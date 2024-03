Leitor diz que torce para que governo de Milei prospere: 'Para um Mercosul com respeito global'

Análise de mandato

"Milei tem início promissor nos primeiros 100 dias" (Opinião, 18/3). O colunista acerta na análise dos 100 dias de Milei. Lista as conquistas e entraves, apresenta os resultados. Usa do equilíbrio nas suas palavras, sem viés ideológico. Torcemos todos para a Argentina e "nuestros hermanos", para um Mercosul forte com respeito global. Infelizmente tem a minoria contrária, agourenta, pelo simples fato de não aceitarem um liberal tentando arrumar a casa.

Daniel Marques (Curitiba, PR)

O grande problema do capitalismo é quem paga a conta. Você nunca vai ver um banqueiro passando fome, frio, calor, enfrentando violência urbana. Os ajustes do capitalismo sacrificam sempre quem tem menos flexibilidade nas suas necessidades elementares.

Leandro Piva (Foz do Iguaçu, PR)

O presidente argentino, Javier Milei, durante sessão ordinária do Congresso Nacional, em Buenos Aires - Martín Zabala/Xinhua

Métodos contestados

"Atos de Moro e procuradores da Lava Jato seguem na mira de STF e CNJ" (Política, 18/3). Se tivessem trabalhado com discrição e menos barulho, teriam sido mais eficazes.

Marcos Fernando Dauner (Joinville, SC)



No Brasil, quem ousa combater a corrupção praticada pelos poderosos, em geral políticos famosos e grande empresários, corre o sério risco de ser implacavelmente perseguido, ter os direitos civis cassados e até ser preso. A inversão de valores é total. Enquanto os que combateram a corrupção são perseguidos, notórios corruptos ocupam importantes cargos na estrutura do Estado brasileiro.

Jorge Rodrigues (Rio de Janeiro, RJ)

Fraude

"Bolsonaro, Cid e deputado são indiciados pela PF sob suspeita de fraude em cartão de vacinação" (Política, 19/3). Era só ter tomado a vacina como a maioria dos brasileiros fizeram, simples assim, mas preferem criar uma organização criminosa para fraudar os registros.

Elias Marinho (Brasília, DF)

Pedro Herz

"Morre Pedro Herz, que fundou a Livraria Cultura e mudou o varejo de livros" (Ilustrada, 19/3). Faleceu Pedro Herz, que viveu a vida para enaltecer a força dos livros, e morreu com a falência de sua livraria. Um retrato do Brasil, indulto e nada belo.

Marcos Barbosa (Casa Branca, SP)



Meus sentimentos a todos os familiares e amigos. Trabalhei na Livraria Cultura de 2002 a 2005. Guardo do sr. Pedro a lembrança de um homem muito culto, bem-humorado e gentil. Infelizmente, a livraria já não existe. Sem dúvidas, marcou a história de São Paulo (e das outras cidades) como um verdadeiro templo da cultura.

Idario Costa Junior (São Bernardo do Campo, SP)



Tive uma experiência inesquecível nos corredores da Livraria Cultura nos anos 1970. Fui comprar um livro para meu pai, estava confusa (eu tinha 15 anos) e o sr. Pedro me ajudou. Só fiquei sabendo quem ele era muito depois, mas nunca esqueci!

Marcia Maluf (São Paulo, SP)

O empresário Pedro Herz, no Teatro Itália Bandeirantes - Zanone Fraissat/Folhapress

Impacto de procedimento

"Mulheres que abortam sentem alívio, não arrependimento, diz autora de estudo sobre o tema" (Saúde, 18/3). Cada uma que faça o que quiser, mas prevenir, acho, é melhor do que abortar. Falar em alívio é meio forte, impossível não sentir nenhuma culpa, um aborto não deixa de ser uma agressão ao corpo e ao emocional.

Graça Almeida (Belo Horizonte, MG)



Levar um filho indesejado ao longo da vida é muito complicado, e a opção de não ter traz alívio, sim!

Bruno Sebastião Neto (Maceió, AL)

Sem energia

"Apagão deixa bairros do centro de São Paulo há mais de 12 horas sem energia" (Cotidiano, 18/3). Privatiza que melhora. Terceiriza que melhora. Precariza que melhora.

José Silva (São Paulo, SP)



O lucro é privado, mas o prejuízo é público. Perdi toda a compra do mês, remédios de alto custo que dependiam de refrigeração já não possuem mais salvação. A empresa é negligente com o consumidor.

Gabriel Dionisio (São Paulo, SP)



Não teria nenhuma ligação com o crescente aumento de consumo de energia, sobretudo pelo acelerado ritmo da construção civil, impulsionado pelas novas regras de zoneamento que permitam erguer um edifício alto em área quase do tamanho de uma residência, praticamente sem áreas comuns?

Washington Santos (São Paulo, SP)

Relativismo

"Tudo compreender não é tudo perdoar" (João Pereira Coutinho, 18/3). Penso que a razão pura deve servir a razão prática para tornar universais os imperativos categóricos. Parece que base material já temos para evitar a violência a quem quer que seja, com ou sem justificativa em bases culturais.

José Leon Crochík (São Paulo, SP)



Há o relativismo do tipo "vale tudo", que é, na verdade, preguiça mental. Mas há o relativismo antropológico, que significa colocar as coisas em seu contexto, para entender melhor os fatos (e que não significa aceitar tudo).

Gabo Franca (Rio de Janeiro, RJ)

Diálogo

"Leia trechos de ‘O Avesso da Pele’ que geraram protestos e acusações de censura" (Ilustrada, 18/3). Quanta hipocrisia desses pais e educadores. Será que eles acham que os filhos não fazem o que está descrito no livro? Estão perdendo a oportunidade de diálogo. São os próprios pais que não têm condições de falar sobre o tema com os próprios filhos e preferem "queimar" a literatura.

Adalberto Pessoa (São Paulo, SP)

Gosto e bolso

"Folha Prova ovos de Páscoa: veja melhores marcas escolhidas em degustação" (Comida, 18/3). A Folha analisa produtos para um público endinheirado. Um veículo com abrangência nacional poderia ajudar o leitor a compreender qual o melhor chocolate dentro das marcas populares, as quais são acessíveis a maioria da população.

Joseli do Rocio Sartori (Campo Largo, PR)