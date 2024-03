Virou rotina essa violência dentro da sala de aula, afirma leitor

Violência nas escolas

"Aluno esfaqueia colegas e monitora em escola no Distrito Federal" (Cotidiano, 4/3). Virou rotina essa violência dentro da sala de aula. Vai chegar um tempo em que nenhum professor vai querer entrar em uma, porque não tem apoio do governo!

André Amorim (São Paulo, SP)

Policiais fazem as visitas "apaziguadoras" com a finalidade de acalmar alunos e professores após ataque em escola estadual em Aracruz (ES) - Karime Xavier/Folhapress

Estudantes vulneráveis

"SP perde recursos da União por não reduzir desigualdades educacionais" (Educação, 4/3). Enquanto a educação de qualidade não for para todos, o país não avançará e as condições gerais de vida de toda a população não melhorarão. Parece que certas elites não conseguem entender essa coisa básica.

José Padilha Siqueira Neto (São Paulo, SP)

Agressão na Índia

"Turista brasileira sofre estupro coletivo na Índia; 4 suspeitos são presos" (Mundo, 3/3). Fernanda e Vicente, força para vocês! Vocês descobriram na própria pele que há humanos que são mais animais que os próprios animais. Um elefante ou um tigre ataca para se defender ou se alimentar; um ser humano ataca para cometer o mal e tirar proveito. A Índia é um lugar maravilhoso, cheio de belezas naturais e culturais que vocês têm o prazer de nos mostrar.

Paloma Fonseca (Brasília, DF)



Os culpados são os agressores da vítima nesse crime. Não acredito que possamos culpabilizar o país Índia e nem sua população como um todo. Porém, o que deve mudar é a lei, para evitar a sua recorrência já apontada num documentário sobre esse tipo de crime no país.

Cintia Klein (São Paulo, SP)



Mulheres são sempre vítimas de agressão, independente do lugar. Queremos poder andar pelo mundo com segurança.

Renata Gomes Mendes (Maceió, AL)

Medidas autoritárias

"Governo Milei tira estatal de notícias do ar, e polícia cerca prédio" (Mundo, 4/3). Começou a pôr as manguinhas de fora. Não foi por falta de aviso.

Sam Duart (Macapá, AP)

Ruínas da geopolítica

"O direito à vingança não nos traz paz, diz escritor Achille Mbembe sobre Israel" (Ilustrada, 4/3). Se é compatível com a democracia eu não sei dizer. Mas que o capitalismo é 100% compatível com a destruição do meio ambiente e da exploração da fome e da miséria de milhões para o enriquecimento de muitos, tenho certeza absoluta.

Marcelo Bondioli (Pindamonhangaba, SP)



A democracia formal do Ocidente é um engodo. É só observar o próprio Brasil, onde a elite econômica é política e sempre fica livre, mesmo com seus crimes comprovados.

Jaciara Coelho (Belo Horizonte, MG)



Nunca houve nem nunca haverá uma democracia plena no sentido de direitos, mas os regimes capitalistas ocidentais ainda são os que podem chegar mais próximos de algo parecido.

Benedito Claudio Pacifico (Duque de Caxias, RJ)



Eleição nos EUA

"Suprema Corte dos EUA libera Trump para disputar eleições" (Mundo, 4/3). Essa permissão representa o fim da maior democracia do mundo. O futuro dos EUA fica mais comprometido do que já estava.

Eduardo Guimarães (Rio de Janeiro, RJ)



Ótima notícia, mas tem que ver estado por estado, pois lá decide o colégio eleitoral. Será ótimo se o Trump ganhar. Varrerá a esquerda para a sarjeta de uma vez por todas.

Colombo Melo (São Paulo, SP)



Absurdo! O sujeito incentiva abertamente a invasão do Congresso e conspira um golpe com radicais não deveria sequer sonhar com eleições. Para mim é um sinal nítido de falha nas instituições.

Luiz Gomes (Fortaleza, CE)

Avanço tecnológico

Excelente crônica reflexiva de Ruy Castro ("Hal-9000 cabe hoje numa gaveta", 3/3). Qualquer filme terá elementos tecnológicos que não sobrevivem ao futuro. Mas, se o futuro sobreviver ao filme, mostrará que o significativo era a história ali contada, não os subterfúgios. No mais, o exemplo de "2001: Uma Odisseia no Espaço" é uma rara combinação exitosa entre livro e filme.

Adilson Roberto Gonçalves (Campinas, SP)

Parceria musical

"Willie Nelson vai sair em turnê com Bob Dylan, Robert Plant e sua família nos EUA" (Ilustrada, 3/3). Bob Dylan, o maior. Mais do que um brilhante compositor é um excepcional contador de histórias. O maior poeta vivo da atualidade e um dos maiores de todos os tempos. Em 2016, ganhou o Nobel de literatura por sua obra. Um gênio que se recusa a aposentar (graças a Deus).

Mario Donizete Pelissaro (Atibaia, SP)