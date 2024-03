Comando do PSDB anula eleição de Marco Vinholi em São Paulo

São Paulo

A Executiva nacional do PSDB anulou a eleição que havia definido o ex-deputado Marco Vinholi como presidente do partido no estado de São Paulo. A decisão foi tomada na noite desta sexta (8), em encontro que reuniu 30 membros da cúpula.

O presidente nacional do partido, Marconi Perillo, submeteu o caso envolvendo o diretório paulista aos membros da executiva, que definiram invalidar o pleito estadual e indicar uma executiva temporária para São Paulo até que a situação seja resolvida.

O partido ainda não fez um anuncio da decisão. Procurado pela Folha, Marco Vinholi disse que aguardaria um posicionamento oficial do PSDB nacional.

O PSDB de São Paulo elegeu, na quarta-feira (6), o ex-deputado para comandar a executiva estadual. A realização da reunião, contudo, foi contestada por uma ala da sigla.

Marco Vinholi durante o lançamento do livro "João Doria - O poder da transformação", do jornalista Thales Guaracy, na Livraria Travessa no Shopping Iguatemi - Mathilde Missioneiro - 27.mar.23/Folhapress

Em nota, a Executiva estadual havia informado que, na data prevista, foi "realizada a reunião que elegeu a executiva estadual do partido com 97 votantes de um diretório com 105 membros, mais de 92%".

Ainda segundo o texto, "o resultado fala por si só, representa a vontade da imensa maioria do partido em SP, onde a democracia partidária é um dos pilares fundamentais estabelecidos desde Mario Covas na construção do partido que se tornou um dos mais importantes partidos da história do estado de SP."

Ligado aos ex-governadores João Doria (ex-PSDB, que anunciou sua desfiliação no fim de 2022) e Rodrigo Garcia (PSDB), Vinholi já havia ocupado o cargo entre 2019 e 2023. Hoje ele é um dos diretores do Sebrae-SP.

A escolha de Vinholi na reunião virtual, que teve a presença de mais da metade do diretório estadual, enfrentou oposição do grupo do agora ex-presidente estadual da sigla, Paulo Serra, que é prefeito de Santo André, ligado ao governador gaúcho Eduardo Leite e integra o setor que rivalizou com Doria. Paulo Serra também preside a federação PSDB-Cidadania em São Paulo.

Há reclamação de que membros do diretório não ficaram sabendo da reunião e de que a escolha por Vinholi não pacifica o partido.

Fragmentado e diminuído após a derrota no estado em 2022, o partido buscou uma unificação em São Paulo e conseguiu apresentar uma chapa única para o novo diretório estadual, eleito no último dia 25.

Mas, na etapa seguinte, em que os membros do diretório elegem a nova executiva, voltou a haver impasse entre os grupos de Vinholi e Paulo Serra —reproduzindo a divisão que o partido enfrenta desde as prévias para presidente da República de 2021 entre Doria e Leite.

Em 2026, Paulo Serra vislumbra concorrer ao governo paulista, enquanto Vinholi pretende ser candidato a deputado federal.

Desde o dia 25, a escolha do novo presidente tinha sido adiada duas vezes.