Leitor se diz preocupado com conservantes e qualidade da farinha em pães de forma industrializados

"Pães de forma têm alto teor alcoólico e poderiam até afetar bafômetro, diz associação" (Mercado, 10/7). Em geral, os ingredientes são farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, glúten, sal, óleo vegetal de soja, vinagre e cloreto de potássio e conservantes. A quantidade de conservantes e a péssima qualidade da farinha causam muita preocupação, junto com outros ingredientes secretos.

Jose Eduardo Marinho Cardoso (Rio de Janeiro, RJ)

Governo Lula

"Quaest: Avaliação positiva de Lula vai a 36% e a negativa agora é de 30%" (Política, 10/7). Desempenho mediano em termos de aprovação. Nem espetacular, como alguns propalam, e muito menos péssimo, como alguns querem fazer parecer.

Marcelo Simões (São Paulo, SP)

Governo só está preocupado com sua aprovação, com pesquisa e popularidade. Pautado em promessas, aumento real do salário mínimo, redução da taxa de juros e por aí vai. Não gosto do Haddad, mas é o único dos ministros que segura as pontas do governo. Os demais sequer se pronunciam.

Jair Pereira (Medianeira, PR)

Abaixo das expectativas

"Inflação desacelera a 0,21% em junho e fica abaixo das projeções" (Mercado, 10/7). A expectativa de mercado erra sempre! Coitado de quem deixa o dinheiro com estes especialistas! O Lula tem muita sorte!

Emerson Luis de Moraes (São Paulo, SP)

Não tem justificativa para os juros altos.

Jarbas Cabral (Vespasiano, MG)

Nos supermercados os preços só subindo, o preço dos remédios vai muito além da inflação e o salário dos trabalhadores, principalmente o salário mínimo, não acompanha a corrida dos preços. E a vida não está fácil para ninguém, a não ser para os privilegiados que ganham salários estratosféricos.

Silene Maria de Sousa (Goiânia, GO)

Sistemas de seguridade

"STF tem de preservar a reforma da Previdência" (Editoriais, 10/7). Com o mesmo argumento de finanças governamentais combalidas, que tal defender também a revisão das isenções tributárias para as empresas (que inclusive são superiores ao déficit da Previdência pública)?

Enrica Souza (São Paulo, SP)

Eufemismo

"Não há extrema direita moderada" (Thiago Amparo, 10/7). Já se percebe na imprensa a introdução de um malicioso eufemismo. De quem não nega mas tem certos pudores em admitir. Então, substituir a expressão extrema direita, de conotação pejorativa, por ultradireita, como quem quer normalizar o extremismo dentro da democracia.

Antônio Beethoven Cunha de Melo (São Paulo, SP)

Se moderada fosse, extrema não seria, nem aqui em Minas, onde tem tantos municípios, que temos até o de Extrema.

Gildázio Garcia (Ipatinga, MG)

Estratégia educacional

"Escolas criam estratégias para tentar tirar os alunos do celular" (Educação 9/7). De nada adianta os pais pedirem a proibição na escola se quem fornece o celular para o adolescentes são eles mesmos. Não há incentivo algum para que os alunos deixem os aparelhos de lado, e estes equipamentos atrapalham muito o processo de ensino-aprendizagem. A proibição pode não ser o melhor caminho, mas deixar como está também não é mais possível.

Sabedoria

"Sobre a brevidade da vida e o medo da barata" (Mirian Goldenberg, 10/7). Eu lamento muito não ter tido maturidade antes, para aproveitar as histórias dos mais velhos. Quanta herança preciosa eu teria dos meus familiares! Mas vivi sem tempo ou interesse para escutá-los.

Márcia Corrêa (Porto Alegre, RS)

Colunista

"Evidências que Roger Waters nega" (Mariliz Pereira Jorge, 9/7). Diante das platitudes ditas por quem prefere a cegueira das ideologias, a articulista nos narra os fatos com toda sua crueza e insultante realidade, ou seja, um texto a nos relatar o que nos ocultam. Mariliz Pereira Jorge nos faz entender os motivos pelos quais a liberdade de imprensa se faz tão necessária às democracias nos dias atuais; nos faz refletir que nem sempre é possível viver ao som de "Comfortably Numb".

Fabio Simas (Mogi das Cruzes, SP)

Energia limpa

"Brasil pode enriquecer com energia renovável para IA" (Ronaldo Lemos, 7/7). A Abrema (Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente) destaca a importância do avanço do marco legal para o hidrogênio, que, vale a correção, trata-se do PL 2308. O projeto é um pilar para transformar o Brasil em protagonista da economia verde global. Na esteira das matrizes energéticas sustentáveis, ainda temos o biometano, que transforma um passivo ambiental em ativo ecológico ao mitigar emissões de gases de efeito estufa. O Brasil tem tudo para liderar essa corrida.

Pedro Maranhão, presidente da Abrema (São Paulo, SP)

Manifestação

A Associação dos Oficiais de Justiça Federais em Pernambuco repudia o artigo "Esconde-esconde com a lei", (Ruy Castro, 27/6). É inadmissível tal desrespeito com servidores, maculando a função em um desserviço à população. Os termos do texto demonstram claro desconhecimento que não só a imprensa, mas grande parte da população, tem em relação ao trabalho dos oficiais de Justiça. Não aceitamos nenhum ataque sobre a nossa realidade!

Isaac Oliveira, presidente da ASSOJAF-PE (Recife, PE)