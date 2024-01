Você se incomoda com as caixas de som na praia? Conte para a Folha

São Paulo

O recesso no verão leva muitas pessoas a emendar o fim de um ano e o começo do outro na praia. Com multidões sob o sol, o alto e conflitante volume de caixas de som levadas por diferentes banhistas também retorna à areia.

Nesta segunda-feira (8), a secretaria de segurança pública de Guarujá, litoral paulista, notificou que passaria a apreender os aparelhos ligados na praia, algo que já era proibido pelo Código de Posturas Municipal, mas, até então, rendia apenas orientações e solicitações de desligamento aos banhistas.

Na praia da Enseada, no Guarujá, banhistas levam além da tradicional cerveja, suas caixas de som para ouvir suas músicas favoritas. Na foto de Campinas (SP), o grupo dos amigos do músico Michael Ferreira dos Santos, 28. - Jardiel Carvalho/Folhapress

Durante as festas de fim de ano (25 de dezembro a 1º de janeiro), o município registrou 4.711 equipamentos emitindo ruídos em diferentes praias e todos foram desconectados. Cerca de 8 mil panfletos informativos também foram distribuídos ao longo das praias, orientando banhistas e ambulantes sobre as práticas proibitivas, com base em legislação municipal.

A disputa entre caixas de som já vem sendo notificada pelo menos desde 2022. "Não queremos ligar [nossa caixa de som], mas imagino que vamos ter que fazer porque é tanto barulho [de outras caixas] que fica insuportável. Digo que é a farofa da música", disse a analista financeira Isabelle Medeiros à Folha em reportagem de dois anos atrás.

Para você, leitor e leitora, qual o impacto de ter caixas de som na praia? Você já teve alguma experiência de incômodo, seja em Guarujá ou outra cidade litorânea do país? Qual sua opinião sobre o uso destes aparelhos à beira do mar?

