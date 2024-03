Cultivar relações ajuda pessoas idosas a manter saúde em dia

São Paulo

Todos os dias ao acordar, Zuleika Machado faz alongamentos ainda na cama. Depois, ela toma seus remédios —todos prescritos pela geriatra, ela garante— e, então, se levanta para o café da manhã. Às terças e quintas, sua rotina inclui os atendimentos que ainda faz como dentista.

Ela acumulou muitos pacientes ao longo de seus 80 anos, 42 deles dedicados à periodontia. O trabalho é uma das atividades que a mantém feliz e disposta, mesmo após a morte do marido.

"Procuro me ocupar, sem deixar de fazer as coisas por pensar que estou sozinha. Ele partiu, mas eu continuo fazendo o que tenho que fazer: cuidando da família, da vida e da saúde", diz ela.

Zuleika Machado, 80, no consultório odontológico em que atende duas vezes por semana

A impossibilidade de contato com os familiares foi uma das piores partes das duas semanas em que Estelinha Bezerra, 94, ficou internada com Covid, ainda no início da pandemia, em 2020. "Sofri durante 14 dias, entre a vida e a morte, pedindo a Deus para que alguém da minha família se aproximasse, mas não tinha esse direito."

Ela passou dez dias na UTI, em um hospital privado em São Paulo, e teve uma recuperação com sequelas físicas e emocionais, inclusive um quadro de depressão. "O psiquiatra me explicou que não era só tomar remédio; eu tinha que passear, conversar, fazer atividade física, ler um livro", conta.

Além da família, os 470 mil seguidores que hoje acumula no Instagram foram fundamentais para sua saúde mental. A ideia de criar um perfil para compartilhar os pensamentos espirituosos de Estelinha partiu do filho Josafá Vilarouca, 50, em 2023, como uma tentativa de movimentar o dia a dia da mãe.

"Eu amo essa população que me ama. Seria muito bom se eu tivesse o prazer de receber todos aqui neste apartamento. Será que ia caber?", ela brinca.

Estelinha Bezerra, 94, em sua casa, em Santo Amaro, zona sul da capital paulista. Ela faz fisioterapia três vezes por semana e mantém alimentação balanceada

Cultivar as relações ajuda no bem-estar emocional, que é um dos fatores especialmente importantes para fortalecer o sistema imunológico dos idosos, segundo o geriatra Jarbas Roriz, membro da Comissão de Imunização da SBGG (Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia).

Outros aspectos de um estilo de vida saudável são reduzir o estresse, ter uma alimentação saudável, praticar exercícios físicos, não fumar e dormir bem. "Quando esses pilares são obedecidos, o sistema imune corresponde e a pessoa alcança uma maior longevidade", afirma.

Com problemas de locomoção, Estelinha conta com a ajuda de cuidadoras, mas faz o que pode por conta própria, como exercícios de fisioterapia todas as segundas, quartas e sextas. Um problema com o convênio médico a fez perder o acompanhamento das fisioterapeutas, com quem ela aprendeu os movimentos.

Assim que sente algum desconforto na garganta, a Rainha do Batom —como Estelinha se intitula nas redes— recorre às combinações caseiras de própolis com mel e limão ou alho assado na manteiga. "Logo, eu fico boa. E, graças a Deus, tenho muita dificuldade de gripar."

Ela também costuma evitar aglomerações e mantém distância de pessoas que aparentam estar com algum sintoma.

De acordo com Roriz, por serem ricos em vitaminas e minerais e possuírem potencial ação imunomoduladora, os alimentos citados por Estelinha podem ser úteis de modo preventivo, mas não têm eficácia comprovada contra um quadro gripal já instalado.

Zuleika ficou gripada há cerca de um ano. Logo que teve tosse resolveu ir ao hospital, onde o médico lhe prescreveu um antigripal. "Era uma gripe normal, mas eu acho que, qualquer coisa que a gente sente, deve procurar [o médico]."

Segundo Roriz, o ideal é de fato buscar atendimento no início dos sintomas. No Brasil, entre 70% e 80% das mortes relacionadas à influenza acontecem entre idosos, segundo a versão mais recente do guia de vacinação da Sbim (Sociedade Brasileira de Imunizações) e da SBGG.

O médico esclarece que a reação do sistema imunológico de idosos pode ser diferente, o que leva a sintomas não tão aparentes e a risco aumentado de complicações, que variam de amigdalites e sinusites a pneumonias.

A gripe e a pneumonia podem levar a um estado de confusão mental, ocasionado por uma sobrecarga no sistema nervoso central, já em processo de degeneração natural em pessoas com idade mais avançada.

"Com a infecção viral, o cérebro tem que agir para identificar o vírus e fazer o sistema imunológico trabalhar, e o idoso pode não ter reserva cerebral para essa demanda", explica o especialista.

O estado, reversível, faz com que o paciente passe por um tipo de amnésia. Foi o que aconteceu com o ator Tonico Pereira, 75, em dezembro de 2021. Com um quadro de influenza A que evoluiu para uma pneumonia, ele ficou cinco dias na UTI de um hospital privado no Rio de Janeiro.

Ator Tonico Pereira, 75, teve influenza A e pneumonia no final de 2021 e ficou internado na UTI

"Tenho pouca lembrança porque fiquei fora do ar. A consciência do tempo eu só tive depois que me falaram", diz à Folha.

Em tratamento para parar de fumar, o artista acredita que a vida agitada que teve faz com que se sinta mais baqueado quando fica doente. "Tenho sequelas por vários motivos, pode ser que tenha alguma dessa época. Mas não tenho certeza disso", acrescenta.

Tonico faz questão de tomar todas as vacinas disponíveis para se prevenir de doenças, assim como Estelinha e Zuleika.

"Se vem uma gripe forte, é diferente para mim e para uma pessoa mais jovem. Mas, com a vacina, me sinto protegida", diz a dentista.

