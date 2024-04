Leitora elogia capitão-tenente pioneira a levar navio até Antártida

Manobras inéditas

"Pioneira a levar navio até Antártida relata manobras entre icebergs e cobra igualdade de gênero" (Cotidiano, 1º/4). Bravo! Capitão-tenente Sabrina, que seu exemplo inspire a graduação e promoção de mais mulheres a postos como o seu; o Brasil precisa de muitas e muitas capitãs, tenentes, oficiais, engajadas com a pesquisa e o servir ao próximo.

Eunice Mitsue Siotani (São Paulo, SP)

Sabrina Fernandes, 34 anos, capitão-tenente da Marinha, foi a primeira mulher brasileira a conduzir um navio na Antártica - Divulgação/Marinha do Brasil

Questões energéticas

"Ainda não vi plano no Brasil para petróleo bancar transição energética, diz Ana Toni" (Mercado, 31/3). Eita governinho ruim. Não é exatamente esta secretária que deveria formular a transição?

Henrique Marinho (Brasília, DF)

Não deixam o Brasil acumular riquezas, como ele vai ter fundo para a transição?

Luis Augusto Batista Couto (Belém, PA)

Conduta e privilégios

"Ricos (não) merecem o que têm?" (Michael França, 1º/4). Seu texto espelha a realidade muito bem. Só que olhar para ela dá um desânimo. Como fazer nascer uma nova humanidade? Uma que pensa no coletivo? Você tem uma leitura realista, que tal escrever sobre exemplos de virtude no Brasil e no mundo? Como, quem e quantos estão colaborando por um mundo melhor? Há luz no fim do túnel?

Luz Heli Maria de Paiva Oliveira (São José dos Campos, SP)

Nosso Congresso hoje é composto de lobistas e milionários. Caem por terra, então, os ideais de representação popular, da casa do povo, da ordem democrática e da justa distribuição das riquezas. Poder político para quem já goza do próprio poder econômico é a raiz da injustiça.

Ana Maria Beghetto Pacheco (Curitiba, PR)

Texto brilhante, trata de coisas óbvias que as pessoas fingem não ver. O discurso hipócrita da meritocracia omite que não há mérito em largar na frente e chegar primeiro porque nasceu rico, homem e branco.

Ricardo Knudsen (São Paulo, SP)

Funcionalismo público

"Apenas 6,7% dos servidores públicos federais são da Geração Z" (Mercado, 31/3). Até onde eu sei, essa geração não está proibida de fazer concurso. É só estudar, galera, que vocês aumentam esse percentual.

Luciano Fernandes (Salvador, BA)

Gestão de tempo

"Pessoa mais complicada que relógio suíço às vezes é só chata mesmo" (Bia Braune, 31/3). Eu sou tão chato que nem no espelho me olho, mas, diferentemente do marcador de horas, estou sempre atrasado ou adiantado demais. E tem gente que ainda me dá corda...

José Eduardo de Oliveira (Patos de Minas, MG)

A beleza de um relógio suíço é a mecânica analógica, algumas vezes artesanal, que ainda conseguimos entender com os olhos, ou tentar entender. O relógio digital é muito mais eficiente, mas é frio. Acho que hoje relógio mecânico e digital possuem dois propósitos distintos, a poesia ou a eficiência.

Gilberto Rosa (Rio de Janeiro, RJ)



Metano

"Aterros sanitários impulsionam aquecimento do planeta mais do que se sabia, mostra estudo" (Ambiente, 1º/4). Precisamos reduzir todo o consumo possível!

Aderval Rossetto (Catanduva, SP)

Já passamos do ponto de não retorno, trata-se, portanto, de desacelerar o fim. O final já está traçado.

Marcelo Magalhães (Rio de Janeiro, RJ)

Gostaria de parabenizar a Folha pela reportagem. A emissão de metano é um grande desafio, mas também pode ser uma extraordinária oportunidade. No PL 4516/2023, do Combustível do Futuro, que tive a honra de relatar, incluí o Programa Nacional de Descarbonização do Gás Natural e de Incentivo ao Biometano para inserir o biometano na matriz energética brasileira. Com o aproveitamento do biometano, podemos transformar um passivo ambiental em fabuloso ativo energético.

Arnaldo Jardim, deputado federal (São Paulo, SP)

Investimentos

"Três fatores devem direcionar a forma como um idoso investe" (De grão em grão, 31/3). Excelente! Como pessoa idosa, tenho mantido meus investimentos em IPCA com vencimento até 2029, no máximo. O artigo me trouxe uma perspectiva nova, que não fui capaz de pensar por conta própria. Gostaria de alongar meus investimentos, mas não sei onde buscar produtos com escalonamento anual, como sugerido no texto.

Fatima Pereira (Rio de Janeiro, RJ)



E o investimento para quem tem vida muito incerta, por exemplo? Tipo alguém com uma idade biológica semelhante à sua, mas cuja expectativa de vida seja de alguém com idade entre 90 e 95 anos. Ou seja, que quer ter suas reservas mais ou menos seguras para o potencial futuro, mas de fácil sucessão para seus filhos na alta eventualidade. Fundos de previdência fazem sentido neste cenário, ou tem outra sugestão?

Angelica Francesca Maris (Florianópolis, SC)

Reparação

"Sucuri famosa por vídeos em Bonito (MS) morreu de causas naturais, aponta perícia" (Ambiente, 1º/4).

Embora lamentando a morte de um animal tão extraordinário de nossa fauna, é um alívio saber que a Anajulia não foi vitimada por um gesto de desprezo humano por outras espécies animais —conforme noticiado inicialmente, com a agora desmentida versão de que a sucuri teria sido abatida a tiros.

Jonas Nunes dos Santos (Juiz de Fora, MG)

Desigualdade de gênero

"Os casais e as questões de gênero" (Vera Iaconelli, 1º/4). Mais um texto fundamental para a compreensão desse fosso em que nos metemos.

Luana Santos (São Paulo, SP)

Como começar a falar de algo que se encontrava corporificado, em diferentes níveis, em ambos os sexos? Os homens sem querer abrir mão dos seus privilégios e as mulheres sem se perguntarem pelo seu desejo.

Anete Araujo Guedes (Belo Horizonte, MG)