Leitores criticam sistema penitenciário brasileiro: 'Modelo que não recupera ninguém'

Reforma no sistema

Me entristece e desanima mais ainda ouvir novo ministro da Segurança falar em benfeitorias ("Fuga inédita leva Lewandowski a crise em só 13 dias no governo; deputados pedem apuração", Cotidiano, 15/2), como câmeras e muros. Estamos insistindo em um modelo que não recupera ninguém. Precisamos de uma reforma mais ampla desse modelo atual e combater o crime de fora para dentro, para que o presídio não se torne uma fábrica de criminosos.

Marcelo Yanez Vargas (São Paulo, SP)



Melhor seria investir em educação, em boas escolas, no lugar de prisões ("Promessa de Temer de novos presídios federais não saiu do papel", Painel, 17/2). Lembrando que, quanto mais crianças e jovens sem escola, maior será o investimento em prisões.

Celia Regina Ferraro Previato (São Paulo, SP)

Presidiários no complexo prisional de Pedrinhas, em São Luís (MA) - Pedro Ladeira - 10.dez.23/Folhapress

Mudanças climáticas

"Um ano após tragédia em São Sebastião, ações de governos atrasam e não eliminam riscos" (Cotidiano, 17/2). E nessa o meio ambiente fica cada vez mais destruído, quer com a construção de mansões ou de barracos. Estamos acabando com o único planeta que temos para viver!

Eliane Morosini (São Paulo, SP)

Desamparo

"Sem tratamento nem renda, sobrevivente de São Sebastião toma dipirona para lidar com ansiedade" (Cotidiano, 17/2). Uma vergonha. Pessoas tiveram seu trabalho e identidade expulsas pela especulação e pela tragédia. Esse sistema falido só contempla os donos do dinheiro. O "resto" paga impostos para ver seus sonhos destruídos e receber uma banana do governo.

Cristina Pereira Campos (São Paulo, SP)

Novos rumos

"Sebastião Salgado diz que ‘fotógrafo não se aposenta’ e prepara mostra no MIS" (Ilustrada, 16/2). Este merece uma biografia escrita pelo grande Ruy Castro. Afinal, são quase conterrâneos, de Aimorés a Caratinga são apenas 170 km.

Gildázio Garcia (Ipatinga, MG)



Quanta sensibilidade! Quanta ternura e quão forte é o olhar de Sebastião Salgado! A viagem e leitura mais profunda é "ler" cada uma das fotos do artista!

Lizeth Mira (Salvador, BA)

Sucateada

"Maracanã do atletismo, pista do Ibirapuera foi sucateada e enterrou sonhos olímpicos, dizem atletas" (Esporte, 17/2). Muitos atletas do saudoso Projeto Futuro, judô e atletismo, treinaram nessa pista. Vários medalhistas olímpicos e mundiais. É uma tristeza gigante ver a porcaria que são os nossos governantes.

Luis Cicogna (Joinville, SC)

Alcoolismo

O importante artigo de Ronaldo Laranjeira ("A pandemia negligenciada do álcool", Opinião, 17/2) é um chamamento fundamental ao bom senso. O álcool sempre foi e sempre será muito mais deletério ao ser humano que o cigarro, em todos os âmbitos. Já passou da hora de sofrer as mesmíssimas restrições, advertências e proibições.

Mauro Fadul Kurban (São Paulo, SP)



Todos precisam ler o excelente artigo. Desde o vereador da menor cidade deste Brasil, passando por todos os brasileiros que exercem cargos eletivos, bem como todos que trabalham com a saúde

e educação.

José de Castro Coimbra (São José dos Campos, SP)

Comparação

Semana que vem, vale conferir quem conseguiu juntar mais gente nas ruas: Anitta, com seu megabloco carnavalesco no RJ, ou Bolsonaro convocando manifestação política na avenida Paulista. E viva o povo brasileiro.

Eni Maria Martin de Carvalho (Botucatu, SP)

Folha, 103

Passados 103 anos, a Folha continua sendo um espaço fundamental para o jornalismo e, mais uma vez, é convocada a defender o Estado Democrático de Direito e suas instituições gravemente ameaçadas e violentamente agredidas pelas forças golpistas que atuaram na depredação do 8 de janeiro do ano passado. Manifesto meus parabéns para todos os profissionais que contribuíram ao longo dessa trajetória para a transformação da Folha em um dos mais importantes veículos de imprensa do Brasil.

Aloizio Mercadante, presidente do BNDES (Rio de Janeiro, RJ)



Me surpreendo tomado de boas emoções e dou-me conta que leio a Folha há 50 anos e hoje percebo o quanto a Folha tem proporcionado ensinamento e base para reflexões que me aprimoram. É um privilégio. Obrigado, Folha. Feliz aniversário.

Luiz Simões Berthoud (Tremembé, SP)

Manifestação

"IPI Verde privilegia carro que roda com etanol e prejudica montadoras chinesas" (Mercado, 17/2). A reportagem se baseou em informações equivocadas sobre o IPI verde, previsto na MP que instituiu o Programa de Mobilidade Verde e Inovação (Mover). As alíquotas mencionadas não correspondem ao que está sendo construído pelo MDIC, em diálogo com o setor e sob a premissa de impulsionar a descarbonização da frota a partir de critérios como eficiência energética e potência do motor. Lamentamos que o MDIC não tenha sido procurado para oferecer esclarecimentos.

João Paulo Soares, chefe da assessoria de comunicação do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Brasília, DF)