'Gente como o Musk se sente dona do mundo e se julga acima dos Estados', diz leitor

Notificação

"Moraes intima Musk em tuíte para que X indique representante, sob pena de suspensão" (Política, 28/8). Gente como o Musk se sente dona do mundo e se julga acima dos Estados. Está certo o STF, na pessoa do Moraes, ou seja, como este cara quer operar sua empresa no Brasil sem ter, sequer, um representante que responda pela empresa?

Carlos Alberto Ceretta (Balneário Camboriú, SC)

Ele notificou a advogada responsável pela causa também. Não se preocupem com essa notificação no X, que é ilegal, atípica, blá- blá-blá. É só bom humor, mesmo.

Luís Henrique Oraggio (Campinas, SP)

Decisão correta. Toda empresa que tem usuários, segundo a lei, deve ter um representante no país, pois caso um usuário precise questioná-la juridicamente, terá como fazer. O Musk responde a diversos processos nos EUA, mas não tirou nenhum representante de lá. Só aqui no Brasil faz esse joguinho.

Patricia Pedrosa (Brasilia, DF)

Intimação a Elon Musk, dono do X, foi feita por meio da página do STF em rede social - David Swanson/REUTERS

Posicionamento brasileiro

"Já ficou ridículo" (Hélio Schwartsman, 27/8). Ninguém defende que o Brasil rompa relações com a Venezuela, da mesma forma como ninguém espera que rompamos com a China, a Rússia, o Egito, a Arábia Saudita. Bastaria não justificar e legitimar o regime chavista, como fez Lula após sua posse e acaba de fazer o PT. Manter relações não significa favorecer seu regime.

Hernandez Piras (São Paulo, SP)

Ridículo foi o papel do governo ao estender tapete vermelho ao ditador, ao dizer que democracia venezuelana tem muitas eleições, ao tentar vender Maduro para outros países da América do Sul e levar um "chega para lá" ao promover um tratado com os EUA imaginando que o ditador aceitaria uma derrota nas eleições. O Brasil está sendo ridículo o tempo todo.

Igor Cornelsen (São Paulo, SP)

Novo formato

"Leitores consideram novo formato da Folha prático e inovador" (Política, 27/8).Sou leitor do jornal praticamente desde quando aprendi a ler, há uns 27 anos. Um hábito do meu avô, do meu pai e meu. Me sinto honrado por isso. A Folha é todo dia! Recebi o impresso por muitos anos e agora, com o digital, me sinto tentado a passar na banca domingo. Que prazer!

Luiz Cláudio Lopes Rodrigues (São Paulo, SP)

Assino a versão digital há mais de dez anos e acho que o diferencial não é o conteúdo, e sim o layout.

Mario Takahiro Nishida (São Paulo, SP)

O formato poderia muito bem ter chegado há 40 anos, quando liamos impresso. Vou comprar um para matar a saudade.

Adilson da Silva (Arujá, SP)

Gostei do formato, mas o mais importante é o conteúdo. Algumas concessões ao mercado são naturais; afinal não há imprensa sem grana. Democracia custa caro!

Nacib Hetti (Belo Horizonte, MG)



Paralimpíadas

"Gabrielzinho transforma prata no 1º ouro do Brasil nas Paralimpíadas de Paris-2024" (Esporte, 29/8). Sem o glamour da cobertura ao vivo que têm os atletas olímpicos, nossos paralímpicos logo no primeiro dia já nos orgulham com o ouro. E com o fenômeno Gabrielzinho, que confirmou seu favoritismo.

Jonas Nunes dos Santos (Juíz de Fora, MG)

Que atuação vibrante e confiante, Gabrielzinho! Você falou e cumpriu.

Vitor Luis Aidar Santos (Jaboticabal, SP)

Gabrielzinho, você é ouro!

Gisele Cezaro Burger (Porto Alegre, RS)

Eleições 2024

"Pablo Marçal diz tomar atitudes idiotas por causa da mentalidade dos eleitores" (Política, 28/8). É necessário concordar com Marçal. Somos um povo de uma precariedade assustadora.

Rose Lunardi (Santa Rosa, RS)

Marçal chamou seus eleitores de idiotas. Depois pediu desculpas alegando que "precisou" bancar o idiota. Ou seja: ele também quer agradar aos que rejeitam seu estilo. O que importa é: que tipo de governante seria com esse nível de escrúpulos? Ele é bom em ganhar dinheiro na internet. Que se atenha a essa atividade e nos deixe em paz.

Helena Hawad (Rio de Janeiro, RJ)

Congresso

"Manifesto Constitucionalista" (Conrado Hübner Mendes, 28/8). Li este Manifesto como um verdadeiro documento histórico que os brasileiros de boa-fé deveriam assinar. O diagnóstico preciso do momento atual conclui com uma chamada ao nosso engajamento na defesa da preservação dos avanços que a Constituição de 1988 propõe.

José Bueno (São Paulo, SP)

Texto genial. Mas como transformar em ações efetivas? Mobilização por meio de canais institucionais etc, é tão efetivo quanto tentar convencer um cardume de piranhas a não te devorar.

Ana Pinho (São Paulo, SP)

Apuração

"Alunos da UFRJ expulsam professor de campus sob acusação de transfobia e capacitismo" (Educação, 28/8). Somos senhores da palavra antes de dizê-la. Depois, somos escravos dela. Um professor saber disso.

Vanderlei Vazelesk Ribeiro (Rio de Janeiro, RJ)

Foi com os professores que mais detestei com os quais mais aprendi. Por que não convidaram o professor para debater, e aí discordar com base no que acreditam? A dialética morreu.

Cintia Magalhães (Salvador, BA)