Emirates é a melhor companhia aérea internacional, diz Datafolha

São Paulo

Esta é a terceira conquista seguida da Emirates entre as companhias aéreas estrangeiras —neste ano, a empresa com sede em Dubai, nos Emirados Árabes, foi mencionada por 13% dos entrevistados. Entre os paulistanos com renda familiar mensal acima de 20 salários mínimos, o índice foi maior: 26%.

Desde 2007 atuando no Brasil, a companhia opera nas duas principais portas de entrada do país: São Paulo e Rio de Janeiro. Ao longo de 17 anos, já transportou mais de 3,6 milhões de passageiros nessas rotas.

Ilustração de João Montanaro

Não é por acaso que a marca sempre esteve associada a luxo e conforto. A Emirates é uma das poucas companhias a manter o serviço de primeira classe —assentos com portas, que garantem privacidade total, prometem a experiência de um jatinho particular, com direito a refeições a qualquer momento, banheiro com chuveiro e open bar.

Mesmo quem não pode bancar tamanha extravagância —um único trecho São Paulo-Dubai, de primeira classe, pode custar mais de R$ 50 mil— é muito bem tratado. Em novembro de 2023, a Emirates pôs no ar os novos A380, com quatro classes e serviço Premium Economy, que dá direito a cardápio de chef.

Em todos os assentos, até os da classe econômica, há wi-fi disponível, entretenimento de bordo com tela grande e 6.500 canais (150 só para as crianças), transmissões ao vivo e opção para cada passageiro criar a própria playlist.

A companhia mantém parceria com as aéreas do país, para que os passageiros cheguem aos principais destinos locais. Desde janeiro de 2024, os membros dos programas de fidelidade da Emirates e da Azul também podem acumular e resgatar pontos em uma rede conjunta. Tudo indica que o casamento com os brasileiros será duradouro.