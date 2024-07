'Em termos de caráter, são cara de um, focinho do outro', diz leitora sobre Milei e Bolsonaro

Amizades e semelhanças

"Milei evita Lula e deve vir ao Brasil pela 1ª vez para encontro com Bolsonaro" (Mundo, 1º/7). Figura repulsiva. Lamento pelo povo argentino. Aliás, todos que estarão nesta reunião são repulsivos. Lamento pelo Brasil.

Beatriz R. Alvares (Campinas, SP)

Milei e Bolsonaro, em termos de caráter, são cara de um, focinho do outro.

Rita Lopes (São Paulo, SP)

Javier Milei, presidente da Argentina, e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) durante encontro em Buenos Aires, na Argentina, em 2023 - @carmeloneto no Instagram

Eleições nos EUA

"Biden admite a aliado que está avaliando se pode salvar candidatura, diz NYT" (Mundo, 3/7). A insistência de Biden na candidatura sinaliza ao menos três grandes preocupações políticas: 1) o apego pessoal ao poder vendido como condição única da real possibilidade de cuidar da coisa pública; 2) o etarismo nas tradições políticas que ignora o potencial das novas gerações; 3) a equivocada compreensão de que o poder da mulher na política é ser coadjuvante. Em tal contexto, a democracia se debate, fica confusa e sem quase nada a nos dizer.

Luís Fabiano dos Santos Barbosa (Bauru, SP)

"Somente Michelle Obama poderia derrotar Trump nas eleições, de acordo com pesquisa" (Mundo, 3/7). Seria uma atitude nobre e para o bem da democracia americana e mundial a desistência de Joe Biden em prol de Michelle Obama. Ela é a única em condições de bater o abjeto e nocivo Donald Trump.

Paulo Bittar (São Paulo, SP)

Desinformação

"Bolsonaristas articulam tirar poder da AGU após governo Lula mirar fake news" (Política, 2/7). Uma das coisas mais tristes que existem numa sociedade é a criação planejada de mentiras e ofensas. Isto precisa acabar. Mas entendo que o mecanismo para extirpar fakes deve vir de um órgão neutro, nem de governo e nem de oposição, pois ambos têm interesses políticos e agem acima da verdade, buscando o poder.

Carlos Eduardo Cunha (São Paulo, SP)

Fala equivocada e equiparação

"Zambelli chama Benedita de ‘Chica da Silva’, apaga post e alega confusão com nome" (Política, 3/7). Mais uma de Carla Zambelli, aliás, passou da hora de esta mulher ser condenada pelos diversos

crimes cometidos.

Marcos Barbosa (Casa Branca, SP)

E se fosse Benedita da Silva que tivesse trocado o nome da Zambelli, esta iria aceitar pedidos de desculpas ou sairia com revólver em punho, como fez em São Paulo?

Raymundo de Lima (Maringá, PR)

"Me confundi, mas é como se me chamassem de Carla Thatcher, diz Zambelli sobre chamar Benedita de ‘Chica da Silva’" (Mônica Bergamo, 3/7). Margareth Thatcher era tão odiada que muitos saíram às ruas para comemorar quando ela morreu, porém tinha uma história de vida muito decente e alcançou feitos surpreendentes, de modo que é verdadeiramente ultrajante essa criatura se comparar a ela.

Gustavo Souza Machado (Belo Horizonte, MG)

Relembrar é viver

Como aprecio as reportagens históricas que têm sido publicadas próximas às datas em que ocorreram tempos atrás! Cito as mais recentes sobre a Confederação do Equador ("Rebelião há 200 anos no Nordeste impulsionou debate sobre República e fez oposição a dom Pedro", Política, 1º/7) e o ataque à cidade de São Paulo decorrente da quartelada no governo Arthur Bernardes ("Maior ataque a SP matou 500, destruiu famílias e fez 1/3 da população fugir há 100 anos", Política, 3/7). Prossigam com elas, pois é sempre bom para rememorar e aprender!

Debora Nogueira Targas (São Paulo, SP)

Legado artístico

"Pabllo Vittar é a herdeira de RuPaul e futura rainha global, diz o New York Times" (Ilustrada, 30/6). Se Pabllo for para Las Vegas, ela não volta mais. É de lá para o mundo. Espero que um bom empresário internacional possa agenciá-la.

Roberta Melissa Oliveira Sales (Diadema, SP)

Pabllo não tem um timbre bonito, mas por tudo que representa, e por ter uma postura e uma luz enorme em cena, merece todo esse reconhecimento. Não deixa de ser uma Carmen Miranda (os puristas vão enlouquecer) 80 anos depois. Carmen cantava bem, mas o timbre também era cansativo. Suas performances espetaculares a levaram para todo o mundo. Foi um ícone, o que, ao que parece, será o destino de Pabllo. Orgulho.

Flávio Taylor (São Paulo, SP)

Habilidade em perguntar

Com as citações de Albert Einstein e Miguel Nicolelis, o imortal Arnaldo Niskier ("As ilusões da inteligência artificial", Opinião, 3/7) nos presenteia com uma reflexão sobre a importância do prompt na busca de informações nos aplicativos que exploram a inteligência artificial generativa. Saber perguntar é, cada vez mais, uma forma segura de obtenção das competências que levam à ação transformadora da sociedade.

Fauzi Timaco Jorge (São Paulo, SP)

Regras no STF

Não é exagero constatar que não somos um país sério. Nosso espelho é Macunaíma, um herói sem caráter. Terra dos "jeitinhos" e do compadrio, onde as relações cordiais, de coração, devem prevalecer sobre as formais e legais. Sendo assim, o STF não podia ser diferente, pois ética é questão de caráter ("STF precisa adotar um código de ética", Editoriais, 4/7). Pobre país.

Ângela Luiza S. Bonacci (São José dos Campos, SP)

O Judiciário deve sim elaborar para si um código de conduta. Todo cidadão brasileiro com um mínimo de informação recrimina a postura de membros dessa instituição em eventos de objetivos nada transparentes.

Maria Elza Sigrist (Campinas, SP)

Não há necessidade nenhuma de copiar o americano, mas um código de ética no STF é necessário. Assim como também uma ampla reforma administrativa nos Três Poderes, cortando benesses e penduricalhos no serviço público.

Debie dos Santos Bastos (São Paulo, SP)