Com o passar dos anos, você acha que se tornou mais recluso? Conte para a Folha

São Paulo

Ao longo da vida, as interações sociais podem variar a frequência. Para algumas pessoas, isso é uma escolha, mas também faz parte do amadurecimento. Mesmo quem é extrovertido pode valorizar qualidade de relações à quantidade com o passar dos anos, pensando na energia necessária para alimentar amizades ou mesmo as decepções inevitáveis.

Na última semana, a Folha publicou uma reportagem que analisa o comportamento recluso como algo comum no envelhecimento de primatas. Assim como os humanos, os macacos —a população analisada foi de macacos-de-assam —apresentam maior seletividade social conforme envelhecem.

Dois macacos apaixonados se abraçando e se beijando - Ralph Lear/Adobe Stock

No caso dos macacos, o isolamento foi observado pela diminuição de interações físicas. Para eles, o tempo de qualidade passa a ser destinado a um grupo restrito.

E para você, leitor, como seus relacionamentos se desdobraram ao longo da vida? Você nota um comportamento mais introspectivo caminhando junto ao seu amadurecimento? Seu círculo social diminuiu nos últimos anos? Conte para a Folha neste formulário.

Algumas respostas serão publicadas no Painel do Leitor do próximo domingo (24) e nas redes sociais da Folha.