Leitores opinam sobre falta de competência de gestor em ministros do governo Lula

Competências

"Questão de estilo" (Dora Kramer, 22/3). A Dora abordou no seu artigo sobre a Nísia e Lewandoski, que ambos não possuem o perfil necessário para os respectivos cargos que ocupam. Concordo. Falta competência de gestor exigido para estes cargos. Ambos possuem competência técnica.

Luiz Moura (Rio de Janeiro, RJ)

Gostaria de ver esses ministros terem êxito em suas pastas. São pessoas de bem e que precisam ser melhor assessoradas, já que não têm perfil político.

Deborah Teixeira (Recife, PE)

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, participa de evento em escola de Ceilândia, região administrativa do Distrito Federal, como parte da Campanha Unidos Contra a Dengue - Pedro Ladeira/Folhapress

Mandato

"Datafolha: Reprovação de Lula vai a 33% e empata com aprovação, agora de 35%" (Política, 21/3). Lula foi eleito para excluir Bolsonaro. Esperava-se um governo mais experiente e maduro. No entanto, Lula age como um calouro. Não se apagou a imagem corrupta do PT. Lula governa equilibrando-se na corda bamba e seus posicionamentos políticos e ideológicos controversos e incoerentes causam danos nesse equilíbrio frágil.

Ângela Luiza S. Bonacci (São José dos Campos, SP)

Lula está se saindo muito bem, dando especial atenção à educação. Falta ajustar a comunicação. Vai conseguir!

Jane Medeiros (Rio de Janeiro, RJ)

Os petistas são tão parecidos com os bolsonaristas que também reclamam dos números e pesquisas, mas só quando desagradam o cacique que os controla.

Marcus Castro (Belo Horizonte, MG)



Educação em crise

"Brasil tem 9,6 milhões de jovens sem estudar nem trabalhar, aponta Pnad" (Educação, 22/3). Sou professor aposentado. Durante os anos 1980 e 1990 do século passado, as escolas, os seus diretores e professores foram desmoralizados por teorias anti-autoridades. Isso fez com que os mestres perdessem o poder de influência sobre os alunos, que passaram a desafiá-los. O resultado está aí.

Petrônio Alves Corrêa Filho (Três Lagoas, MS)

Educação é um direito garantido pela Constituição, mas não é só construir escola e ter professor na sala, é preciso que o jovem tenha condições de frequentar a aula. É neste ponto que entram as influências da desigualdade social do país e da desestruturação familiar.

Rodilon Teixeira (Rio de Janeiro, RJ)

Evento anual

"Temporais provocam 4 mortes no RJ; em Petrópolis, família é soterrada" (Cotidiano, 22/3). Não é possível assistir ao mesmo filme de terror muitas vezes. Em Petrópolis, é o que acontece todos os anos. Dom Pedro 2º escreveu que se deveria fazer com urgência um trabalho de engenharia para amenizar as enchentes. Nada acontece, exceto a continuidade das enchentes, deslizamentos e mortes dos infelizes moradores das áreas de risco.

Mário Negrão Borgonovi (Petrópolis, RJ)

Direito reprodutivo

"Apenas 6% dos brasileiros defendem direito da mulher ao aborto em qualquer situação, diz Datafolha" (Saúde, 23/3). Sociedade conservadora é sociedade atrasada.

Ivone Patelli (São Paulo, SP)