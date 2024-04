Renovei o estoque de milho para pipoca para assistir à possível cassação de Moro, diz leitor

Possível cassação

"Julgamento que pode cassar Moro começa nesta segunda no TRE e deve durar até três sessões" (Política, 31/3). Grande prova de que o sistema corrupto une-se para se proteger. PT e PL formam chapa para derrubar um senador eleito de forma democrática, instrumentando o golpe através de instância superior, cujos ministros são todos indicados por políticos.

Daniel Marques (Curitiba, PR)

Renovei o estoque de milho para pipoca. Assistir de camarote ao protagonista da maior farsa jurídica da história do país perder seu mandato, vai ser um programa e tanto.

Marcelo Masiero (Salvador, BA)

O senador Sergio Moro durante sessão da CPMI de 8 de janeiro - Gabriela Biló/Folhapress

60 anos do golpe

"São Paulo esquece as marcas da ditadura militar" (Política, 31/3). Brasil não pode esquecer que viveu um golpe dos militares, famílias que até hoje sofrem esperando para saber onde estão os corpos de seus familiares desaparecidos, pessoas que até hoje sofrem as sequelas das violências sofridas. Silêncio é um pacto perverso de desrespeito e o Brasil não pode deixar que esqueçam um tempo tão violento porque há criaturas que acham que a ditadura militar é o melhor modo de viver, vide o 8 de janeiro.

Gerlane Souza (São Paulo, SP)

"Ato reúne Dirceu, Suplicy e Erundina e relembra golpe de 1964 com recados a Lula e Bolsonaro" (Política, 31/3). Assisti ao filme "Argentina, 1985" e senti vergonha de ser brasileira. Vendo o que aconteceu com os argentinos, entendi coisas sobre a nossa ditadura. Em um processo judiciário legítimo, a nação argentina pôde compreender claramente que não se pode permitir, nunca mais, que pessoas sejam executadas e torturadas em nome de um poder baseado no uso simples da força bruta.

Maria Gonçalves (Pindamonhangaba, SP)

Descaso histórico

"Conto de fadas amazônico" (Lygia Maria, 31/3). Nunca antes a Amazônia foi fundo de fotografias tão mágicas. Enquanto isso, a história recente de uma ditadura ficou sem uma palavra, assim o povo nunca terá noção exata do que seja uma nação. Saímos de um péssimo governo para um enganador. Precisamos de um Ciro.

Graça Almeida (São Paulo, SP)

O sujeito tem que ser muito ingênuo para acreditar em lorotas do governo francês. É só ver a história. Onde eles pisaram e produziram desenvolvimento?

Paulo Cury (Rio de Janeiro, RJ)

Texto parcial, o foco é só nos dados ruins, ignora completamente os avanços e o esforço gigante que tem sido feito para consertar o desmonte dos quatro anos de desastre bolsonarista ambiental. É complexo, levaremos muitos anos para recompor o que foi destruído. O governo Lula fala mais do que faz, mas tem uma política ambiental, uma equipe competente e dialoga com o mundo.

Márcia Meireles (São Paulo, SP)

Marco comparativo

"Brasil terá mais médicos por habitantes do que EUA em 2025, diz estudo da USP" (Mônica Bergamo, 31/3). É impressionante como no Brasil todo mundo quer ser médico e advogado, enquanto países avançados formam engenheiros e cientistas. Houve a necessidade do aumento de escolas de medicina, mas agora me parece oportunismo político e econômico. Tem que se investir agora em aumento de boas residências médicas.

Talvanio Jose de Oliveira (Varginha, MG)

O Brasil já tem advogados a dar com o pau, e a pior e mais cara Justiça do mundo. Ao que tudo indica, nossa saúde segue pelo mesmo caminho.

Roberto Rangel (Juiz de Fora, MG)

Política externa

"Governo Lula produz parecer que embasa possível vinda de Putin ao Brasil no G20" (Mundo, 31/3). Uma batata que nenhum governo quer na sua mão. Se o Putin, Zelenski ou seja quem for cometeram crimes de guerra, que se pague nos órgãos competentes. Não entra nessa, Lula, deixa essa batata com quem os condenou!

Antonio José Santana (Camaçari, BA)

Seria o caso de se fazer uma grande manifestação anti-Putin nas ruas. A maioria da população brasileira não deve querer a presença dele em solo brasileiro.

Telma Saraiva (Campinas, SP)

Crime e política

"Lima Barreto e o mar de lama" (Marcus Melo, 31/3). Uma das maiores contribuições da Lava Jato foi desmoralizar o combate à corrupção.

Carlos Fernando de Souza Braga (São Paulo, SP)

Produtores locais

"Conheça os queijos que Lula deu a Macron e veja como comprá-los" (Comida, 1º/4). O país só melhora se sua elite valoriza seus produtos e bens culturais. Lula fez um golaço.

Ivan Bastos (Nova Friburgo, RJ)

Foi boa ideia. Claro que franceses não vão importar queijo e espumante, mas pode consolidar o mercado nacional para essas marcas e outras das mesmas regiões.

Paulo Danilo Farina Jr. (Rio de Janeiro, RJ)

Honestidade

"‘Tanto menti, que comecei a mentir minha própria mentira’" (Becky S. Korich, 1º/4). Muito bom o texto. Com elegância, falou de um comportamento comum a todos e que, de tão comum, nem se percebe que se faz.

Margareth Pinheiro (Cuiabá, MT)

Nossa, que texto brilhante! Mas, infelizmente, eu não posso aceitar a sugestão de passar um dia inteiro sem mentir, pois, ao final da jornada, estaria divorciado, desempregado, cancelado e com muitos processos por danos morais nas costas. Mas admito que a sugestão é bastante intrigante e inovadora.

Alexandre Marcos Pereira (Ribeirão Preto, SP)

Faz parte do ser humano mentir. Se alguém não mente, não é ser humano.

Hipolito Lima do Carmo (São Paulo, SP)