Leitores apontam ações dos governos Lula e Bolsonaro para alta do PIB

Respeito às instituições (previsibilidade), corte do déficit, recomposição (insuficiente) do salário mínimo, reajuste do IR, investimento no setor automotivo, política industrial, perspectiva de crescimento etc. Esses são alguns dos fatores que explicam o PIB de 2023 ("PIB fecha 2023 com alta de 2,9% no Brasil", Mercado, 2/3).

Marcio Branco de Assis (Rio de Janeiro, RJ)



E o agronegócio foi o grande responsável pelo crescimento do PIB. E um Banco Central independente controlou a inflação. Agro e BC fortes, medidas do governo Bolsonaro.

Ari Jose Antonia (Florianópolis, SC)

Seleção de Dorival Jr.

Constatação: não temos mais jogadores extra série ("Dorival chama são-paulinos Rafael e Pablo Maia e palmeirense Murilo na primeira convocação", Esporte, 2/3).

Ricardo de C. Resende (Rio de Janeiro, RJ)

Funeral de Navalni

Não podemos esquecer que o regime ditatorial é apoiado pelo lulismo e bolsonarismo, os dois grandes movimentos iliberais em nosso país ("Funeral de Alexei Navalni em Moscou ocorre sob temor de repressão do governo Putin", Mundo, 2/3).

André Silva de Oliveira (Belém, PA)

Educação

Fico feliz ao descobrir que nosso país deu pequeno passo rumo à civilização e à diminuição das desigualdades ("Quão próximo estamos do cenário ideal em educação?", Priscilla Bacalhau, 1º/3). Podem reduzir verbas da saúde, do Exército, mas nunca da educação. É com ela que vamos garantir saúde de qualidade e mais igualdade amanhã.

Leonardo Poli (São Paulo, SP)

Fuga na penitenciária federal

Toda vez que há uma fuga dessas é claro que houve ajuda interna ("Luz desligada e uso de ferramentas indicam que fugitivos de Mossoró tiveram ajuda interna, diz PF", Cotidiano, 2/3). Que sejam descobertos e cumpram pena com aqueles que ajudaram a fugir. Só assim essa rede de corrupção carcerária vai acabar. O crime organizado surgiu dentro das cadeias não por acaso.

José Ricardo da Silva Souza (São Paulo, SP)

Discriminação na USP

O candidato é obviamente pardo ("Aluno processa USP após perder vaga em direito por não ser considerado pardo", Cotidiano, 2/3). Se ele não for pardo, então o número de pretos e pardos no Brasil é menos de 10%, e não 50% como dizem as estatísticas. E a nossa matriz indígena tem cabelo liso. Não seriam os com mistura indígena pardos? Há que eliminar a subjetividade das avaliações e substituí-las em caso de dúvida por um teste de DNA.

Natalia Braga e Silva (Fortaleza, CE)

Ciência racista

Há 70 anos, eu tinha 9 e estava no 4º ano do Grupo Escolar Paulo Setúbal, ouvi da professora que o Brasil era ótimo porque havia miscigenação ("Qual é a causa da degeneração da pele preta?", Bruno Gualano, Folha Corrida, 2/3). Ela explicou a palavra difícil: quanto mais pessoas brancas e pretas se casassem e tivessem filhos, com o tempo iriam ficar com a pele mais clara até branquearem. Minha colega de carteira, Idalina, preta, me olhou significativamente. Sempre me lembro do episódio quando leio reportagens como esta e a do rapaz rejeitado pela USP. Será que Idalina foi feliz?

Switlana Nowikow (Cotia, SP)