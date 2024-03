Conversa mole não engana mais o povo, diz leitor sobre avaliação de Lula

Avaliação

"Datafolha: 58% acham que Lula fez menos do que se esperava até agora" (Política, 21/3). Eu sinto que aos poucos a população vai amadurecendo e aumentando seu grau de exigência. Há uns anos, qualquer conversa fiada enrolava o povo, hoje, esse estilo do Lula de jogar conversa mole no povo já não está mais enganando todo mundo.

Marco Martins (São Paulo, SP)

O presidente Lula participa de cerimônia de lançamento do Plano de Juventude Negra Viva, em Ceilândia - Gabriela Biló/Folhapress

Troca de farpas

"Decisões controversas do STF são usadas por Bolsonaro para pressionar ministros" (Política, 20/3). Bolsonaro acha feio tudo que não é espelho.

Rubens Ventura (Londrina, PR)

Discutindo sobre uma possível futura acusação contra um ex-presidente. E sobre o Collor de Mello já condenado por corrupção que segue livre e usufruindo do produto de suas propinas? Vamos falar disso?

Irineu Librenza (Paranavaí, PR)

Não vai acontecer nada com o Bolsonaro. O Lula e o PT ganharam muito com as palhaçadas dele. Enquanto isso, temos esse governo péssimo que só pensa em se reeleger. Segurança, saúde e educação indo para o brejo.

Marcio Gionco (São Paulo, SP)

Alfinetada

"Lula volta a cobrar ministros e critica imprensa de forma irônica: ‘gloriosa’ e ‘democrática’" (Política, 21/3). A cada mês ficam mais evidentes as semelhanças entre o atual e o ex. Para ambos, a imprensa atua em favor dos seus adversários, apenas porque segue noticiando fatos. Até quando vamos ficar presos a essa polarização insana?

Paulo Danilo Farina (Rio de Janeiro, RJ)

Continua com o DNA irresponsável do Lula 1 e Lula 2. Achei que tivesse mudado. Não adianta achar que popularidade vem de marketing. Popularidade vem de resultados práticos sentidos pelos cidadãos na renda mensal. Enquanto não reduzir o juro e melhorar emprego e renda, não vai ficar popular.

Eduardo Giuliani (São Paulo, SP)

Um governante quando começa a atacar a imprensa é porque ele é incompetente. A imprensa não é agência de publicidade para cantarolar os feitos de qualquer governo. Ela está para defender a parte fraca da democracia: o povo.

Frederico Couto Gondim (João Pessoa, PB)

Violência sexual

"STJ celebra o mês da mulher" (Conrado Hübner Mendes, 20/3). Obrigada, Conrado, por ter a coragem de usar o seu conhecimento a serviço da Justiça. Essa decisão do STJ revela a indigência moral e jurídica desse tribunal. Quanto ao dress code, confirma a mentalidade mofada de uma gente que vive apartada da sociedade em que vive.

Maria Pirlin (São Paulo, SP)

O que mais indigna é essa gente horrorosa ser paga, e aliás muito bem paga, com dinheiro público. Deveria existir algum controle externo sobre o Judiciário.

Karina Kanazawa Rienzo (São Paulo, SP)



Análise geopolítica

"Netanyahu tornou Israel radioativo pelo modo como conduz guerra em Gaza" (Thomas L. Friedman, 21/3). Texto muito esclarecedor. Achei interessante o alerta e a comparação entre a situação da invasão americana ao Iraque com a atual realidade de Gaza.

Rodrigo Naftal (São Paulo, SP)

Planejamento urbanístico

"20% dos imóveis do centro de São Paulo estão desocupados, mostra Censo" (Cotidiano, 21/3). A solução para o centro todos sabem qual é: repovoá-lo. Para isso, a prefeitura tem que taxar os imóveis desocupados, mas também deslocando para o centro os seus programas de habitação popular, desapropriando os imóveis necessários e determinando que haja cota para habitação popular em todos os empreendimentos.

Jose Padilha Siqueira Neto (São Paulo, SP)

Enquanto isso, Paris tem enfrentado esse problema com os aluguéis sociais onde os preços são abaixo do mercado. Essa iniciativa tem combatido a ocupação apenas pelos ricos e permitido quem não teria condições. Falta o que para a prefeitura agir? Dinheiro não é. É vontade política mesmo. Competência. Simples assim.

Roberta Melissa Oliveira Sales (Diadema, SP)

Índice de imunização

"Brasil vacinou contra dengue 14,5% do público-alvo e 0,2% da população" (Saúde, 21/3). Entendo que o Ministério da Saúde, neste momento devido à baixa adesão à vacinação, faz bem em ampliar a quantidade de municípios, além daqueles com maior incidência da doença. E, se em etapa futura ainda persistir a baixa adesão, que se libere para quem quer tomar.

Nilton Justiniano (Barretos, SP)

Acredito que haja falha nas campanhas de comunicação. Essa faixa etária é difícil de ser alcançada, teria que envolver escolas e outros ambientes assim.

Claudia Codeco (Rio de Janeiro, RJ)

Grupo do varejo

"Rede de supermercados Dia pede recuperação judicial no Brasil com R$ 1 bi em dívidas" (Mercado, 21/3). O grande problema do varejo é que ele depende dos trabalhadores, aposentados e da população em geral. Porém, nós estamos com salários extremamente defasados e com muitas dívidas. Os aposentados, no geral, estão afogados em empréstimos consignados. O governo precisa pôr dinheiro na mão do povo e não das elites

Marcelo Silva Teixeira (São Paulo, SP)

Sistema carcerário

"Saidinha precisava de mudanças, diz especialista; entidades veem retrocesso" (Cotidiano, 21/3). Todos os meus comentários sobre esse assunto se baseiam em experiência própria por ter trabalho em unidades prisionais e sei o quanto esse benefício é custoso e há inúmeras regras para sua concessão. Retirar um direito é uma violação e muitos enxergam as cadeias como castigos merecidos, e não como forma de pagamento pelos crimes cometidos e possível ressocialização.

Maria Irene de Freitas (Rio de Janeiro, RJ)