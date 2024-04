O que você acha dos ataques de Musk ao ministro Alexandre de Moraes? Opine

São Paulo

Neste final de semana, o bilionário Elon Musk, dono da rede social X (ex-Twitter), elegeu um novo alvo para direcionar seus ataques: o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes. A primeira manifestação de Musk a reverberar foi a publicação em post do ministro em que o empresário questionou o porquê de "tanta censura no Brasil".

Desde o sábado (6), ele está publicando mensagens afirmando que irá descumprir ordens judiciais brasileiras. Ele também disse que o ministro deveria renunciar ou sofrer impeachment.

Neste domingo, Moraes determinou a inclusão de Musk no inquérito que apura a existência de milícias digitais antidemocráticas. Ele aponta "dolosa instrumentalização criminosa" da rede e também uma campanha de desinformação sobre a atuação do STF e do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

O bilionário Elon Musk em conferência em Cracóvia, na Polônia - Sergei Gapon/AFP

A ala mais extremista da política brasileira defende que as decisões de Moraes vão contra a liberdade de expressão. O ex-presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, se posicionou a favor do bilionário durante live neste domingo.

Por outro lado, há quem defenda que o ministro do STF está garantindo a soberania do Estado brasileiro, além da segurança de informações divulgadas nas redes sociais e que afetam também as campanhas eleitorais do país. O ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, disse que o Brasil "não é a selva da impunidade e nossa soberania não será tutelada pelo poder das plataformas de internet".

