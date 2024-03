'Não adiantam apenas números, as pessoas precisam sentir as melhorias no bolso', diz leitor

Mais entregas

"Lula sobe tom e pressiona ministros por resultados após queda na popularidade" (Política, 18/3). Não adiantam apenas números, as pessoas precisam sentir as melhorias no bolso. Além disso, a enxurrada de fake news e ataques constantes à pessoa em redes sociais fazem sempre um contraponto da oposição. Para piorar, Lula 3 esquece das bases. Falou-se muito em fortalecimento do Estado e da educação, mas não vemos a valorização destes. Os alunos, em mais de 95%, não querem seguir carreira docente no Brasil.

Matias Santos (Acopiara, CE)



O governo tem que entender que propaganda hoje em dia não é mais a alma do negócio, apesar de gastar bilhões que não condizem com a realidade dos fatos. Já se foi o tempo em que isso funcionava. A melhor propaganda atual é a internet e o acesso à informação está disponível para todos.

Assis Cardoso de Medeiros (Natal, RN)



Quer melhorar a sua popularidade, presidente? Acabe com a exploração de fósseis no país, especialmente na Amazônia, e invista em tecnologias renováveis; instale saneamento básico em todo o país; e acabe de uma vez por todas com a impunidade e os privilégios dos militares!

Jenny Gonzales (São Paulo, SP)

O presidente Lula durante reunião ministerial para fazer balanço e apresentar dados do primeiro ano do governo - Pedro Ladeira/Folhapress

Discurso religioso

"Lula critica uso da religião na política e diz que Bolsonaro se acovardou diante de plano golpista" (Política, 18/3). É ilógico o discurso de que religião não faz parte da democracia, afinal, a própria democracia é um sistema que admite a pluralidade de ideias, visões e crenças.

Jefferson Soffer (Belo Horizonte, MG)



Lula está certíssimo. Jesus mandou não misturar religião com política quando falou a máxima "dai a César o que for de César".

Josue Oliveira (São Paulo, SP)

Eleições na Rússia

"Rússia rejeita críticas de fraude em eleição e fala em zona-tampão na Ucrânia" (Mundo, 18/3). Os EUA e a Europa não gostam de Putin porque sabem que, enquanto Putin estiver no poder, não conseguirão colocar as mãos na Rússia. Se tentarem, já sabem: é bomba nuclear na cabeça. Putin e muito menos a Rússia não têm nenhuma obrigação de dar satisfações sobre as eleições russas para ninguém.

Jorge Luis Monzani (Campinas, SP)



O índice de aprovação do Zelenski é alto. Quem o elegeu foi o povo ucraniano e não os EUA. Para quem não preza a democracia, a vontade do povo é irrelevante.

Telma Saraiva (Campinas, SP)

Agronegócio

"Maior pagador de impostos do Paraguai, brasileiro líder do agro no país critica governo Lula" (Mercado, 18/3). A maior falácia que esses bilionários contam é a de que um país tem que ser administrado como empresa. País não dá lucro. País é feito de gente. Não tem mercadoria. Países precisam de altos investimentos em saúde e educação, coisa que nenhuma empresa precisa.

Daniel Barbosa (Ubatuba, SP)



Domínio de holofotes

"O que Nikolas Ferreira ensina sobre jovens periféricos?" (Juliano Spyer, 18/3). Em tempos de capitalismo turbinado, a velocidade da hipocrisia contamina mais rápido as mentes da maioria da população jovem. Não vejo solução, eles estão mais dispostos a acreditar em mentiras do que conviver com a realidade concreta.

Walvenarck Ramos Souza (São Paulo, SP)



Ótima coluna. A esquerda raivosa continua com seu método atrofiado: se não pensar como eu, não é digno.

Andre Ramos Lievori (Vitória, ES)



A esquerda —onde me situo— precisa se renovar, se atualizar no discurso e no uso das mídias sociais. Ataques desnecessários só nos fazem servir de escada, colocando em evidência os personagens da direita. Vamos aprender a observar e analisar o outro lado para reposicionar nossa atuação. Humildade e inteligência no lugar de agressão inócua.

Eliete Della Santina (Vinhedo, SP)

Enfermidades

"Emergência neurológica" (Editoriais, 17/3). Quanta recomendação para o governo Lula! No governo anterior seguiram de olhos fechados para as incontáveis mazelas. O objetivo principal era a implantação de projetos neoliberais, o Estado seria mínimo para a população e máximo, protecionista, para a elite capitalista.

Anete Araujo Guedes (Belo Horizonte, MG)

Solitude

"A solidão tem cura?" (Becky S. Korich, 18/3). O estar sozinha, quando é escolha, é "mara"... Agora, forçar a barra para ter que estar com alguém, acho problemático.

Jurema Nordeste (Brasília, DF)



Precisamos ensinar sobre a solitude, pois estaremos em algum momento sozinhos. A solidão é o sentimento de se sentir sozinho, já a solitude é o sentimento de estar só e conseguir aproveitar da própria companhia. Conhece-te a ti mesmo, descobre teu propósito e vive para servir.

Karlo Faria Nunes (São Paulo, SP)