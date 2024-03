'Sociedade estará mais protegida', afirma leitor sobre uso de câmeras corporais pela PM

Segurança

"Na cidade de SP, 88% são a favor das câmeras corporais da PM, aponta Datafolha" (Cotidiano, 17/3). Deveriam ser usadas por todos os policiais que fazem trabalho externo, não só os militares, bem como os civis e guardas civis metropolitanos. Assim, se tem a tecnologia para inibir maus profissionais e proteger o bom profissional, e para produzir provas contra os criminosos. A sociedade estará mais protegida com as câmeras corporais, transparência é necessária, afinal a corporação foi autorizada pela sociedade a usar equipamentos letais e precisa de controle para essas funções.

Roberto Ken Nakayama (São Paulo, SP)



A câmera serve para comprovar a licitude da ação do policial para se defender de eventuais acusações falsas. Então, os cumpridores de suas funções jamais se furtarão a utilizá-la. A não ser que…

Julio Shiogi Honjo (Arapongas, PR)

Câmera corporal usada nos uniformes de policiais militares em São Paulo - Rubens Cavallari/Folhapress

Lula e o Hamas

"Lula é um idiota útil do Hamas, diz autor de livro sobre antissemitismo" (Mundo, 16/3). Muito elucidativa a entrevista com o jornalista britânico Jake Wallis Simon, profundo conhecedor das questões acerca do ódio aos judeus e à Israel. Uma parte bastante notável é quando ele expõe a importância de reconhecer o fato de o Hamas ter a meta de fazer a legítima reação do país hebreu aos ataques do grupo gerar o maior número possível de vítimas palestinas. À vista disso, fica nítido que são mesmo idiotices úteis à terrível facção posturas como a do presidente Lula (PT) sobre o conflito.

João Paulo Zizas (São Bernardo do Campo, SP)

Lula falou sobre o que não sabe e, ao fazer isto, aderiu ao campo político equivocado —sabemos bem o que o levou a isto. Excelente entrevista!

Alberto Henrique (Mauá, SP)



Parabéns ao Lula, alguém tinha que dar uma cutucada nesse governo assassino que tem Israel.

André Silva de Oliveira (Belém, PA)

Adversários

"Nove ministros de Lula podem apoiar adversários do PT nas eleições de capitais" (Política, 17/3). Na realidade esses ministros citados estão ministros no governo Lula para que ele tivesse alguma governabilidade, e ele teve que compor com alguns partidos para que isso pudesse acontecer. São de partidos, na maioria, do centrão e os mesmos sempre compõem com os governos de ocasião para não perderem as boquinhas volumosas de dindin público, fora o poder de indicar outras coisinhas. Como sempre, com seus interesses peculiares, voltam seu poderio para eleger cada vez mais candidatos de seus partidos.

Maria Irene de Freitas (Rio de Janeiro, RJ)

Democracia é isso, Lula não é o presidente do PT, é o presidente do Brasil num governo de coalizão.

Teotonio Nobrega (São Bernardo do Campo, SP)

Lava Jato

"1 em 3 sentenças de Moro na Lava Jato já foi anulada, e réus miram ampliar precedentes" (Política, 16/3). O pecado original do brasileiro é a corrupção. A corrupção no Brasil é institucionalizada, posto que os brasileiros, em sua imensa maioria, são corruptos e, por conseguinte, naturalmente complacentes com os corruptos.

Mozart Faleiros (Franca, SP)

Culpa

"Desculpe, meu filho" (Cleo Guimarães, 16/3). Nasce uma mãe, nasce uma culpa! A maioria é assim. Quando abrimos o baú da história, encontramos culpas no meio de momentos lindos e lembranças marcantes. Mesmo dando o melhor de nós nesses momentos e fazendo tudo que damos conta, aparece a tal da culpa nos dizendo que podíamos ter feito mais e melhor.

Fatima Salomé Barreto Garcia (Belo Horizonte, MG)



Sim, compreensível o sofrimento, mas o filhão vai compreender e certamente te ama. Já tive essa experiência como pai, por um ano e meio, e embora reconheça a diferença entre os lugares simbólicos e os significados afetivos de ser pai ou ser mãe (cada vez mais superados, felizmente) deu tudo certo para mim. Com esse texto tocante, com certeza já deu para você também!

José Roberto Franco Reis (Rio de Janeiro, RJ)

Hanseníase

"Retirado ao nascer dos pais, que tinham hanseníase, pedreiro aguarda indenização" (Cotidiano, 16/3). Que história. Tão claramente expõe na nossa cara o quão selvagem esse país é.

Karina Kanazawa Rienzo (São Paulo, SP)

Tribunais

"STJ, STM e as licenças para estuprar e matar" (Luís Francisco Carvalho Filho, 15/3). Indiferença é a palavra que identifica esses tribunais que sabem o que está acontecendo mas ofertam seu desdém a tantas crianças e mulheres violentadas, e a outras vítimas. A impunidade empodera o agressor e apequena a vítima. Falta respeito pelo outro.

Ana Souza (São Paulo, SP)



Concordo em todos os sentidos com este artigo. A alegação de "bom pai" é bizarra, inaceitável, inadmissível. Vergonhoso o resultado do julgamento, com as excelências, por três votos a dois não condenarem um estuprador de uma menina de 12 anos.

Maria augusta Silveira (Porto Alegre, RS)