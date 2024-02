'Mais um opositor morto pelo regime teatralmente democrático de Putin', diz leitor

Oposição russa

"Principal opositor de Putin, Alexei Navalni morre na cadeia" (Mundo, 16/2). O problema em qualquer governo totalitário é que pode fazer o que quiser com seus cidadãos e ser imune a qualquer pressão interna/externa. Seria bom lembrar aos adeptos de qualquer governo da vez (de direita ou esquerda, não importa) que as coisas mudam e um dia poderão estar na posição de vítimas e não de algozes. Talvez assim dessem mais valor à democracia.

René Massuo Wada (Araçatuba, SP)



Mais um opositor morto pelo regime teatralmente democrático de Putin.

Roberto Ken Nakayama (São Paulo, SP)

Saídas temporárias

"Projeto do Senado que acaba com saidinha aumenta gastos e insegurança no país, dizem entidades" (Mônica Bergamo, 16/2). As "saidinhas" nem deveriam existir em primeiro lugar. No Brasil é uma saga você conseguir fazer com que um criminoso seja preso, seja condenado, seu processo tenha trânsito em julgado e ele cumpra a pena. É um absurdo dizer que eles saindo da prisão "aumenta a segurança".

Cecilia Gomes (São Paulo, SP)



Sociedade hipócrita. Por que não exigem fiscalização real nos presídios para cumprir a função de reprimenda e ressocialização?

Magali Barbosa de Abreu (Belo Horizonte, MG)

Desdobramentos da fuga

Estou só aguardando o filme da fuga em Mossoró. O toque de humor ficará por conta da força-tarefa ("Polícia encontra pegadas e roupas, e moradores de Mossoró dizem ter visto fugitivos", Cotidiano, 16/2) para caçar os fugitivos no descampado em torno do presídio. Seria algo na linha dos Trapalhões ou dos Irmãos Marx?

Patricia Porto da Silva (Rio de Janeiro, RJ)

Legado das instituições

Certa vez, ao apreciar um trabalho de conclusão de curso, fiquei admirado com a Força Aérea Brasileira, com a sua brilhante atuação nos transportes de órgãos para transplantes. Arthur Lira e tantos parlamentares, que degradam o trabalho da FAB ("Lira usa voos da FAB para ir a Carnaval em Salvador e no Rio", Política, 15/2), deveriam, ao menos, respeitar as vidas humanas.

Jason César de Souza Godinho (Santos, SP)



Atalhos tecnológicos

"O aprimoramento da ignorância" (Opinião, 15/2). Preciso o artigo do Renato Ochman. É preciso estarmos atentos para não ficarmos mais ignorantes do que a amplidão do uso de IA e telas pode nos apresentar. Sigo acreditando na Folha como fonte de informação e conhecimento.

Marcelo Candido (São Paulo, SP)

Vacinação

"Vacinar é obrigação de todos" (Editoriais, 16/2). Vacinas têm salvado vidas há muitas décadas. Vacinar crianças é obrigatório, pois o país/Estado precisa zelar por seu futuro. Quando a criança cresce, decide se vacina-se ou não (mas terá de vacinar seus filhos). Ponto! Qualquer derivação disso é perda de tempo.

Romulo Araujo Fernandes (Presidente Prudente, SP)



Todos devem ser vacinados, mas as mortes pela doença indicam que as pessoas com comorbidades devem ser atendidas primeiramente.

Giselda Araujo (Brasília, DF)