Para leitor, Barroso é desrespeitoso com a verdade histórica e vítimas da ditadura

Politização nas Forças Armadas

Interpretação equivocada ou interesseira ("Politização das Forças Armadas está superada e devemos saber ‘virar a página’, diz Barroso", Política, 6/4)? Mais um passando pano para milico golpista. E ainda vem com esse clichê ridículo de virar a página. Mal intencionado. Desrespeitoso com a verdade histórica. Humilhante para quem sofreu com a violência praticada durante a ditadura militar e desrespeitoso com a população brasileira. Quem vai fazer parar esse descaso institucional?

Adalto Fonseca Júnior (Vitória, ES)

Sessão plenária do STF, sob a presidência do ministro Luis Roberto Barroso, retoma o julgamento de ação de descriminalização do porte e uso de maconha - Pedro Ladeira - 6.mar.24/Folhapress

E a politização partidária em TRE, TSE e STF? Estas entidades públicas e as Forças Armadas não poderiam ter viés político partidário.

Maria Alice Costalonga (São Paulo, SP)

Invasão de embaixada

Absurda violação do direito internacional, quase equivalente a uma declaração de guerra ("Autoridades do Equador entram na embaixada do México e prendem ex-vice de Correa", Mundo, 7/4). O Equador caminha sobre águas turbulentas e colherá amargos frutos desse trágico plantio.

Emanoel Tavares Costa (Marília, SP)

Elon Musk e a censura

A pergunta que importa: e daí que o Elon Musk disse isso ou aquilo, Folha ("Elon Musk responde post de Moraes e pergunta a ministro por que ‘tanta censura’", Política, 6/4)? Até porque Musk é o típico hipócrita: ultraliberal quando lhe interessa, pediu há pouco tempo protecionismo ao Biden para proteger seus carros elétricos dos concorrentes chineses. E censura jornalistas e desafetos em sua rede social X.

Matheus Lourenço (São Paulo, SP)

O mesmo cara que enxerga censura onde não existe quis censurar um rapaz que mostrava na internet onde o avião dele estava pousado. Que incoerência, não?

Paulo Augusto (Rio de Janeiro, RJ)

Aceita like?

Nunca entendi por que você precisa de influenciador para tomar qualquer decisão ("Aceita like? Resistência de empresas a fechar parcerias com influencers cresce", Mercado, 6/4). Não sigo nenhum e os acho inúteis. Na minha época, influenciador era pai e mãe ou alguém da família.

Marlene Marquez Neves (Santos, SP)

Vale a pena repetir a piada que circula por aí há algum tempo: só existem muitos influencers porque existem muitos idioters.

Nelson Oliveira (Brasília, DF)

Destruição em Gaza

Será que estas 88 mil construções que foram destruídas ou danificadas em Gaza eram todas elas de terroristas do Hamas ("Mais de 88 mil construções já foram destruídas ou danificadas em Gaza", Mundo, 6/4)?

Jorge Oliveira (Campinas, SP)

Escritora atacada por cães

Todo carinho solidário à poetisa Roseana Murray, que dedicou a vida a aspergir delicadezas em forma de livros ("Escritora Roseana Murray é atacada por pitbulls em Saquarema", Cotidiano 6/4). Que violência absurda! Aos (ir)responsáveis por esses cães, todo o peso da lei e da verdadeira justiça.

Carlos Artur Felippe (Uberlândia, MG)

Roseana Murray publicou mais de 100 livros infantojuvenis na carreira - Reprodução/RJTV

Ziraldo

Ziraldo merecia ter feito parte da Academia Brasileira de Letras ("Morre Ziraldo, criador do ‘Menino Maluquinho’ e mestre da literatura infantil, aos 91", Ilustrada, 7/4)! Ele tinha tudo para ser indicado e eleito! Vá em paz, Ziraldo!

Valesca Menezes-Marques (Florianópolis, SC)

Uma grande tristeza. Mas, ao mesmo tempo, um sentimento aquece o coração pela honra de ter vivido o mundo de Ziraldo, pelas lembranças dos dias lendo seus livros na biblioteca da escola, pela alegria do reconhecimento que ele pode ter em vida. Sua missão está cumprida!

Emannuely Izidoro (Curitiba, PR)

Estatal do centrão

Lira, o rei do centrão, precisa deixar o Brasil respirar, o povo viver e Lula governar ("Congressistas escolhem empresas a dedo para receber verbas de ‘estatal do centrão’", Política, 7/4). Nada disso pode acontecer com o centrão dando as cartas e desgovernando o país.

Vera Queiroz (Rio de Janeiro, RJ)

É preciso reconhecer que os gastos dos governos, do Legislativo e do Judiciário estão sem a devida prestação de contas. Daí, a Lei da Transparência foi boa, a Lei de Acesso a Informação também, mas colocar na conta do cidadão fiscalizar o bom uso do dinheiro público é demais. Os tribunais de contas não funcionam, só gente da elite é indicada pelo Executivo. No Ministério Público e no Judiciário, só elite passa nos concursos. Assim nunca haverá fiscalização e punição.

Antonio Pimentel Pereira (Governador Mangabeira, BA)

Taxação de big techs

Engraçado que para todo problema a solução preferida do Estado é tributar mais e mais, como se os recursos obtidos fossem insuficientes para o sustento da coisa pública ("Governo Lula discute quatro frentes de taxação das big techs", Mercado, 7/4). Reduzir os desvios de recursos punindo quem os pratica, mudar a estrutura tributária, reduzir gastos de onde é possível (que tal regular o teto do serviço público e evitar que milhões sejam retidos por castas do Estado), nada disso é pensado.

Ronaldo Santos Cardeal (Salvador, BA)

Como estão isentando de impostos as igrejas dos mercenários, entre outras isenções absurdas, o jeito é taxar o entretenimento, que obviamente vai aumentar o valor das mensalidades. Absurdo.

Ana Barbosa (Curitiba, PR)

Lemann e Americanas

A cara de pau dessa gente chega a ser irritante ("Lemann diz que últimos dois anos não foram de muito sucesso após fraude na Americanas", Mercado, 6/4). É sempre um tapa na cara do trabalhador!

Celso Ribas (Almirante Tamandaré, PR)

Prisão preventiva

É importante que o caso seja esclarecido ("Polícia pede prisão preventiva de motorista do Porsche envolvido em acidente com morte", Cotidiano, 7/4). Familiares e policiais comprometidos indevidamente sejam processados e punidos. A vítima merece respeito, a família da vítima merece respeito, a cidade também.

Rocia Oliveira (Brasília, DF)