O patriotismo das fardas tem preço e bem caro, escreve leitora

Proteção condicionada

"Forças Armadas pediram R$ 1 milhão por dia para manter atuação na terra Yanomami" (Cotidiano, 24/1). Está barato, para salvar e proteger os povos originários com sua riqueza cultural e vidas inestimáveis! Dê R$ 2 milhões para as Forças Armadas por mês e peçam contas de tudo. Coloquem equipes da imprensa no local. Joguem luz em tudo para ver se o resultado não aparece. Respeitem nossos povos originários!

Rodrigo Evora (Guarulhos, SP)



O patriotismo das fardas tem preço e bem caro, como se percebe. É nojento perceber o quanto somos reféns desta gente preguiçosa e de poucas luzes... Não há pintura de meio-fio que justifique sua onerosa manutenção.

Maria Helena Firmbach Annes (Porto Alegre, RS)

Aeronave das Forças Armadas em operação na Terra Indígena Yanomami - Divulgação/Ministério da Defesa

Neutros

"A esquerda precisa deixar de ser chata se quiser se manter competitiva" (Wilson Gomes, 23/1). Tão irritante quanto o chato de direita é o chato de esquerda. O chato religioso que senta em cima de seus pecados para acusar o pecado do outro. O país estava esgotado com a ignorância e a chatice da direita que se achava acima do bem e do mal; agora convivemos com os chatos do identitarismo. O Brasil precisa de ponderação e atender a máxima de Aristóteles: a virtude está, na mediania, no meio-termo.

Ângela Luiza S. Bonacci (São José dos Campos, SP)

Religião dividida

"Cancelamento de pastor revela cisão entre evangélicos conservadores" (Juliano Spyer, 22/1). Complicado esse negócio de quem fala em nome de Deus achar que é superior aos outros. Nós, evangélicos, estamos precisando de uma boa dose de humildade para reconhecer nossas falhas! Temos agido imprudentemente e errado demais!

Antonio Eustaquio (Belo Horizonte, MG)



Devia ter vindo, seria ótimo mostrar até que ponto se chega. E só para deixar claro mais uma vez. O termo conservador está mal utilizado atualmente. Ser extrema direita não é ser conservador, o conservador autêntico não quer destruir tudo, muito menos sair matando todo mundo que discorda como quer a extrema direita. É essa a separação que as igrejas têm de fazer: parar de admitir como sua a ideologia da extrema direita.

Hercilio Silva (Brasília, DF)

Autossuficiência

"Brasil precisa voltar a fazer navios, diz Mercadante" (Mercado, 24/1). O Brasil só vai ser uma grande nação quando andar pelas próprias pernas, temos sim que fabricar não somente navios, como satélite, foguete, trem-bala, navio nuclear. Brasil deve virar primeiro mundo e não continuar subdesenvolvido como querem os bolsonaristas.

Moisés Mariano (Três Lagoas, MS)



O Brasil não precisa fazer navios. Precisa oferecer moradia a quem vive em barraco, precisa melhorar as notas no Pisa, reduzir a fila do SUS...

João Massucci (Louveira, SP)

Aniversariante

"Paulistanos de 70 anos relembram ruas de terra e bondinhos de São Paulo" (Cotidiano, 24/1). A cidade de São Paulo poderia ser um dos lugares mais agradáveis do mundo para se viver, mas não é. Agradável pela abundância de parques e áreas de lazer, restaurantes excelentes para todos os gostos, padarias, cafeterias, programas culturais diversos, bares, cinemas, teatros, lojas, comércio, a lista é enorme. Tão enorme quanto a de problemas. Quem mora em São Paulo se vira como pode, todo cuidado é pouco. Poderia ser melhor.

Luciano Harary (São Paulo, SP)

Furto

"Porta afora, alegremente" (Ruy Castro, 24/1). Nelson poderia achar o que quisesse. Eu achei uma tragédia o roubo de seu busto, uma violência. Mais um descuido em preservar a memória de nossos escritores.

Ricardo Teixeira Marinho Costa

(Jundiaí, SP)

Procedimento contraceptivo

"‘Gilead é aqui’: redes reagem a hospital que negou inserir DIU por motivos religiosos" (#Hashtag, 24/1). Que absurdo! De fato, parece as bizarrices do maravilhoso "Conto da Aia", da igualmente maravilhosa Margaret Atwood, em seus contos distópicos, mas que muito se assemelham ao nosso mundo real.

Geísa Chagas (Fortaleza, CE)



É uma questão a ser discutida abertamente pela sociedade. Pode uma instituição religiosa hospitalar negar atendimento de procedimentos anticoncepcionais?

Valter Luiz Peluque (São Paulo, SP)

Relacionamentos amorosos

"Os brasileiros são os campeões do sexo? Que bobagem!" (Mirian Goldenberg, 24/1). Sexo tem um milhão de anos, amizade e companheirismo entre casais tem cem mil anos.

Alexandre Cunha (Nova Venécia, ES)



Tema essencial e muito bem abordado. Dá pano para manga. Companheirismo é uma necessidade, bem como sexo. Mesmo na maturidade a fantasia sexual está presente. Como lidar com tais necessidades de forma equilibrada? Simone de Beauvoir na cabeça.

Cida Sepulveda (São Paulo, SP)



"Ao contrário das comidas poli-insaturadas, amor polissaturado faz mal" (João Pereira Coutinho, 22/1). Muito divertido o texto! Achei sagaz e engraçado mesmo. Pena que reforça, em todos os termos e exemplos, todos os preconceitos que pessoas mais conservadoras e desinformadas têm com relacionamento aberto. Especialmente a ideia de que não há respeito entre o casal e nem combinados, faz parecer que é uma terra de ninguém.

Beatriz Oliveira (São Paulo, SP)



Bem criativo. E é um assunto que rende porque desperta uma curiosidade danada, é muito exótico. O tempo dirá se as pessoas evoluirão ou não para formas tão mais descoladas de relacionamento. Não deve ser fácil, mas quem aí é casado e acha fácil?

Diego Rodrigues (São Bernardo do Campo, SP)