Para leitor, uma vez provado que Bolsonaro discutiu golpe, fica por isso mesmo?

Ele sempre fala nas quatro linhas da Constituição ("Bolsonaro mudou de estratégia e discutiu golpe após multa de Moraes", Política, 13/10). Falta só identificar quais são estas quatro linhas, porque o restante ele aviltou com gosto não apenas durante o mandato mas a vida toda.

Cristina Murta (Brumadinho, MG)

Então na Presidência, Jair Bolsonaro recebe honras de militares em 2022 - Valdenio Vieira - 23.mar.22/PR



Tramam golpe, enquanto estavam nos cargos, e fica por isso mesmo?

Marcos Roberto Banhara (Paula Freitas, PR)

Exército roubado

Não conseguem proteger seus arsenais e querem dar pitaco no sistema eleitoral ("Ladrões levam 21 metralhadoras do Exército em Barueri, na Grande São Paulo", Cotidiano, 13/10). Milicos e seus generais patéticos não servem para nada.

José Davi (Castanhal, PA)



"Inservível" na mão da bandidagem é igual a peças de reposição.

Maria Lúcia Saroldi de Oliveira Pereira (Rio de Janeiro, RJ)

Reflorestamento

Um projeto lindo que usa uma arma que tirava a vida para fazê-la florescer ("Quilombolas usam estilingues para restaurar caatinga em Pernambuco", Cotidiano, 13/10). Parabéns!

Márcia Caetano (São Paulo, SP)

Quilombolas usam estilingues para restaurar áreas de difícil acesso da caatinga no sertão de Pernambuco - Divulgação

Novo museu

Solução paradoxal ("Litoral de SP terá a primeira ilha-museu do Brasil", Cotidiano, 13/10). Embora os "equipamentos culturais" sejam bem-vindos, o incremento do turismo no local aumentará os impactos ambientais.

Mônica de Souza Tuler (São José dos Campos, SP)

Ilha das Cabras, em Ilhabela, no litoral norte de SP, será sede da primeira ilha-museu da Unesco no Brasil - Luis Sardá/IlhaMuseu

Letalidade policial

A exemplo do Rio e SP, as polícias são quase ingovernáveis ("Letalidade policial aumentou em estados governados por hoje ministros de Lula", Cotidiano, 12/10).

Rose Cintra (Rio de Janeiro, RJ)

Taxa do vômito

Excelente texto ("Bares com bebida à vontade criam a taxa do vômito", Cozinha Bruta, Folha Corrida, 13/10). Matou a charada: brasileiro adora levar sobras de comida para casa, ainda mais se forem salgadinhos e doces. Ri com o final do texto.

Ricardo Sá Miranda (Natal, RN)

Trip

Oito países em 26 dias ("Avião VIP decola do Brasil neste mês com 50 turistas que pagaram R$ 750 mil cada um pela viagem", Mercado, 14/10)! Vão conhecer o quê?

Marcelo Campos Delavigne Bueno (Curitiba, PR)

Fumaça em Manaus

Quando que o governo vai começar a resolver problemas ("Fumaça em Manaus provoca aumento nos atendimentos pelo Samu, diz secretaria de Saúde", Ambiente, 13/10)? Tudo eles colocam a culpa na gestão anterior. Pode pôr a culpa, mas tente resolver o problema. Vamos para um ano de governo, e quase nada.

Marcos L. Carvalhães (Sertãozinho, SP)

Áudio falso

No país da fakeland, figuras já conhecidas da extrema direita vão se esbaldar. Mas não os culpo, pois já são tarimbados pela falta de moral ("Áudio falso vira o novo tormento para TikTok, YouTube e outras redes", Tec, 13/10). Culpo, sim, as pessoas e as redes sociais que espalham suas peçonhas.

Jailson de Bezerra (Brasília, DF)