sabão, só que ela também não te conhece, pega o seu dinheiro e compra o sabão da pior qualidade a preço superfaturado. No liberalismo você mesmo faz a compra.

O liberalismo funciona bem quando todo mundo é honesto. Minha tendência maior é o liberalismo, mas convenhamos: a tal mão invisível do mercado não funciona. Está aí a crise dos subprimes em 2008, que deixou milhões na pobreza, sem que os causadores fossem punidos. Está aí o modelo falido de agências reguladoras brasileiras, que deixam empresas como a Enel livres e soltas fazendo o que quiserem, sem consequências. A mão invisível só faz cafuné em bilionários.

Direito negado

"Meninas vítimas de estupro recorrem a outros estados após serviço de aborto ser suspenso em SP" (Mônica Bergamo, 9/1). Em pleno século 21, as autoridades continuam a vendar os olhos para a realidade. Mulher vai fazer aborto quando ela sentir a necessidade. Ninguém vai conseguir impedir isso. O Estado que não oferece este apoio à mulher está apenas colocando a vida dela em risco desnecessário!

Mônica Casarin Fernandes Elsen (Armação dos Búzios, RJ)