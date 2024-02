Congresso forte e uma Presidência enfraquecida, diz leitor sobre situação política do país

Governabilidade

"Ano político reestreia sob as sombras e luzes do golpe e do palanque tóxico de Bolsonaro" (Vinicius Torres Freire, 15/2). As dificuldades do governo advêm de uma institucionalidade desbalanceada. Um Congresso forte e uma Presidência enfraquecida, sendo que a segunda é a única responsável pelo sucesso da gestão. Lula é o melhor político para enfrentar essa situação, mas pode não ser bom o bastante. Isso pouco importa para quem aposta no caos.

Alberto Melis Bianconi (Taubaté, SP)



Quanto mais esculhambado é o Brasil, mais os políticos se dão bem. O povo só serve para encher os bolsos deles de dinheiro. E mais: o povo serve de plateia para dois políticos gananciosos e oportunistas que estão pouco se lixando com a polarização que eles mesmos criaram. Pagamos e temos que engolir goela abaixo toda a palhaçada que esses caras de pau fazem enquanto embolsam nosso suado dinheiro. A moral da história só tem um nome: dinheiro público! Não tem coisa que mais atraia políticos.

Gaya Becker (Porto Alegre, RS)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o presidente da Câmara, Arthur Lira - Gabriela Biló/Folhapress

Cidade em obras

"Subsolo poroso exige obras com fundações mais profundas no litoral de SP, diz especialista" (Cotidiano, 16/2). Praia Grande é uma cidade que mais parece um canteiro de obra a céu aberto. Ali está se construindo prédios como se o mundo estivesse para acabar amanhã. Passado o tempo, a natureza, através da física quântica e gravidade, vem e cobra pelas cacas produzidas. E, como sempre, os administradores da cidade ficam com cara de paisagem.

Franz Wagner (São Paulo, SP)

Importância da folia

"Carnaval é coisa séria" (Priscilla Bacalhau, 16/2). Participar dessa festa é uma experiência única e memorável, mas, para muitos, o Carnaval oferece uma pausa bem-vinda da rotina diária. Viajar durante o Carnaval oferece a oportunidade de explorar novas culturas e tradições. Cada região celebra o Carnaval de maneira única. É uma rica experiência.

Alexandre Marcos Pereira (Ribeirão Preto, SP)



Parabéns pelo texto e concordo 100%. Qual outro país do mundo propicia uma festa de quatro dias na qual o grande mote é simplesmente sair para as ruas, beber, dançar, namorar, tudo gratuito? Quem não gosta, se aconchega aonde preferir, e aos que gostam, sugiro experimentarem blocos e cidades novas a cada ano, não irão se arrepender. E quanto à economia, sim, é um grande boom no setor aéreo, hoteleiro e serviços, então saldo de caixa é positivo para o país.

Carlos Eduardo Martins (São Paulo, SP)

Sistema penitenciário

"Governo Lula anuncia muralhas e aumento de efetivo em penitenciárias federais após fuga em Mossoró" (Cotidiano, 15/2). O problema é de índole dos agentes. As muralhas terão portões. Ali pode entrar e sair conforme o preço de quem estiver na guarita. Esta é minha opinião. Somente isso. Muitos servidores são pessoas corretas, mas sempre haverá os que tem um preço.

Rosangela Silvestrin (Farroupilha, RS)

Oposição detida

"Principal opositor de Putin, Alexei Navalni morre na cadeia" (Mundo, 16/2). Quando o enviaram para essa prisão, ele declarou que as condições lá eram horríveis e seria sua morte. Vítima do sistema. Outro que também está em más condições de saúde é o jornalista Julian Assange, na prisão há décadas, porque ousou revelar a verdade.

Marina Gutierrez (Sertãozinho, SP)



O que causa estranheza é tanto nossa esquerda quanto nossa extrema direita bolsonarista nutrirem comum simpatia pelo ditador da Rússia.

Maria Cecilia C. Silva (São Paulo, SP)

Esforços contra a dengue

"Casos assintomáticos de dengue preocupam especialistas e inflam subnotificação" (Saúde, 14/2). Ano de eleições municipais e os prefeitos não querem interferir nas casas e terrenos baldios dos munícipes e os casos vão aumentando, a população precisa se conscientizar e cobrar as prefeituras a fazerem o serviço, inclusive antes da chegada do verão, porque depois fica muito mais difícil o controle!

Antonio Ferreira de Castilho (Dois Córregos, SP)

Rock nacional

"Como Raul Seixas juntou Elvis a ritmos nordestinos para construir rock nacional" (Ilustrada, 16/2). Falar do rock brasileiro sem fazer referência ao Seixas é no mínimo uma injustiça! Recentemente, fui ao show dos Detonautas e cantaram umas cinco músicas do Raul com a imagem dele na tela! Deveria ser a regra. Raul está para o rock nacional assim como Luiz Gonzaga está para o baião!

Edival Braga (Boa Vista, RR)

Políticas de redução do Estado

"Capitalismo é incompatível com democracia, diz italiana que pesquisa austeridade" (Mercado, 15/2). Surpreendentemente e finalmente a Folha deu espaço, no caderno de economia ainda por cima, para alguma voz legítima dar um contraponto à austeridade fiscal da equipe econômica do governo.

Gabriel Vieira Ortiz (São Paulo, SP)

De uma forma resumida, gostaria de vê-la citar um exemplo não-capitalista de uma sociedade democrática.

Juliano Olivette (Londrina, PR)